Бесплатную ПЭТ-диагностику в медцентре ДВФУ пройдут более 600 пациентов онкодиспансера

Бесплатную позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания, пройдут в 2016 году в медицинском центре ДВФУ 640 пациентов краевого онкологического диспансера. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», еще тысяча человек смогут бесплатно обследоваться в ПЭТ-центре Хабаровска.

Как сообщил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, 67 человек из 640 пациентов уже прошли диагностику. Каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 53 тысячи рублей.

Напомним, что радиофармацевтические препараты (РФП) для ПЭТ-сканера поставляются в Приморье из Хабаровска, где в краевом клиническом центре онкологии налажено их промышленное производство, в том числе дезоксиглюкозы и радиоактивного метионина с углеродом. Фтордезоксиглюкоза часто используется в ядерной медицине для проведения ПЭТ, поскольку клетки опухоли гораздо интенсивнее остальных потребляют глюкозу, и это позволяет зарегистрировать при помощи ПЭТ-сканера участки накопления препарата – скопления опухолевых клеток.

«Время доставки РФП от начальной точки в Хабаровске до конечной во Владивостоке занимает от пяти до шести часов. Остаточной активности препаратов достаточно для проведения от пяти до восьми ПЭТ-исследований. Это зависит от массы тела пациента и активности РФП», - сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Отметим, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края утвердил тариф на услугу «Позитронно-эмиссионная томография» и включил его в перечень отдельно оплачиваемых услуг.

Как сообщалось ранее, ежегодно медицинскую помощь в Центре ядерной медицины смогут получать более 12 тысяч человек. Проектная мощность центра обеспечит ПЭТ-диагностику 6 тысячам человек, столько же ежегодно смогут проходить ОФЭКТ-диагностику. Радиойодотерапию центр обеспечит трем сотням онкобольных в год. Кроме того, в Приморье запланировано строительство циклотронного комплекса для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.