Коварная гипертония

Сначала - никаких симптомов, потом - ни дня без таблетки

Мало какая болезнь сравнится по коварству с гипертонией. Многие годы, не афишируя себя, она повреждает сердце и сосуды и, если ее не лечить, заявляет о себе инсультом, инфарктом, почечной недостаточностью и слепотой. Но в трети случаев этих неприятностей можно избежать, если следить за своим артериальным давлением.

Как записано в программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, одним из его приоритетных направлений является предупреждение социально значимых заболеваний, к которым относится и гипертоническая болезнь. О том, почему растет артериальное давление, какие факторы способствуют развитию гипертонии и как с ней бороться, - в интервью с заведующей терапевтическим отделением Краевой консультативной поликлиники Натальей БИРЮКОВОЙ.

УЛОЖИТЬСЯ В НОРМУ

- Наталья Борисовна, говорят, что от повышенного артериального давления страдает едва ли не каждый второй из нас. Эта цифра реальна?

- Вполне. Артериальная гипертония - одно из самых распространенных заболеваний среди взрослого населения и встречается более чем у 40% россиян. То есть почти половина взрослого населения страны имеет повышенный уровень артериального давления. Зачастую на первых порах гипертония никак себя не проявляет, и у человека нет сигнала об опасности. Часто приходится слышать от пациентов: «У меня рабочее давление 140­160/90­100, и я хорошо себя чувствую». Нет такого понятия «рабочее давление», есть артериальное давление нормальное и есть повышенное. А повышенное давление приводит к изменениям сосудов головного мозга, сердца, почек. Гипертония опасна своими осложнениями - инфарктом миокарда, мозговым инсультом, почечной недостаточностью.

- Объясните в двух словах, что такое артериальное давление?

- Наше сердце за сутки совершает около 100 тысяч ударов, с каждым ударом закачивая кровь в кровеносные сосуды - артерии, вены и капилляры. Сила, с которой кровь давит на стенки сосудов, - это и есть артериальное давление. Каждый раз, когда сердце сокращается и происходит выброс крови, давление в артериях возрастает. Его называют систолическим, или «верхним». Когда сердце расслабляется между ударами и наполняется кровью, давление в артериях снижается. Это давление называется диастолическим, или «нижним».

- А что значит «высокое артериальное давление», с каких цифр оно начинается? Может быть, для каждого возраста эти цифры разные?

- Нередко встречаешься с пожилыми людьми, которые говорят: «У меня давление 160/100 мм рт. ст., но для моего возраста это нормально». Такое представление ошибочно. Повышение давления в пожилом возрасте, когда сосуды естественно стареют, усиливает риск развития инсульта. В норме «верхнее» давление должно быть ниже 140 мм рт. ст., «нижнее» - ниже 90 мм. рт. ст. Если выше - это уже сигнал о том, что в организме происходят какие­то патологические изменения.

- Но артериальное давление может подскочить и у совершенно здорового человека: при физической нагрузке, перед экзаменом или вызовом на ковер к начальству…

- У здорового человека подобное повышение давления носит кратковременный характер и спустя 5­7 минут возвращается к норме. У гипертоников этот период более длительный.

ЕСЛИ ЗАШКАЛИЛО…

- Пришел человек к врачу, допустим, с жалобой на кашель, а у него при осмотре тонометр показал 140 на 90! И человек сразу попадает в разряд гипертоников?

- На начальных стадиях гипертонической болезни давление может быть лабильно, то есть иногда нормальное, иногда повышенное. Но потом гипертония становится стабильной - как не измерят человеку давление, а оно все время 140/90.

Диагноз «артериальная гипертония» ставится, если у человека трижды было зафиксировано повышенное давление, независимо от того, сам он его измерял или врач на приеме. Но в любом случае, даже если имело место лабильное повышение давления, врач должен дать пациенту рекомендации по корректировке образа жизни.

УБРАТЬ СОЛОНКУ СО СТОЛА

- И первым делом предложит убрать солонку со стола?

- Совершенно верно. Натрий - компонент обычной поваренной соли - один из основных виновников высокого артериального давления.

По рекомендациям ВОЗ человек в день может потреблять не более 5 г соли - чайную ложку без верха. Если меньше - прекрасно. У нас же для многих «норма» - 15­20 г. Есть категория людей, которая любит досаливать уже соленое. Много соли содержится в хлебе, колбасах, консервах, приправах. В предприятиях общепита, как правило, все пересолено.

Если у человека уже есть начальная стадия гипертонии, и тем более, если он принимает лекарства для снижения давления, количество потребляемой соли надо сократить до минимума. Бессмысленно принимать таблетки, если человек ест много соли. Эффекта не будет!

Необходимо ограничить и прием жирной пищи, включая жирные молочные продукты, жирные сыры. Гипертонии часто сопутствует повышенный уровень холестерина. Жир из желудочно­кишечного тракта устремляется в кровь, а когда в крови много холестерина, она, образно говоря, из воды превращается в «нефть» - становится густой и вязкой. И сердцу, чтобы проталкивать ее по сосудистому руслу, приходится затрачивать больше усилий.

