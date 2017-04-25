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Стать неуязвимым
Язвенную болезнь можно предотвратить
Бактерия с красивым именем хеликобактер пилори живет на слизистой желудка у 7080% россиян. Но одни доживают с хеликобактер до старости без всякой язвы, другие уже в юности получают хеликобактерный гастрит - воспаление стенок желудка, который может перерасти в язву. Что является спусковым крючком, чтобы заряженный револьвер выстрелил? Почему у некоторых появляется язвенная болезнь, а другие не сталкиваются с подобной проблемой?
Спиралевидная форма бактерии, от которой произошло родовое название хеликобактер, как полагают, определяет способность этого микроорганизма легко проникать в слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. И хотя многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов и рака желудка связаны с инфекцией хеликобактер пилори, у большинства инфицированных носителей хеликобактер не обнаруживается никаких симптомов заболеваний.
Заиметь хеликобактер легко - достаточно попить из одной чашки с человеком, в котором он уже поселился. Если у когото из членов семьи найдена хеликобактер, то она наверняка есть и у всех остальных.
ПРИЧИНЫ
Но, по словам Ольги ТРЕТЬЯКОВОЙ, врачагастроэнтеролога Владивостокской поликлиники №1, проблема не столько в наличии бактерии в организме, сколько в нарушении равновесия между агрессивными и защитными факторами. К агрессивным факторам относят соляную кислоту, которая вырабатывается в желудке и без которой мы не смогли бы переваривать пищу, желчные кислоты, вырабатываемые печенью и поступающие в двенадцатиперстную кишку, заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. Чтобы эта агрессивная среда не переваривала сам желудок, его стенки покрыты защитным слоем слизи. Если имеет место перепроизводство кислоты, защитный слой не справляется и может начаться эрозия стенок желудка, а потом их изъязвление. Бывает, что сильный кислотный выброс идет не в желудок, а в расположенную рядом луковицу 12перстной кишки. Тогда язва развивается в ней.
Играет свою роль генетическая предрасположенность к язвенной болезни, включающая наследственное повышение кислотности.
Большое значение в развитии язвенной болезни отводится стрессовым ситуациям. Стрессы приводят к нарушению функции вегетативной нервной системы с преобладанием тонуса блуждающего нерва. Это, в свою очередь, вызывает спазм мышц и кровеносных сосудов, в результате чего кровь перестает поступать к слизистой желудка и происходит ее переваривание желудочным соком. К такому состоянию нервной системы, помимо стрессов, приводят тревога, депрессия.
Немалую роль в возникновении язвенной болезни играют и вредные привычки, которые оказывают как прямое, так и опосредованное влияние на слизистую оболочку желудка. Никотин усиливает выработку соляной кислоты, препятствует нормальному перевариванию пищи, повреждает стенку желудка, а также нарушает выработку факторов защиты слизистой желудка в поджелудочной железе. Алкоголь также усиливает агрессивные свойства желудочного сока и снижает защитные свойства слизистой оболочки.
Нарушенный режим питания: еда всухомятку, длительные перерывы между приемами пищи приводят к нарушению выделения желудочного сока.
Злоупотребление кислой, острой и грубой пищей вызывает повышенную выработку желудочного сока, что влечет за собой развитие предъязвенных состояний - хронического гастрита и гастродуоденита.
Появление язвы может спровоцировать и длительный прием некоторых лекарственных препаратов, которые оказывают разрушительное действие на слизистую желудка. К ним в частности относятся нестероидные противовоспалительные средства.
ПРОФИЛАКТИКА
Программа «Развитие здравоохранения Приморского края» уделяет большое внимание профилактике заболеваний. И чтобы не спровоцировать серьезный недуг, старайтесь придерживаться несложных правил.
- Профилактика язвенной болезни желудка заключается в исключении стрессовых ситуаций, своевременном лечении гастритов, отказе от вредных привычек, отсутствии длительных перерывов между приемами пищи, отказе от продуктов, повышающих кислотность желудка и оказывающих раздражающее действие на его слизистую.
Кроме того, профилактика язвенной болезни включает предотвращение заражения хеликобактерной инфекцией. Для этого необходимо мыть руки перед едой, пользоваться чистой посудой, - советует Ольга Третьякова. - А если подозреваете у себя язву желудка или двенадцатиперстной кишки, обращайтесь за консультацией к врачугастроэнтерологу.
Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.
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