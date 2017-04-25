Госгарантии по программе

Территориальная программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в действии

Повседневная деятельность медицинской отрасли Приморского края регламентируется многими документами. «Журнал Здоровья» решил рассказать об одном из них, вынесенном в подзаголовок данного материала.

Краевая госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013­2020 годы, по словам вице­губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА, является своеобразным планом действий, в соответствии с которым ремонтируются существующие и открываются новые лечебные учреждения, внедряются современные технологии и делается многое другое для улучшения качества медицинского обслуживания и увеличения продолжительности жизни приморцев. О ней «ЖЗ» не раз рассказывал на своих страницах.

Но кроме нее ежегодно принимается Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае. В последние дни 2016 года была принята такая программа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В ней детально прописано - кто, в каком медицинском учреждении и на каком основании может получить ту или иную бесплатную медицинскую помощь, в каком размере и из каких источников она оплачивается. Это, можно сказать, - своеобразный алгоритм действий, участниками которых являются и медицинские работники, и пациенты.

С учетом краевых особенностей

Территориальная программа разработана департаментом здравоохранения края совместно со специалистами Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края в соответствии с федеральными законами «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и на основании постановления Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Она сформирована на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Приморского края, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей края.

Понятно, что главным образом она рассчитана на специалистов отрасли. Между тем документ содержит несколько приложений, которые могут быть полезны практически каждому жителю края, чтобы понимать, на что он может рассчитывать, если здоровье пошатнулось. Какую важную информацию можно почерпнуть из территориальной программы госгарантий, «Журналу Здоровья» рассказала заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края Людмила КИРИЙ.

Право на выбор

- Одно из таких важных приложений, являющихся составной частью программы госгарантий, - перечень учреждений, которые входят в систему обязательного медицинского страхования и участвуют в реализации территориальной программы, - заметила Людмила Григорьевна. - Он включает государственные, краевые бюджетные, казенные, автономные, некоммерческие, частные и иные медицинские организации здравоохранения - как видите, учреждения различных форм собственности, которые заявили о готовности сотрудничать в части предоставления населению бесплатной медицинской помощи. В документе значатся 167 медицинских организаций, участвующих в территориальной программе.

Заслуживает внимание и приложение № 4 - Порядок и условия оказания медицинской помощи в Приморском крае.

- Самое главное положение состоит в том, что у человека есть право на выбор медицинской организации и врача, - подчеркивает Людмила Кирий. - Здесь все это прописано.

«При оказании гражданину медицинской помощи в рамках территориальной программы он имеет право на выбор медицинской организации, оказывающей первичную медико­санитарную помощь, и выбор врача с учетом согласия врача. Для получения первичной медико­санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию из числа медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы… в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по территориально­участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина)», - говорится в документе.

В выбранной организации он также не чаще чем один раз в год может выбрать врача­терапевта, врача­педиатра, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера - путем подачи заявления.

- Но иметь право не означает его реализовать, - подчеркивает Людмила Григорьевна, и добавляет, - каждый человек должен как минимум проверить, «прикреплен» ли он к поликлинике, где планирует получать первичную медико­санитарную помощь. Это можно сделать непосредственно в поликлинике или на сайте ГУ ТФОМС ПК www.omspk.ru. На главной странице сайта в правом верхнем углу действует сервис «Проверка полиса». Введя номер своего полиса, можно узнать, в какой страховой медицинской организации вы застрахованы, когда и к какой поликлинике прикреплены, а также каким образом вы были прикреплены: по заявлению или по месту проживания.

В этом документе также прописан алгоритм направления пациента в стационар, причем и здесь возможен выбор - с учетом рекомендации лечащего врача.

- Если нужна плановая помощь, то пациент может выбрать учреждение для госпитализации. Об этом ему должен рассказать лечащий врач, - подчеркивает эксперт. - А если помощь требуется экстренно, то пациента везут в то учреждение, где в данный момент открыта операционная, есть бригада врачей...

В приложении № 5 представлены категории граждан, которым положены льготы (в их числе, например, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны труда, достигшие пенсионного возраста и некоторые другие).

В основе - профилактика

Отдельное приложение № 7 посвящено профилактическим мероприятиям и формированию здорового образа жизни.

- Особое внимание хотелось бы уделить диспансеризации, - подчеркивает Людмила Кирий. - Каждый человек имеет право раз в три года пройти диспансеризацию, если его возраст в этом году делится на 3. Она оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Набор лабораторных и диагностических исследований зависит от пола и возраста пациента. Для уточнения диагноза при наличии показаний они могут включать, например, дуплексное сканирование брахицефальных артерий; эзофагогастродуоденоскопию и другие исследования.

В ТФОМС напомнили, что тем, кто решил пройти профилактический медицинский осмотр в этом году, необходимо в своей поликлинике обратиться в кабинет профилактики, где дадут соответствующее направление и расскажут, с чего начать. Для этого совершенно не нужно стоять в очереди в регистратуру. В этом году в организации диспансеризации принимают участие представители страховых компаний. Они информируют население о сроках проведения профилактических мероприятий и имеют право поинтересоваться, как была организована диспансеризация.

Обозначена здесь и стоимость той или иной услуги, которая пациенту (застрахованному лицу) оказывается бесплатно. Например, норматив финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в 2017 году составляет 2652,92 рубля. Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 2017 год составляют: за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - 2430,79 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 12872,96 рубля.

Но, как заметила заместитель руководителя ТФОМС, пациент должен знать, что это лишь норматив, а если он, не дай бог, заболеет, то на лечение могут потратить и 200, и 300 тысяч рублей - оказанная медицинская помощь будет оплачена из средств ОМС.

Сложные вопросы

И все-­таки лечение конкретного человека зачастую вызывает немало вопросов - по тактике, доступности, срокам и качеству обслуживания. Оно и понятно: в процессе задействовано несколько сторон - пациент, врач, лечебная организация, страховая компания - а значит, возрастает возможность недопонимания. И это, по большому счету, нормально. Важно, чтобы сохранялась возможность на получение компетентного ответа. В соответствии с программой госгарантий выстроен алгоритм разрешения жалоб пациентов.

- Каждый гражданин может задать вопрос по поводу его лечения. Но хотелось бы заметить, что перво­наперво обязанность консультировать пациента и отвечать на его вопросы по оказанию помощи обязаны специалисты медицинских учреждений на местах, - подчеркнула Людмила Кирий. - Там есть администраторы, заместители главврача по лечебной работе, по клинико­экспертной работе, и они первые, кто консультируют пациента, если возникла проблема. Когда в поликлинике получить исчерпывающий ответ не удалось, рекомендуем обращаться в свою страховую организацию, территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, в Росздравнадзор, в департамент здравоохранения Приморского края. Граждане должны знать, что если у них случается какая­то проблема, то помощь придет обязательно, но и сами они должны быть ориентированы на то, чтобы обращаться за ней своевременно.

Впрочем, возможно, у тех, кто заблаговременно ознакомится с Территориальной программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, таких вопросов возникнет меньше. Найти ее можно на сайте www.omspk.ru в разделе «Нормативная база».



Контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования Приморского края: (423) 243-12-33. В режиме работы оператора Контакт-центр действует с 8.30 до 17.00 в рабочие дни,

а с 17.00 и в выходные дни – в режиме электронного секретаря

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.