Три возраста йоги для женского здоровья

Йог­терапия исцеляет от множества болезней. Практикой нескольких тысячелетий доказано, что она исцеляет практически любые функциональные расстройства. Основанная на методах осознанного пробуждения сил организма, йога давно привлекает внимание врачей, которые все успешнее привлекают ее на службу женскому здоровью. Профилактика заболеваний является важной составляющей региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

В 2013 году йогу для будущих мам стали практиковать во Владивостокском клиническом родильном доме №2, а когда открылся Приморский краевой перинатальный центр, сторонники йоги перенесли свою работу сюда. В рамках проекта «Мама и спорт» будущие мамы знакомятся с самыми разными видами спорта: ушу, цигун, йога, гимнастика. Сюда приглашаются специалисты из разных федераций спорта, и, как пояснила главный врач Татьяна КУРЛЕЕВА, они рассказывают будущим мамам о здоровом образе жизни, о необходимости и важности регулярных тренировок, показывают, как правильно делать разминку.

















В Перинатальном центре есть спортзал с тренажерами, и на занятиях йогой врачи лечебной физкультуры учат женщин правильно дышать и расслабляться, развивать те группы мышц, которые активно работают в родовой деятельности. Во время беременности в женском организме за короткий период времени происходят колоссальные изменения, а йога мягко снимет симптомы перестройки.

Итак, первый возраст йоги мы обозначили, перейдем к второму. Женщине ведь всегда хочется быть красивой и здоровой. А для этого почему бы и не отправиться в Индию, в Гималайскую академию Йоги, прожить несколько месяцев среди мудрецов, как это сделала Надежда РЕВУЦКАЯ. А по возвращению активно включиться в работу группы единомышленников, которые уже десять лет ведут занятия в Студии Йоги на ул. Володарского, 19 во Владивостоке. Тренеры студии учились в Международной федерация Йоги Патанджали, в Ассоциации Гималайской Йоги и теперь активно передают ученикам древние знания. Сюда приходят люди всех возрастов - от студентов до пенсионеров, что вы и видите на фотографиях.

Третий возраст йоги представляет Татьяна ТУШКИНА, которая давно уже бабушка, но с каждым годом молодеет. Она ездит по миру, участвует в пеших марафонах в разных странах. У нее, наверное, самая старая группа йоги во Владивостоке. В 70­е годы прошлого века ее отец, врач и художник, Рюрик ТУШКИН одним из первых во Владивостоке начал практиковать иглоукалывание.

- Отец изучал системы гармонии человека, которые неуклонно ведут к душевному, духовному и физическому здоровью. У нас в доме есть книги, которые стали настоящей библиографической редкостью - по иглоукалыванию, биоактивным точкам на теле человека, по йоге. Многие приемы в наших занятиях направлены конкретно на женское здоровье - это и массаж биологически активных точек, и работа с суставами, в частности, тазобедренного отдела, поясницей, коленями, плечевым поясом, которые несут наибольшую нагрузку.

Есть в группе немало женщин, которые ходят ко мне на занятия чуть ли ни со дня основания группы, а это уже почти 15 лет. Некоторые начали заниматься после перенесенных стрессов, потери близких. Потом они говорили мне, что только благодаря занятиям в группе смогли залечить свои душевные раны.

Я взяла за практику перед занятиями рассказывать краткие философские притчи, которые помогают моим дамам понять и переосмыслить свое отношение к проблемам. Ведь наша жизнь - это то, как мы к ней относимся. Нельзя изменить весь мир, но свой, внутренний переосмыслить можно.

И вместе с этим переосмыслением и систематической работой над своим телом в студии йоги каждая женщина может попытаться справиться с недугами, улучшить качество собственной жизни.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.