Необходим полный отказ от курения. Каждая выкуренная сигарета вызывает 30­минутный спазм сосудов и кратковременное повышение артериального давления. Кроме того, компоненты табачного дыма нарушают эндотелий (внутреннюю выстилку сосудов), на него легче «садится» холестерин, а значит, быстрее образуются атеросклеротические бляшки. Чтобы кровь шла по таким сосудам, требуется повышенное давление. По статистике, курящие гипертоники в 2 раза чаще умирают от сердечно­сосудистых осложнений по сравнению с некурящими.

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

- А если все бросил и не помогает?

- Врач назначает медикаментозное лечение. Процесс нормализации давления длительный, и на это могут уходить годы. Нет препарата, который раз и навсегда «пригвоздил» бы давление у всех гипертоников к нужному уровню. Если врач назначил медикаментозное лечение, надо точно ему следовать, не изменяя дозы и режима приема препаратов, не отменяя их, почувствовав облегчение. Надо понять, что при гипертонии лекарства надо принимать не тогда, когда подскочило давление, а ДЛЯ того, чтобы не подскочило. Лечение должно проводиться постоянно на протяжении всей оставшейся жизни. Даже если у пациента на фоне лечения или в какой­то период времени снизилось давление, нельзя прекращать прием препаратов. Можно по согласованию с врачом уменьшить дозировки, но поддерживающий лекарственный фон обязательно должен оставаться. Иначе болезнь вновь настигнет и накажет - гипертоническим кризом, инсультом, инфарктом. Многие попадают на больничную койку, потому что бросают пить лекарство.

Но если медикаментозная терапия - это приоритет врача, то все остальное зависит от больного.

Помимо отказа от курения, жирной и соленой пищи, необходим достаточный ночной сон. Есть «золотое правило» 8 часов - на работу, 8 часов - на сон и 8 часов - на отдых. У всех, кто мало спит, риск развития гипертонии более высокий, 7 часов - это минимум. Человек много работает, подвергается стрессам и психологическим нагрузкам, несколько лет без отдыха. Весь - как натянутая пружина. Но ведь она может лопнуть.

Конечно, избежать стрессов невозможно, но надо научиться правильно на них реагировать. Помогают аутотренинг, отдых на природе, адекватные физические нагрузки: утренняя гимнастика, плавание, ходьба. А вот работа на даче до потери пульса гипертоникам противопоказана.

ГРУППА РИСКА

- Гипертония - это все­таки удел людей пожилых?

- У кого-­то она может проявиться и в 30 лет, и даже в 20. Не могу сказать, что за последние годы гипертония резко помолодела, но увеличилось количество тучных молодых людей, тучных детей, а значит, и гипертоников. Поэтому необходимо ограничивать себя в мучном и сладком, следить за своим весом.

Равнозначный вклад в развитие гипертонии вносят образ жизни, характерный для цивилизованного общества, и плохая наследственность. Однако если родители - гипертоники, не обязательно, что у детей тоже будет гипертония, но риск развития заболевания повышен. Если же на плохую наследственность накладываются дополнительные факторы риска - лишний вес, гиподинамия, злоупотребление соленой пищей - опасность гипертонии увеличивается. Три фактора риска увеличивают вероятность появления гипертонии в 16 раз! А три фактора риска имеются у 45% населения.

Причиной подъема давления может быть прием различных лекарств, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), антидепрессантов, противозачаточных таблеток. И если, к примеру, у женщины есть признаки гипертонии - даже начальной стадии, заместительная гормональная терапия ей не показана. Она лишь усугубит течение заболевания. Многие пожилые люди, страдающие артритами, месяцами принимают НПВС и не могут понять, почему у них стало выше давление. А это происходит потому, что НПВС ослабляют действие препаратов, снижающих артериальное давление

- Как не проморгать начало болезни?

- Следить за артериальным давлением. Раз в год человек должен измерить свое давление. Это можно сделать самому либо во время осмотра у врача. Если оно нормальное, через год снова измерить. Если верхнее давление оказалось в интервале от 130 до 139, а нижнее - от 80 до 89, измерять его следует чаще.

Есть 3 стадии повышения артериального давления:

I стадия. Для нее характерно отсутствие поражения органов, страдающих при гипертонии. Больные своего давления, как правило, не чувствуют, к врачу не обращаются и в итоге чаще других попадают на больничную койку с мозговым инсультом или инфарктом миокарда.

II стадия. Повышение артериального давления носит более устойчивый характер, и появляются первые признаки поражения органов-мишеней: сердца, головного мозга, почек. И лишь своевременное обращение к врачу позволяет снизить вероятность сердечно-сосудистых катастроф.

III стадия. Характеризуется необратимыми изменениями в органах-мишенях. Дальнейший прогноз у таких больных довольно серьезный и крайне высок риск повторных инсультов и инфарктов.

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.