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HEALTH&BEAUTY EXPO пройдет во Владивостоке
Во Владивостоке с 27 по 28 апреля пройдет масштабная выставка HEALTH&BEAUTY EXPO, посвященная здоровью и красоте. Местом проведения этого большого выставочного форума для всех, кто задействован в индустрии красоты, здорового образа жизни и медицины, впервые станет торговоразвлекательный центр «Седанка Сити».
- По сути это будет первая выставка в подобном формате в Приморском крае, она объединит все направления деятельности, которые, так или иначе, касаются здоровья человека - это здравоохранение и медицина, здоровый образ жизни, спортивные услуги и товары для оздоровления, индустрия молодости и красоты, - рассказал «Журналу Здоровья» координатор проекта, директор по развитию Информационного агентства «Дейта» Никита СОКОЛОВ. - Уникальность проекта состоит в том, что фактически под знаком HEALTH&BEAUTY EXPO пройдут два мероприятия, посвященные, с одной стороны, оздоровлению, а с другой - технологиям и новинкам индустрии красоты с достижениями косметологии, парикмахерского искусства, ногтевого сервиса и тому подобного.
Интерес к выставке проявили многие не только российские, но и зарубежные компании - из Китая, Республики Корея, Японии. Так, представители китайских компаний покажут свою технику и технологии в действии, корейские специалисты расскажут о возможностях медицинского обследования в их стране. Кроме того, зарубежные участники будут не только презентовать свои компании, но и продавать товары.
Среди российских участников намерения представить свои услуги выразили оздоровительные центры, спортивные клубы и магазины, салоны красоты и косметологии, магазины спортивного питания.
- Выставочная экспозиция разместится на 4м этаже ТРЦ «СеданкаСити», ее площадь составит около 2 тыс. кв. метров, - сообщил Никита Соколов. - Причем это будет интерактивная площадка с возможностью пройти минимум обследований, испробовать на себе действие аппаратов для здоровья, получить консультацию специалистов по здоровому образу жизни. Для гостей подготовлена интересная шоупрограмма с выступлениями приморских коллективов, конкурсами, викторинами и мастерклассами. И все это - хотел бы подчеркнуть - в приятной атмосфере современного комплекса «СеданкаСити», который стремительно завоевывает популярность приморцев как место для интересного и полезного отдыха.
Организаторами выставки «HEALTH&BEAUTY EXPO» являются Информационное агентство «Дейта.ру», Дальневосточное Консалтинговое Агентство «Успех» и Союз Приморская Торговопромышленная палата. Выставку поддерживает администрация Приморского края, профильные департаменты АПК. Генеральными партнерами выступают Медицинский центр ДВФУ, семейный портал «Владмама», портал «Страна Красоты», Cosmo Expo, проект «Работа7». Генеральным информационным партнером является Издательская компания «Золотой Рог» и ее «Журнал Здоровья».
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