Скорая помощь: почему приходится ждать и кто возмещает затраты на лечение?

Пожалуй, каждому в своей жизни хоть раз приходилось с тревогой ждать скорой помощи, вновь и вновь задавая вопрос, «когда же она приедет?». И каждый раз казалось, что люди в белых халатах могли бы прибыть хоть на несколько минут раньше…

«Журнал Здоровья» решил рассказать о нововведениях, улучшающих работу скорой помощи, а также о важных аспектах законодательных прав пациентов, застрахованных в системе ОМС. Напоминаем, в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы вопросам оказания скорой медицинской помощи уделяется особое внимание.

Экстренная и неотложная

Комплекс мер медицинского характера, объединенных под многозначительным названием «скорая помощь», подразумевает оказание экстренной и неотложной медпомощи. И следует четко разграничивать эти два понятия. Экстренная помощь требуется при жизнеугрожающих состояниях: инсультах, инфарктах, интенсивных кровотечениях, сильных обморожениях и ожогах, отравлениях, внезапном нарушении дыхания, резких болевых приступах, травмах (включая ножевые и огнестрельные ранения) и пр. То есть при всех острых состояниях, представляющих прямую угрозу для жизни человека. В этом случае время приезда скорой не должно превышать 20 минут.

Неотложная помощь требуется при обострениях хронических заболеваний и развитии состояний организма, не несущих явной угрозы для жизни, таких, как повышение температуры выше 38,5°C (не сопровождающееся судорожным синдромом и другими патологическими проявлениями), регулярном повышении артериального давления и так далее. Эти состояния, согласно Территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, подлежат реагированию в течение двух часов.

- На сегодняшний день служба скорой медицинской помощи - одна из важнейших составляющих работы системы здравоохранения, - рассказывает главный врач КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» Дмитрий ЧУРИЛОВ. - Контактируя с пациентом первыми, мы активно взаимодействуем с поликлиниками нашего города в части обмена информацией по неотложным поводам. У нас установлена, на мой взгляд, совершенно уникальная программа диспетчеризации скорой помощи ИСТОК. Как только в оперативный отдел станции поступает вызов, дежурный диспетчер, задавая уточняющие вопросы, позволяющие определить степень тяжести состояния больного, классифицирует его и, исходя из полученных данных, адресует этот вызов либо бригаде скорой, либо поликлинике. Все поступающие в оперативный отдел вызовы заполняются в электронном виде и сохраняются в базе данных. Например, я открываю программу и вижу: черным цветом отмечены вызовы, которые мы передали в поликлинику, розовым - исполненные вызовы (бригада свободна, готова к выполнению следующего вызова), зеленым - вызовы в стадии исполнения, есть еще желтый - бригада на вызове более одного часа, красный - задержка выполнения вызова по времени более норматива.

По словам главврача Владивостокской станции СМП, отслеживание всех этих деталей позволяет диспетчеру видеть картину в целом, следовательно, планировать работу бригад и держать ситуацию на контроле. Раньше пока бригада скорой ехала в один конец города к человеку, которому на деле мог помочь рядовой терапевт поликлиники, в это время на другом конце города ждал больной, жизнь которого шла на часы или минуты…

Сейчас часть вызовов передается в поликлинику, где есть свои дежурные врачи и автомобили, укомплектованные так же, как и бригады скорой. Передача нетяжелых пациентов неотложной службе поликлиник позволяет заметно разгрузить скорую помощь и оставить за ней по максимуму оказание экстренной помощи в сложных случаях. Кроме того, сегодня на все автомобили СМП установлено навигационное оборудование «ГЛОНАСС», позволяющее в режиме реального времени определять местоположение и состояние бригад.

Острый сигнал

- Нужно отметить, что информатизация процессов управления совершенствуется на всех уровнях, - добавляет Дмитрий ЧУРИЛОВ. - Это же относится и к работе непосредственно бригад скорой. Если до сих пор сигнал сотруднику бригады СМП поступал по мобильному телефону, то теперь в работу службы постепенно внедряются планшеты, со встроенной «картой вызова». И это не только удобство, но и определенная функция контроля, учитывающая все временные параметры, благодаря чему мы четко знаем, где находится бригада, сколько времени она пробыла на вызове, соблюдено ли правило «золотого часа» при экстренном вызове. Следующим шагом планируется внедрить в систему функцию отслеживания расстояния непосредственно от вызова до машины, чтобы направлять к пациенту не только освободившуюся бригаду, но и ту, которая находится ближе всего.

