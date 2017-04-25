Клещевой энцефалит наступает: чтобы уберечься, сделай прививку

В холле Краевого центра вакцинопрофилактики народу то совсем немного, то вдруг собирается чуть ли не толпа, как это не раз было в минувшем марте, когда целыми группами сюда приходили студенты МГУ им. Невельского и другие желающие сделать прививку от клещевого энцефалита.

Они торопились получить первую вакцинацию, чтобы повторить ее в апреле, и к средине мая спокойно выходить в лес. После этого повторять вакцинацию надо раз в три года.

Краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы большое внимание уделяет профилактике инфекционных заболеваний, и в том числе - вакцинопрофилактике.





Наш регион наряду с Хабаровским краем, Амурской и Еврейской автономной областями имеет крупнейшие участки нескольких природно­очаговых инфекций, в числе которых наиболее опасным является клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит - тяжелое заболевание, приводящее к инвалидности и летальным исходам. Особенно велика вероятность заражения в весенне­летний период, вероятно, это связано с теплым и влажным летом, разнообразием растительности.

Ежегодно около 8000 жителей Приморья страдают от укусов клещей. До 70 % заболевших - это жители городов, заразившиеся во время отдыха на природе, пребывания на даче, сборе грибов и дикоросов, на прогулках в лесопарковых зонах. В теплое время года клещей в лесах, на дачных массивах, в пригородных парках всегда много, и хотя далеко не каждый из них может быть переносчиком опасной инфекции, надо об этом помнить и по возможности защищаться.

Одним из наиболее эффективных методов профилактики клещевого энцефалита являются прививки. Хотя врачи не скрывают, что некоторые люди болеют даже после прививки, но тогда заболевание протекает в легкой форме, без осложнений и летальных исходов.

В Приморском краевом центре вакцинопрофилактики вакцинация против клещевого энцефалита начинается еще осенью, больше всего прививок делается в феврале, и стоит каждая - 900 рублей. Для льготных категорий граждан вакцина закупается за счет бюджетных средств. Согласно Постановлению главного санитарного врача Приморского края, в 2017 году будут вакцинированы от клещевого энцефалита 100 тысяч приморцев.

Но, к сожалению, наш край является эндемичным районом для некоторых других инфекций, которые передаются с укусом клеща. Иксодовые клещи передают клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой риккетсиоз, от которых прививок пока нет. Так, за последние 5 лет на 30 административных территориях края зарегистрировано 1402 случая инфекций, передающихся клещами. Например, клещевого риккетсиоза в Приморье зафиксировано больше общероссийского показателя в 7,3 раза, болезни Лайма - в 2,6 раза.

Евгения ВОРОБЬЕВА, заведующая Краевым центром вакцинопрофилактики, призывает всех, чей образ жизни связан с выездом за город, своевременно сделать прививки, а также советует принимать меры личной безопасности. Это могут быть спецкостюмы, обработанные химическими препаратами, отпугивающими насекомых. Необходимо одеваться так, чтобы не дать клещам заползти под одежду. Обязателен головной убор. На однотонной одежде из гладкой ткани клеща легче заметить. Ворсистая ткань помогает клещу удержаться на жертве. Репеллентами можно обработать и повседневную одежду.

Есть ошибочное мнение, что клещ нападает с деревьев или высоких кустов. Обычно все обстоит иначе: из опавшей прошлогодней листвы, из травы и валежника клещи ползут снизу вверх. Значит, одежда должна быть такой, чтобы не позволить насекомому найти незащищенную поверхность и присосаться.

- Мы живем в век вакциноуправляемых инфекций, это означает, что свое здоровье можно успешно защитить, - не устают повторять специалисты. - Для этого необходимо вовремя сделать прививки, обратившись в Центр вакцинопрофилактики по адресу: г. Владивосток, ул. Черемуховая, 11, здание Приморского краевого диагностического центра. Сделать прививку от клещевого энцефалита еще не поздно.

Вакцинация детей проводится здесь по понедельникам и четвергам с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.30, взрослых - по вторникам и средам с 13.00 до 15.00. Тел. (423) 222­72­68, 264­50­64.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.