Мир растений дарит долголетие

Наше здоровье и долголетие зависят от многих факторов. Жить в ладу с природой - один из них. Знать лекарственные растения и применять их - значит продлевать свою жизнь, работать на профилактику. Между тем именно профилактика заболеваемости ставится во главу угла в краевой программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

О ценности лекарственных растений, растущих в Приморье, корреспондент «Журнала Здоровья» побеседовал со Светланой ПОНОМАРЧУК, ассистентом кафедры фармации Тихоокеанского государственного медицинского университета.

- На мой взгляд, пришло время, когда наконец­то человечество очнулось от магии химии. Сегодня большинство людей хотят употреблять натуральные продукты и лечиться теми богатствами, которые дает нам природа, - говорит она.

Пришло понимание того, что синтетические биологически активные вещества значительно отличаются по своей биодоступности от тех, которые содержатся в лекарственных растениях и морских организмах. Например: аскорбиновая кислота в плодах шиповника воспринимается организмом как обычная пища, и усвоение ее гораздо выше химически синтезированной. При покупке аскорбиновой кислоты в аптеке фармацевт вам непременно скажет, что для такого препарата существует дозировка - не более трех драже в день, иначе может наступить аллергическая реакция и другие побочные эффекты. Но если вы пьете каждый день настой из плодов шиповника, то побочных эффектов не получите, потому что так устроен наш организм: нужные вещества берутся из пищи по потребности, а излишки выводятся, не принося никакого вреда.

Кстати говоря, о шиповнике и аскорбиновой кислоте - нельзя кипятить или варить плоды, в которых есть витамин С. Если мы хотим получить шикарный напиток, в котором аскорбиновая кислота растворена в естественном виде, мы должны плоды шиповника заварить кипящей водой в термосе и настоять.

- Светлана Григорьевна, Приморье богато целебными растениями, это всем известно. Но насколько они безопасны?

- Действительно, из более трех тысяч видов растений, имеющихся в Приморской тайге, 300 видов - это лекарственные, которые могут использоваться в народной и научной медицине. Каждое растение, взятое в природе для блага человека, должно применяться с осторожностью, но есть и ядовитые растения. Прочитать об этом можно в книгах П.С. Зорикова «Основные лекарственные растения Приморского края» и «Ядовитые растения леса».

- Лекарственные растения, используемые в народной медицине, не всегда используются в традиционной. От чего это зависит?

- Путь, который проходит растение, прежде чем быть признанным официально, - это долгий путь научных исследований его состава, доказательств, клинических испытаний воздействия на человеческий организм.

Каждое растение уникально, оно содержит свой набор биологически активных веществ, с помощью которых можно лечить болезни. Причем мы часто сталкиваемся с тем, что одно и то же растение используется при различных заболеваниях.

Очень важно знать, в какой период жизненного цикла идет накопление полезных веществ, и даже в какое время суток. Во время сбора лекарственного сырья нужно учитывать, какой орган растения накапливает большое количество биологически активных веществ. Существует термин - сырье, это та часть растений, которая подлежат заготовке. Например, в смородине больше всего витаминов накапливается в плодах в период их полной зрелости, в крапиве - в листьях во время цветения растения. Сырьем для лекарственных растений могут служить: листья, почки, цветы, трава, побеги, корни и корневища, клубни, луковицы. Во многих растениях содержатся вещества, которые сложно синтезировать искусственно.

- Все это изучают ваши студенты?

- Наши студенты - будущие провизоры, работники аптек, изучают лекарственные растения на дисциплине, которая называется фармакогнозия. Обучение проходит не только теоретически, но и практически - в лабораторных условиях, под микроскопом. Учатся выделять и определять биологически активные вещества. Все эти манипуляции дают большую точность в определении подлинности растения.

Очень важно уметь найти и распознать лекарственное растение в дикой природе. Студенты на третьем курсе проходят летнюю практику, делают гербарии и заготавливают сырье. Практика выездная, мы живем практически в тайге, каждый день ходим на экскурсии в разные биологические сообщества: лес, поле, на болота. Каждый студент получает индивидуальное задание по тем темам, которые мы проходим в течение учебного года.

Основная цель летней практики - научиться по морфологическим признакам определять лекарственное растения в живой природе. Существуют растения, которые очень похожи, например, ландыш и купена. Изучив в вузе растения, студенты с удивлением начинают в живой природе определять их, находить, и радости при этом нет предела.

