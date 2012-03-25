Приморскую весну нужно переживать в тонусе

Дни становятся длиннее, а ночи короче, солнце пригревает всё сильнее, природа начинает пробуждаться ото сна… Казалось бы, мы должны почувствовать прилив сил, но в начале весны на многих наваливается настоящая хандра. Как помочь своему организму в этот непростой период, рассказывает Галина ХАЛИМАН, заведующая отделением гигиенического воспитания Краевого центра медпрофилактики.

ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?

Синдром весенней усталости – очень распространенное недомогание, которое характеризуется снижением работоспособности, повышенной утомляемостью, слабостью, нервозностью, бессонницей, у человека ухудшаются память и внимание, он может чувствовать себя подавленным или раздраженным.

Почему так происходит? Зимой мы преимущественно сидим дома, ведем малоподвижный образ жизни, а летом уровень нашей активности максимален. Переход от одного уровня активности к другому (от биологической зимы – к биологическому лету) и вызывает рассогласование биоритмов и упадок сил. Перепады атмосферного давления, температуры, увеличение продолжительности светового дня приводят к сбою биологических часов (врачи называют это состояние десинхронозом). Именно эти часы регулируют работу сердца, желудка, легких, головного мозга и других внутренних органов. Перевести их на весенний лад – задача не из легких, а потому весной нередко обостряются имеющиеся у нас хронические недуги: прежде всего, это психические заболевания, расстройства желудочно­кишечного тракта.

Ещё одна составляющая синдрома весенней усталости – гиповитаминоз (недостаток поступающих с пищей витаминов, которые служат основным катализатором обменных процессов в организме). В перезимовавших фруктах и овощах их почти не остается. К тому же именно весной у нас низкая интенсивность обмена веществ. Как же справиться с весенней хандрой?

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, ДВИЖЕНИЕ, СВЕТ И ЦВЕТ

Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, желательно вдали от машин и других источников загрязнения. Только не забывайте, что весной погода капризна: то солнце пригревает, то опять промозгло и холодно. Поэтому не спешите при первом же потеплении сбрасывать зимние вещи: переохлаждение при общем весеннем ослаблении организма чревато ангиной или ОРВИ.

Незаменимый помощник в борьбе с упадком сил – умеренные физические нагрузки в спортзале, бассейне и, конечно, на свежем воздухе. Если не можете выкроить время для регулярных тренировок, займитесь утренней гимнастикой. Пока работают катки – надо использовать и эту возможность: катание на коньках – не только закаливающая процедура, но и хороший способ релаксации. Если вы пользуетесь общественным транспортом, часть своего маршрута пройдите пешком.

Не усугубляйте весенний упадок сил переутомлением на работе. Старайтесь четко разделять работу и отдых, не «глушите» накопившуюся усталость ударными дозами крепкого кофе, да еще с сигаретой. Отдых за компьютером или перед телевизором тоже не принесет никакой пользы. Лучше одеться потеплее и прогуляться по берегу моря.

Весной очень важно высыпаться, поэтому не засиживайтесь допоздна, если знаете, что завтра на работу. Мучает бессонница? Попробуйте простой рецепт: стакан теплого молока и ложка меда на ночь. И, конечно, не стоит перед сном смотреть телевизор (особенно остросюжетные триллеры и «ужастики»), сидеть за компьютером, выяснять отношения с домочадцами. Все это только усугубит бессонницу.

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Не загораживайтесь жалюзи и шторами от солнечного света, добавьте в свою жизнь больше ярких цветов: яркая одежда, яркие фрукты, яркие цветы, яркие предметы интерьера помогут вам быть в тонусе и добавят позитивной энергии.

ВЕСЕННЕЕ МЕНЮ

Не забывайте о правильном питании: весенняя хандра как огня боится витаминов. Помимо аптечных витаминно­минеральных комплексов, используйте проростки пшеницы, свежевыжатые соки, взвары, фрукты (лимоны, киви, апельсины), а также квашеную капусту, свежую зелень, растительные масла, жирную рыбу, черный хлеб, мед, мюсли, нежирное мясо, сыр и творог. Фрукты и овощи дают нам, прежде всего, витамин С, хлеб, мясо и мюсли – витамины группы В, оливковое масло – витамин Е, рыба – витамин D, сыр и творог – всегда актуальный кальций.

