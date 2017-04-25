Родиться заново

Краевая детская клиническая больница №1 - крупнейшая специализированная детская клиника не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Ежегодно в стенах больницы получают лечение около 11 тысяч детей и подростков. Но самые маленькие пациенты - новорожденные и недоношенные детишки - нуждаются в особом внимании и заботе. Без врачебной помощи просто не выжить.

Согласно госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы за семь лет показатель младенческой смертности планируется снизить с 10,4 до 6,9 на 1000 родившихся. А значит, надо закупать современное оборудование, внедрять современные технологии, повышать квалификацию врачебных кадров. Что нового за последние годы появилось в арсенале детской клиники, в репортаже «Журнала Здоровья».

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

В 2013 году в КДКБ №1 было открыто отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, и это внесло существенный вклад в снижение детской смертности. На сегодняшний день уже более сотни приморских малышей получили здесь «второе рождение» и возможность жить, как и их здоровые сверстники.

- Преждевременное появление на свет не проходит для ребенка бесследно: у недоношенных детей часто диагностируют различные патологии. Одним из наиболее распространенных заболеваний является ретинопатия недоношенных - патология, связанная с нарушением развития сетчатки глаз. Чем раньше малыш появился на свет, тем выше риск развития ретинопатии. Если эту патологию вовремя не диагностировать и вовремя не провести хирургическое лечение, ребенку грозит слепота, - говорит заместитель главного врача по хирургии Андрей МЕЛЬНИКОВ. - Благодаря наличию одного из лучших в крае лазерных аппаратов (лазерный коагулятор) и специализированной бригады офтальмологов на сегодняшний день нами выполнено несколько десятков операций, в 95% случаев с положительным результатом. Это считается очень хорошим показателем.

Еще одна серьезная патология у родившихся раньше срока - открытый артериальный проток (в последующем она называется «врожденный порок сердца»). В норме артериальный проток должен закрыться с первым же вздохом ребенка, но у недоношенных детей зачастую остается открытым, что приводит к нарушению работы сердца и легких. Закрывается он либо терапевтическим, либо хирургическим методом. Хирургическое закрытие артериального протока осуществляется на базе нашей больницы. Это сложная высокотехнологичная операция, позволяющая не только сохранить ребенку жизнь, но и повысить ее качество.

У недоношенных детей часто встречается и такая патология, как некротизирующий энтероколит, когда ребенок рождается с тотальным повреждением кишечника. Это тоже требует экстренного хирургического лечения, так как речь идет о спасении жизни. Эти дети тоже оперируются в нашей больнице.

Каждое реанимационное место отделения оборудовано аппаратом искусственной вентиляции легких, открытой реанимационной системой, поддерживающей постоянную температуру и влажность, монитором для контроля за жизненно важными параметрами организма, перфузорами (своеобразными шприцевыми насосами, позволяющими непрерывно вводить лекарства), аппаратом для санации дыхательных путей. Есть в отделении и переносной аппарат УЗИ, адаптированный для работы с новорожденными, и переносной рентгеновский аппарат. А в недалеком будущем планируется приобретение оборудования для лечения детей с тяжелыми поражениями центральной нервной системы.

















РЕАНИМАЦИЯ НА КОЛЕСАХ

Настоящим прорывом в сокращении младенческой смертности стало создание на базе детской больницы Краевого неонатального центра.

- Его открытие стало возможным благодаря приобретению за счет средств краевого бюджета двух реанимобилей, специально предназначенных для транспортирования новорожденных, - говорит заведующий Краевым неонатальным центром Андрей ВЫХРЕСТЮК. - Центр был организован на базе существующих отделений больницы - реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделения патологии новорожденных, отделения патологии новорожденных недоношенных детей и оперативного отдела, специально созданного для осуществления мониторинга новорожденных детей в Приморском крае. Также были сформированы выездные реанимационные бригады анестезиологии и реанимации, которые могли бы выезжать в любые лечебные учреждения края для консультирования и своевременного вывоза новорожденных «на себя».

Принцип транспортировки «на себя» предполагает заинтересованность врача в конечном исходе лечения. Нет промежуточного звена - тот реаниматолог, который везет новорожденного, в дальнейшем им и занимается. Все это было сделано в течение 2016 года, и сегодня при рождении в любом из лечебных учреждений Приморья ребенка с тяжелой патологией доктора этого ЛПУ в течение часа обязаны созвониться с Краевым неонатальным центром, поставить этого ребенка на динамическое наблюдение и получить рекомендации по стабилизации его состояния. А затем принимается решение, куда этот ребенок будет транспортирован.

И хотя основной принцип нашей больницы - максимальное количество пациентов брать «на себя», на территории края есть два лечебных учреждения, которые нам помогают. Это городская детская больница Уссурийска, куда из близлежащих районов транспортируются дети весом от 1,5 кг или с дистанционным возрастом более 32 недель. Там был создан межрайонный центр нашего профиля. Аналогичный МРЦ есть в Находке.

Доставив ребенка в КДКБ №1, решаем, куда его направить. Если имеется хирургическая патология - он поступает в хирургическое отделение или на подготовку к оперативному лечению - в отделение реанимации. Если у ребенка нет хирургической патологии, но он глубоко недоношенный, имеет какое­либо заболевание, связанное с преждевременными родами и т.п. - в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Дети, состояние которых не является критическим, направляются в отделение патологии новорожденных. Все эти потоки регулирует оперативный отдел.

Транспортировка новорожденного порой занимает 6­8 часов, и в это время специализированная бригада проводит необходимые лечебные мероприятия. То есть, по большому счету, реанимобиль - это палата интенсивной терапии, которая осуществляется во время транспортировки.

ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ ПОЧКИ

Почечная недостаточность и другие опасные заболевания мочевыделительной системы свойственны не только взрослым, но и малышам, включая новорожденных. Специализированную медицинскую помощь малолетним пациентам со сложными урологическими патологиями оказывает единственный в Приморье детский уронефрологический центр. Он также функционирует на базе краевой детской больницы.

- В настоящее время у нас проводятся операции на почках (пиелопластика, операции по поводу врожденных пороков почек) и мочеточниках. Улучшилась перинатальная диагностика в родильных домах - и мы стали чаще проводить такие операции у детей в возрасте до года, - говорит Анатолий Мельников. - На протяжении нескольких лет используем такой метод лечения детей с хронической почечной недостаточностью, как перитонеальный диализ. Суть метода в имплантации в брюшную полость больного перитонеального катетера и введении осмотического раствора, позволяющего через брюшину выводить из организма шлаки - в обычном состоянии эту функцию выполняют почки. А если почки у ребенка не работают (хроническая недостаточность), с помощью перитонеального диализа удается продлить ему жизнь. Раньше такие детки сразу же погибали.

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Основа любого лечения - скорость и грамотность постановки диагноза. А это значит, что диагностическое оборудование должно быть самым современным. И оно в больнице есть.

Высокоточный гематологический анализатор Sysmex позволяет обеспечивать высокое качество выполнения анализов крови, а иммуноферментный анализатор - своевременно выявить начало развития заболевания. Неоценима в постановке диагноза и мочевая станция - уникальное оборудование, которому «по плечу» не только химический анализ мочи, но и ее микроскопическое исследование. Но диагностическая «изюминка» детской больницы - компьютерный и магнито­резонансный томографы.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.