Автоматизированные устройства хороши тем, что они не врут, - это метод объективного контроля, не только серьезно улучшающий показатели работы службы, но и значительно помогающий в разборе спорных моментов. Допустим, пациент считает, что скорая к нему ехала дольше, чем нужно, и желает разобраться в причинах нарушения регламента. Мы смотрим развернутую диспетчерскую отчетность и видим, как это было на самом деле. Мы проводили аналитику, на основании которой могу точно сказать: количество задержек более двух часов от общего числа неотложных вызовов у нас практически сведено к минимуму - если раньше такие задержки составляли порядка 20%, то сейчас их количество не превышает 2­3%, - подчеркивает специалист.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что бывают ситуации, когда карета скорой помощи не укладывается в норматив. На вызовы по неотложному поводу прибытие бригады действительно может задержаться. Летом, к примеру, это связано с сезонным подъемом заболеваемости желудочно­кишечными инфекциями, зимой - во время увеличения количества случаев гриппа и ОРВИ. Но есть здесь и человеческий фактор. Не все горожане хотят понимать, что, например, незначительное повышение температуры не есть повод для вызова бригады скорой помощи и набирать в таком случае «03» - лишь отбирать драгоценное время у тех пациентов, кому срочная помощь медиков и вправду жизненно необходима.

В числе основных причин задержек приезда скорой помощи - дорожная ситуация (пробки на дорогах) и скопления машин в придомовых территориях, что затрудняет подъезд автомобиля к дому пациента.

Кроме того, в медицине пока сохраняется кадровый голод. Дефицит врачей и фельдшеров колоссальный, особенно остро ощущается нехватка специалистов квалификации «скорая помощь». На сегодняшний день объем вызовов, обслуживаемый еще несколько лет назад 40 бригадами, проводится 28­30 бригадами, а соответственно, увеличилась нагрузка на врачей. Достаточное количество бригад СМП для Владивостока должно составлять 34­35 бригад.

Кто заплатит за помощь

Оказание скорой медицинской помощи для пациента абсолютно бесплатно в рамках системы государственных гарантий. А вот как работает система, когда больного госпитализируют или направляют на лечение? И что пациенту в связи с этим необходимо знать о своих правах? С этими вопросами мы обратились к заместителю директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края Людмиле КИРИЙ.

- Перечень заболеваний, при которых оказывается медицинская помощь населению за счет системы ОМС, достаточно широк и определяется он программой госгарантий, ознакомиться с которой при желании на нашем сайте может каждый, - говорит Людмила Кирий. - При этом с каждым годом в эту программу входят все более сложные и дорогостоящие обследования и методы лечения. Но на что хотелось бы сделать акцент: очень часто мы сталкиваемся с жалобами пациентов на то, что врач направляет пациента на платное обследование, в то время как, по мнению заболевшего, эту услугу можно было бы провести по полису ОМС. И, надо признать, в ряде случаев так оно и есть. Поэтому каждому пациенту необходимо знать, что при направлении на консультацию другого специалиста, госпитализацию или обследование, лечащий врач обязан (!) выдать пациенту должным образом оформленное номерное направление.

Если врач рекомендует пройти исследования или обратиться к определенному специалисту на словах, попросите его выписать вам соответствующее направление. Если он отказывается и предлагает вам оплатить медицинские услуги, вы можете обратиться за консультацией (разумеется, до оплаты) к заместителю главного врача по клинико­экспертной работе медучреждения или, что лучше всего, - в свою страховую медицинскую организацию. Если же вы уже оплатили медпомощь и считаете, что ваши права нарушены, сохраняйте копии направления, договора и квитанции об оплате. С этими документами вы можете обратиться в свою страховую медорганизацию для решения вопроса об обоснованности взимания денежных средств, - подчеркнула она.

Кроме того, следует знать, что после выписки из медучреждения, пациент вправе запросить сведения о стоимости его лечения в своей страховой медицинской организации.

Если говорить о сроках ожидания медпомощи в условиях поликлиники, то в неотложной форме она составляет не более 2 часов с момента обращения пациента в поликлинику (так же, как и при вызове неотложной бригады СМП), в плановой форме - не более 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию к участковым врачам терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.

Срок ожидания плановой специализированной медицинской помощи в условиях стационара составляет не более 30 дней с момента выдачи врачом направления на госпитализацию; консультации профильных врачей­специалистов - не более 14 дней со дня обращения пациентов в медорганизацию; диагностические инструментальные (включая маммографию, УЗИ, рентген, функциональную диагностику) и лабораторные исследования при оказании первичной медико­санитарной помощи - не более 14 дней со дня назначения, КТ, МРТ и ангиография при оказании первичной медико­санитарной помощи - не более 30 календарных дней со дня назначения. Срок ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в зависимости от рода операций и выделяемых квот может колебаться от нескольких дней до 6­8 месяцев.

Марина ШЕСТАКОВА.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.