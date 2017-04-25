Лекарство из моря

Ученые из Приморья разрабатывают лекарственные препараты и БАДы из морских биоорганизмов

Море для жителей Приморского края является не только источником ценных продуктов питания, но и кладезем веществ, полезных для здоровья, которые помогают организму человека бороться с недугами и длительное время сохранять молодость и активность.

Пожалуй, никого из приморцев не надо убеждать в пользе морской капусты, трепанга или икры морского ежа. Вот только использовать эти качества может далеко не каждый - промысловый сезон ограничен климатическими особенностями, да и, чтобы сохранить уникальные свойства морского продукта, нужны особые условия. Поэтому ученые начали работу по созданию на их основе биологически активных добавок к пище и лекарственных средств - в виде вытяжек, капсул, гелей, которые бы сохраняли целебные свойства «первоисточника», но были бы непритязательны к условиям хранения и перевозки.

Проблемой изучения целебных свойств морских биоорганизмов более пятидесяти лет назад озаботились ученые из различных научных структур, действующих в крае. По большому счету, во главе угла всей этой многогранной работы стоит одна большая задача - найти действующие вещества и создать на их основе лекарства для борьбы с пока неизлечимыми болезнями. И можно сказать, что некоторые из ученых значительно продвинулись вперед и преуспели, выделив из морских организмов действующие вещества, способные воздействовать на раковые клетки, а также стимулировать защитные силы организма.

К этим наработкам всегда с большим интересом относятся представители врачебного сообщества - региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы нацелена на профилактику заболеваемости и увеличение продолжительности жизни приморцев.

Кумазид из голотурии

Одним из таких лекарственных препаратов является Кумазид, разработанный учеными Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Этот инновационный иммуномодулирующий препарат создан на основе биологически активных соединений из дальневосточной съедобной голотурии Cucumaria japonica и может стать новым эффективным лекарством для лечения иммунодефицитных состояний человека. Доклинические испытания лекарства уже закончены, а результаты исследования специалистов лаборатории химии морских природных соединений (зав. лабораторией академик Валентин СТОНИК) и лаборатории биоиспытаний и механизмов действия биологически активных веществ (зав. лабораторией к.б.н. Дмитрий АМИНИН) опубликованы в одном из всемирно известных и престижных научных журналов группы Nature, сообщается на сайте ТИБОХ ДВО РАН.

Сотрудники института показали, что супернизкие дозы соединений, содержащихся в голотуриях (трепангах), активируют иммунную систему, а при их пероральном введении увеличивается устойчивость подопытных животных к различным инфекциям, тормозится рост некоторых видов опухолей, увеличивается выживаемость после радиоактивного облучения. Этот препарат предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека. Основой препарата является кукумариозид А2­2 - наиболее активный тритерпеновый гликозид из промысловой дальневосточной голотурии.

С помощью большого арсенала новейших методов исследователи ТИБОХ совместно с сотрудниками Института биофизики клетки (г. Пущино) и Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича (г. Москва) убедительно доказали, что кукумариозид А2­2 является уникальным биорегулятором, способным в очень низких дозах специфически взаимодействовать с определенными рецепторами иммунных клеток и запускать каскад внутриклеточных процессов, приводящих к активированию всего клеточного звена иммунитета и усилению защитных функций организма по отношению к различным вредоносным микроорганизмам. Таким образом, стало понятно, чем объясняются целительные свойства съедобных голотурий (трепангов) - самой дорогой разновидности морепродуктов на рынках многих азиатских стран.

Следующей стадией работы над этим препаратом должны стать клинические испытания, требующие временных и финансовых затрат. Но исследования в данном направлении продолжается, ученые выделяют биологически активные вещества из других гидробионтов (морских губок, асцидий, собранных у берегов российского Дальнего Востока) и устанавливают их точную химическую структуру, чтобы понять, как эти соединения влияют на клетки опухоли и можно ли их использовать для создания лекарств.

Новый белок для диагностики рака

Интересные итоги работы обнародовали недавно в ДВФУ. Новый белок обнаружили ученые ДВФУ и Национального научного центра морской биологии ДВО РАН у морского моллюска - модиолуса курильского. Неизвестный прежде лектин может стать основой для новой технологии диагностики онкологических заболеваний и в перспективе терапии рака. Сейчас сотрудники Школы биомедицины и Школы естественных наук занимаются расшифровкой гена молекулы и тестируют ее действие на разные типы раковых клеток, сообщается на сайте ДВФУ.