В рамках дисциплины полтора года мы изучаем все лекарственные растения, которые признаны научной медициной, потому что в аптеках реализуются только они, и выпускаются в виде цельного и измельченного сырья в упаковках, брикетах, гранулах. Есть много готовых препаратов, основой которых являются лекарственные растения. Это хорошо известные спиртовые настойки женьшеня, лимонника, аралии, эвкалипта, сиропы и других лекарственные препараты.

Надо иметь в виду, что заготавливая сырье в домашних условиях, можно легко нарушить правила сбора и сушки, в результате чего изменится влажность сырья, и оно покроется плесенью, что приведет к его негодности. Сырье же заводского изготовления всегда проверяется по всем показателям качества и соответствует государственным стандартам.

- Я лично ни разу не сталкивалась с ситуацией, чтобы врачи назначали лекарственные растения, и в больнице тем более.

- В больницу человек попадает в острой ситуации, а лечение растениями - это длительное лечение. Оно основывается на кумулятивных свойствах биологически активных веществ, полезные вещества постепенно накапливаются в наших органах. Лечение фитопрепаратами начинают или на ранних стадиях заболевания, или когда у человека заболевание хроническое и вялотекущие. Еще такие препараты хороши в качестве профилактических средств.

Сырье и готовые лекарственные препараты из растений - это препараты безрецептурного отпуска. О них вам всегда расскажет фармацевт в аптеке, именно этому мы их учим. Нередко и врачи рекомендуют лечение лекарственными растениями, когда имеют дело с больными детьми и пациентами пожилого возраста.

- Можно ли фитопрепаратами предупредить гипертонию?

- Для профилактики гипертонической болезни могу порекомендовать использование плодов боярышника. Это наше дальневосточное растение, которое содержит в большом количестве флавоноиды. Плоды можно заваривать вместе с шиповником в термосе и принимать такой настой вместо чая. Кстати, чай и кофе повышают артериальное давление за счет содержания в них кофеина, причем в чае, особенно в зеленом, кофеина больше, чем в кофе.

- Что такое БАДы?

- Биологически­активные добавки к пище (нутрицевтики и парафармацевтики) - это концентраты натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами. БАДы не являются лекарствами, поэтому предназначены они для профилактики и вспомогательной терапии. Лекарственные растения очень часто входят в их состав. Например, морская капуста - уникальная съедобная водоросль встречается по всему побережью края. В ее состав входят полисахариды, альгиновые кислоты, которые являются прекрасными адсорбентами, витамины, микроэлементы.

- Как вы относитесь к тому, что люди будут больше знать о растениях и больше употреблять их в пищу?

- В этом не только польза для продления своего существования на земле, но и для хорошего качества жизни на каждый день. Вода, воздух, лекарственные растения, плоды и фрукты - это природные богатства, с помощью которых можно исцелять заболевания и продлевать жизнь. Так было задумано создателем, чтобы в природе мы могли найти и еду, и лекарство…

Меня удивляет, что современная молодежь, приходя на первый курс медицинского университета, с трудом отличает одно растение от другого. Даже те, кто живут в поселках, деревнях, не знают флоры своих мест. Потрясающе! Такая шикарная природа, красиво цветущие, ароматные деревья и кустарники не вызывают интереса у молодежи. Наши студенты­первокурсники едва могут по памяти назвать 3­4 растения. Крапива, потому что жжется, подорожник потому что под ногами путается…

- Есть люди, которые сами активно изучают лекарственные растения и даже на рынке их продают. Вы покупаете такие растения?

- Мы не уверены в тех растениях, которые нам предлагают на рынке травники. Весьма сомнительны время и место сбора растения, да и качество сырья не установлено. Растения, как и грибы, - это губка, впитывающая тяжелые металлы и радиоактивные вещества.

Совсем другое дело - сырье, которое продается в аптеке. На каждой упаковке нанесена маркировка о том, что оно прошло радиологический контроль. Пройти его возможно только на заводе­производителе.

Мы сегодня в рамках выпускных квалификационных работ исследуем аптечное сырье. Определяем влажность, степень измельчения, зараженность амбарными вредителями, примеси, количественное содержание биологически активных веществ. Результаты подтверждают числовые показатели, заявленные производителями. Качество лекарственного сырья соответствует требованиям нормативных документов.

Чтобы меньше болеть, надо повышать свой иммунитет. Дело это долгое, требующее знаний и терпения. В частности, помочь нам могут аптечные препараты, повышающие защитные силы организма - настойки элеутерококка, женьшеня, аралии. Восточная медицина называет их «лекарствами для здоровых». Фармацевт в аптеке всегда подскажет вам, какие из них помогут при вашем недуге.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.