В это время года рекомендуется как можно больше есть обычной белокочанной капусты. Диетологи утверждают, что из доступных овощей именно капуста всех быстрее и эффективнее нормализует обмен веществ в организме, поскольку содержит особые кислоты. Не менее полезны для лечения и профилактики синдрома весенней усталости лук и чеснок, богатые витаминами и фитонцидами.

Овощи старайтесь употреблять в сыром виде, а если тушить, то не до полной готовности (в вареном виде они теряют до половины жизненно необходимой аскорбиновой и до 70­90% фолиевой кислоты). А вот яблоки, чтобы избежать витаминных потерь, лучше запекать.

В народе говорят: «Пряности укрепляют нервы и веселят кровь», и это чистая правда. Такие растения, как черный перец, ваниль, имбирь, мускатный орех, перец однолетний, тимьян обладают тонизирующим и общеукрепляющим действием. В конце зимы и весной их обязательно надо добавлять в пищу, если, конечно, у вас нет язвы или гастрита.

ВОЛШЕБНЫЕ НАПИТКИ

Витаминные настои можно приготовить в домашних условиях. Столовую ложку сухих плодов шиповника (или любых сухофруктов) нужно вымыть в холодной воде, залить 0,5 л кипятка и настаивать в теплом месте, закрыв крышкой (или в термосе). В полученный отвар можно добавить по вкусу мед или ягодный сироп. Рекомендуется детям и взрослым по полстакана 3 раза в день до еды.

Также полезен при авитаминозе чай, приготовленный из равных пропорций трав: мяты перечной, душицы, чабреца, зверобоя, соцветий или незрелых ягод малины, плодов рябины обыкновенной, смородины черной и земляники. Пить по стакану 3 раза в день.

А вот рецепт чая, предназначенного для подъема сил: 1 чайная ложка корня солодки, 2 чайные ложки корня одуванчика, 1 чайная ложка золототысячника, 3 чайные ложки плодов облепихи и 3 чайные ложки плодов шиповника смешивают и кипятят 10 минут. Полученный отвар настаивают 1 час и процеживают. Пить его рекомендуется по 1/4 – 1/3 стакана с двумя ложками меда.

Тонизирующе действуют на нервную систему и горечи. К тому же они улучшают усвоение белков, жиров, углеводов и являются сокогонными. Поэтому если у вас проблемы с желудком, остановите свой выбор на растениях­горечах: полыни, аире, тысячелистнике, дягиле. Их нужно заваривать по пол­чайной ложки на стакан кипятка и пить раз в день (в больших количествах горечи употреблять не рекомендуется).

Прекрасное средство для профилактики синдрома весенней усталости – растительные адаптогены (экстракты элеутерококка, левзеи, лимонника, женьшеня, радиолы розовой). Их рекомендуется принимать 2-­3 раза в день за 15-­30 минут до или через 4 часа после еды. Женьшень – очень популярное растение, но с ним нужно быть осторожным. Женьшень необходим тогда, когда организм действительно истощён: это средство рекомендуется использовать после тяжёлой болезни или в критической ситуации, когда жизненные силы уже на пределе. Если же вы чувствуете лёгкую слабость, с этим растением экспериментировать не стоит.

И еще одно средство, весной особенно актуальное – травы, очищающие кровь. К ним относятся череда и крапива. 1 чайную ложку сухих листьев заливают стаканом кипятка и настаивают на водяной бане 15 минут, употребляют по 1/3 стакана 3 раза в день (от 7 до 10 дней). Важное замечание: этот настой не рекомендуется людям с повышенной свертываемостью крови и страдающим тромбофлебитом.

Конечно, бывает легче заскочить в аптеку, попросить что-нибудь от насморка или головной боли и залечь на диванчик рядом с телевизором, чем вытащить семью на загородную прогулку, приготовить витаминный отвар, организовать регулярные занятия спортом… Узнали себя? Тогда гоните прочь свою лень, весной лениться не пристало! Здоровый образ жизни и хорошее настроение помогут вам победить сезонную хандру и встретить весну в тонусе и добром здравии.

«Журнал здоровья».