Как пояснил заместитель директора ШБМ по развитию Вадим КУМЕЙКО, модиолус курильский - родственник мидии, который широко распространен в водах дальневосточных морей и не является объектом массового промысла. Исследуя иммунитет модиолуса, молодые ученые обнаружили в его гемолимфе (аналог крови) новый защитный фактор - белок из группы лектинов.

- Лектины способны распознавать определенные клетки по углеводам на их поверхности. Выяснилось, что наш новый белок «узнает портрет» углеводов определенных видов раковых клеток, культивируемых в лабораторных условиях. Это значит, что благодаря механизму молекулярного распознавания лектин может послужить основой для новой технологии диагностики онкологии, - пояснил ученый.

Сейчас идет изучение тонкой специфичности нового белка (какие раковые клетки он лучше всего «узнает»), ведется расшифровка его структуры и гена. Проводя эксперименты, исследователи выяснили, что лектин способен не только распознавать, но и стимулировать гибель клеток, что может в перспективе использоваться для некоторых форм таргетной (прицельной) терапии рака.

Бурая водоросль на службе здоровья

Если разработка новых лекарств - дело достаточно длительное и затратное, то с производством и выводом на рынок биологически активных добавок все обстоит проще. Это позволяет ученым довольно быстро выпустить в практический оборот те или иные научные разработки, полезные для сбережения здоровья населения. Например, весьма активно в производстве БАД используются вещества, полученные из известной всем морской капусты - ламинарии. Она - популярный продукт питания и в своем первозданном виде, а разработанный на ее основе в Тихоокеанском научно­исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) продукт особый.

Морская капуста - сорбент, она может впитывать в себя вредные ионы. Ученые модифицируют структуру морской капусты, благодаря чему она принимает форму геля. В такой форме ее уникальные свойства усиливаются, и к ним добавляются новые полезные качества, говорится на сайте института.

В ДВФУ в сотрудничестве с японскими коллегами также исследуют привычную для нас морскую капусту и находят в ней новые полезные свойства.

Ламинария связывает и выводит из организма токсичные вещества, тяжелые металлы и радионуклиды. Высокое содержание насыщенных жирных кислот делает ее эффективным средством в борьбе атеросклерозом.

Она отчищает организм и снабжает его йодом, утверждают ученые и планируют вводить ламинарию в продукты функционального питания для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Свою разработку на основе морских водорослей предложили и сотрудники ТИБОХ. Это биологически активная добавка к пище Фуколам, созданная на основе полисахаридов из бурых водорослей. Капсулы содержат альгинат кальция, обладающий энтеросорбирующим свойством, способствует нормализации микрофлоры кишечника, жирового и углеводного обмена, и фукоидан, который оказывает выраженное противовирусное действие и поддерживает иммунную систему.

По мнению ученых, этот 100-­процентно натуральный продукт способствует поддержке оптимального уровня холестерина, нормализует состав крови и предотвращает тромбообразование, оказывает содействие организму в борьбе с симптомами атеросклероза, инфаркта миокарда и другими возрастными недугами. Специалисты утверждают, что Фуколам экстра помогает в комплексном лечении дисбактериоза, подавляя патогенных бактерий и удерживая собственную микрофлору кишечника. Очень важно, что он не вызывает аллергических реакций.

…Наши дальневосточные моря, по мнению ученых, высокопродуктивны и пока сохраняют естественно сильную экосистему, они быстрее насыщаются кислородом, в них больше возможностей развития планктона, растений, водорослей, рыб и других гидробионотов, которые таят многие уникальные целебные свойства. Задача исследователей - раскрыть их, чтобы помочь человечеству в борьбе с пока неизлечимыми заболеваниями.

На фото: Супернизкие дозы соединений, содержащихся в голотуриях (трепангах), активируют иммунную систему, а при их пероральном введении увеличивают устойчивость к различным инфекциям, тормозят рост некоторых видов опухолей, увеличивают выживаемость после радиоактивного облучения.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.