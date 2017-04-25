Катаракта подкралась незаметно

Современные методы лечения катаракты освоены приморскими врачами

Дискомфорт зрения: нечеткость изображения и туман перед глазами заставили обратиться к офтальмологу. Диагноз прозвучал неожиданно - катаракта, болезнь, которая может привести к слепоте… Ситуация знакома многим, кто перешагнул порог своего 60­летия. Но врачи убеждают, что катаракту сегодня можно успешно лечить, в том числе и в Приморье.

«Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы уделяет большое внимание офтальмологии, в эту отрасль за последние десятилетия пришли современные технологии, а операции по замене хрусталика (той самой зеницы ока, которую надо беречь!) хорошо отработаны и входят в систему обязательного медицинского страхования. Что же такое катаракта и как справиться с этим недугом, «Журнал Здоровья» разбирался вместе с оперирующим врачом­офтальмологом, главным внештатным офтальмологом Дальневосточного федерального округа и Приморского края Людмилой ДОГАДОВОЙ.

Заменить помутневший хрусталик

- Хрусталик - абсолютно прозрачная структура, которая находится внутри глаза и пропускает на сетчатку свет определенного диапазона. Но с возрастом в нем возникают определенные изменения. Катаракта - частичное или полное нарушение прозрачности хрусталика, она является одной из основных причин слабовидения и обратимой слепоты в мире, поражая каждого шестого человека в возрасте старше 40 лет и подавляющую часть населения к 80 годам, - говорит Людмила Петровна. - Как видим, это удел лиц старшего возраста, и с постепенно возрастающей продолжительностью жизни прогнозируется увеличение численности больных катарактой.

Связать заболевание с конкретной причиной, по мнению врача, практически бывает невозможно, хотя были попытки объяснить его сахарным диабетом, гипертонической болезнью, несбалансированным питанием, большими нагрузками на глаза в современной жизни. Но то, что на сегодняшний день катаракты стало больше, неоспоримый факт. Так, по данным одного из исследований, проведенных в России (4044 человека на 336000 населения в возрасте старше 50 лет), снижение зрения от катаракты до уровня 0,3 и ниже встречались у 8,69% обследованных. При этом в два раза чаще данное заболевание диагностировали у женщин.

В настоящий момент в России диагноз катаракты установлен у 1200 человек на 100000 населения, что в совокупности дает общее количество пациентов с катарактой около 1750 тыс. человек.

Статистика, конечно, не очень радует. Но, с другой стороны, определенный оптимизм при оценке ситуации внушает тот факт, что врачи научились бороться с этим заболеванием.

- Единственным действенным способом лечения катаракты является хирургическое вмешательство, которое заключается в замене помутневшего хрусталика на искусственный, - поясняет Людмила Догадова. - Причем качество оперативного вмешательства в последние десятилетия значительно повысилось. Среди многообразия разновидностей операций наибольшее распространение получила ультразвуковая факоэмульсификация. Делается очень маленький разрез - 2,5 мм - и вместо помутневшего хрусталика вставляется искусственный, который может даже корригировать астигматизм. Есть так называемые мультифокальные хрусталики, которые заменяют очки и для дали, и для близи. То есть на сегодняшний день человек может выбрать любой хрусталик - проблем нет. Иногда пациенты спрашивают: насколько его хватает? - на всю оставшуюся жизнь.

Не ждать, пока созреет!

Если еще лет 10­15 назад врачи не торопили с операцией и говорили, что надо подождать, когда катаракта созреет, то сегодня офтальмолог настоятельно рекомендует - ждать не надо! Чем моложе пациент и менее обременен другими заболеваниями, чем раньше проведена операция, тем лучше эффект и меньше вероятность осложнений. Ультразвуковая технология обеспечивает такие преимущества, как отсутствие необходимости наложения швов и сокращение сроков реабилитации пациента.

- Ультразвуковая факоэмульсификация представляет собой малоинвазивную методику и является современным стандартом хирургического лечения катаракты, - говорит Людмила Петровна. - Недаром эта операция называется жемчужиной офтальмологии - пациент прозревает сразу после операции, а окончательная стабилизация зрения наступает примерно через месяц. Хирургией малых разрезов сегодня удаляется до 92% катаракт.

Но бывают осложненные случаи, когда врачи вынуждены применять традиционные способы, они возникают зачастую, когда люди ждут «созревания катаракты». Такой хрусталик удалить ультразвуком невозможно. Поэтому здесь разрез больше, накладываются швы, период реабилитации затягивается, потому что через 3­4 месяца их надо снимать.

В среднем операция по удалению катаракты в зависимости от сложности длится до 30 минут. Но опытные специалисты, например заведующий отделением офтальмологии ККБ № 2 Евгений АБДУЛИН, после тщательной предварительной подготовки порой затрачивает на весь процесс удаления катаракты и установки нового хрусталика 10­12 минут. (В отделении в среднем проводится до 40 операций в день, из них около 30 - по поводу катаракты.)

- Чаще всего пациенты выписываются на 3­4 сутки, хотя, в принципе, эта операция может быть произведена и амбулаторно, - поясняет Людмила Петровна. - Но мы не идем на такую схему, поскольку основной контингент наших пациентов - пожилые люди со шлейфом сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ревматизм, после инсультов и инфарктов). Для каждого человека, особенно с возрастом, операция - это стресс, поэтому мы тщательно их готовим к операции и внимательно ведем после. В системе ОМС предусмотрено 7­дневное пребывание в стационаре, то есть пациент все получает бесплатно, включая хрусталик российского производства. При желании пациента ему может быть имплантирован хрусталик импортного производства.

Показания к операции

По клиническим рекомендациям операция по замене хрусталика показана, когда пациент видит 0,5 строчек всем известной таблицы для проверки зрения и меньше, то есть нижний предел - это 50%. Но если человек жалуется, что он ощущает дискомфорт и не может работать при большей остроте зрения, то операция может быть проведена и раньше.

- При данном заболевании нет болевого синдрома, иногда пациент ощущает какой­то туман перед глазами, изменение цветности и контрастности изображения, у него возникает проблема при работе на близком расстоянии, он часто начинает менять очки, которые не очень помогают. Все это мы связываем с патологией хрусталика, - поясняет Людмила Догадова. - И если у человека появляются подобные симптомы, то ему стоит обратиться к врачу­офтальмологу. Человеческий организм устроен так, что ни одному из нас за свою жизнь не удается пройти мимо кабинета глазного врача. И очень важно, чтобы он попал туда своевременно.

- В настоящее время эфир насыщен всевозможными предложениями чудо­препаратов, которые помогут справиться с катарактой, стоит ли им доверять? - спрашиваем Людмилу Петровну.

- Операция - единственное лечение! Всякие капли, пищевые добавки, от которых якобы катаракта рассосется или прекратит развитие - не более чем миф! Помутнение хрусталика - необратимый процесс. Наверное, различные БАДы и витаминные капли вреда не принесут, но пользы от них точно не будет… Если хотите, употребляйте их, впрочем, как и пищевые продукты, богатые лютеином, например, зеленые и оранжевые овощи или чернику, но с катарактой справиться с их помощью невозможно, - ответила она. - По этому поводу даже существуют поговорка: «Пациентам назначают капли, чтобы скоротать время до операции». Они не являются средством профилактики катаракты, как бы ни хотелось кому­то в это верить.

Право на выбор

Итак, ответ очевиден - поможет только операция. Он порождает следующий вопрос: где ее делать?

- Еще 10 лет назад многие стремились в Хабаровск, в Центр микрохирургии глаза Святослава ФЕДОРОВА. Благодаря ему в офтальмологию пришли суперсовременные технологии, появились отечественные хрусталики, микроскопы, микроинструментарий и очень тонкие нитки - развитие получила целая индустрия лечения катаракты. Сейчас разговор о поездках в Хабаровск по поводу катаракты даже не идет. Получить квалифицированную медицинскую помощь можно во Владивостоке, - анализирует ситуацию главный офтальмолог ДФО. - Прежде всего, в первом в Приморье центре микрохирургии глаза ККБ№2, а также в нескольких коммерческих клиниках и центрах микрохирургии, оборудованных на самом высоком технологическом уровне. Операция по удалению катаракты не относится к высокотехнологичным видам помощи, очень распространена и на сегодняшний день отработана до малейших штрихов. И очень хорошо, что у приморских пациентов есть право выбора: идти в государственную клинику за счет средств ОМС или в частную, оплатив операцию и хрусталик из собственных средств.

Когда во Владивостоке стали открываться частные клиники микрохирургии глаза, врачи государственных надеялись, что большие очереди пациентов со всего края в день госпитализации уменьшатся. Но этого не произошло, к сожалению, холл отделения офтальмологии в такие дни напоминает зал ожидания вокзала - приезжают­то со всего края. Пока государственные учреждения просто не в состоянии прооперировать по поводу катаракты всех нуждающихся. По статистике, в настоящий момент в России потребность в оперативном лечении катаракты покрывается всего на 1/3 - 1/4 - в зависимости от доступности хирургической помощи в городах или сельской местности. Приморье в этом смысле не исключение.

Но у пациентов появилась возможность выбора. Они могут обращаться также и в частные офтальмологические центры - Приморский центр микрохирургии глаза, Приморский центр лазерной коррекции зрения, Глазной центр. Судя по информации на официальных сайтах, операция по удалению катаракты может стоить от 30 тыс. до 70 тыс. рублей - в зависимости от сложности и характеристики имплантируемых линз.

На фото: Главный внештатный офтальмолог Дальневосточного федерального округа и Приморского края Людмила ДОГАДОВА: «Недаром операцию по удалению катаракты называется жемчужиной офтальмологии – пациент прозревает сразу после операции».

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.