В Приморье аптечные сети ведут необъявленную войну со здравоохранением

Выгодные коммерческие предложения активного и прогрессивного фармацевтического холдинга «Монастырев» уже привели к тому, что сотни специалистов покинули систему здравоохранения, чтобы заменить часы приема в медицинских учреждениях на приветливую улыбку в торговых залах фарммаркетов.

Руководители медицинских учреждений в растерянности. Сегодня их врачей одного за другим забирают к себе коммерческие фирмы. «У нас только за последний год уволились несколько молодых терапевтов и педиатров, - рассказала «Золотому Рогу» в неофициальном разговоре заведующая одной из поликлиник Владивостока. - Причина смены работы - уход в более выгодный и менее проблемный частный фармацевтический бизнес. Как потом выяснилось, все они пошли работать в холдинг «Монастырев и Ко». Более того, возможно, в ближайшее время уйдут еще несколько работников. Удержать кадры мы не в силах, так как частные аптечные сети заманивают высокой заработной платой. Максимум, который сегодня может предложить система здравоохранения, это 35 тысяч рублей. Но работая ради таких денег, медику фактически нужно забыть про отдых. Подобная ситуация и у других коллег, остановить бегство мы не в силах, так как со стороны частного бизнеса развернута очень мощная информационная кампания по вербовке медицинских кадров».

Озабоченность представителей учреждений здравоохранения понятна. Кадровый голод среди врачей уже давно стал проблемой номер один в приморском здравоохранении, но только в последние два года до Приморья докатился новый тренд. Аптеки, выбрав на рынке всех фармацевтов и провизоров, устроили настоящую кадровую охоту на врачей.

Самое большое количество докторов уходит в одну из самых прогрессивных и продвинутых фармацевтических компаний - холдинг «Монастырев и Ко», который сегодня активно развивает как розничное, так и оптовое направления. Открыв несколько лет назад первую розничную аптеку, сегодня компания в стадии активного роста, доведя количество розничных торговых точек до девяти.

Корреспондент «Золотого Рога», посетив несколько фирменных аптек этой компании, отметил, что в каждой из них в торговом зале единовременно находится до трех врачей-консультантов. Молодые улыбчивые девушки с удовольствием выслушали жалобы «больного» и предложили сразу несколько лекарств на выбор. В общем, теперь в аптеке можно получить завуалированный прием врача-терапевта. Однако клиентам этих аптек не стоит обманываться: улыбчивые девушки не заменят настоящий консультативный прием специалиста.

Все дело в том, что одним из условий при лицензировании фармацевтической деятельности является наличие в аптечном учреждении специалистов, имеющих высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат специалиста, которые будут заняты непосредственно изготовлением, хранением, отпуском и продажей лекарственных средств.

Требования к персоналу аптечных организаций также установлены в Отраслевом стандарте «Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях». Согласно данному документу, фармацевтические должности в аптечных организациях могут занимать специалисты-провизоры или фармацевты. Лица с высшим медицинским образованием могут привлекаться лишь в качестве консультантов в отделах аптечных организаций с открытой формой выкладки товаров.

То есть фактически оказать полноценную медицинскую помощь они не могут, так как это им запрещено законом. Поэтому не стоит уповать на то, что кто-то вас послушает, измерит давление и заглянет в горло. Эти необходимые для постановки диагноза манипуляции произведены не будут, а вот полный список лекарств на две-три тысячи рублей от банального ОРЗ вам точно порекомендуют. Причем это будет сделано так, что вы их купите с удовольствием. Это хитрости маркетинга: в отличие от фармацевта врач-консультант обладает большим опытом медицинской практики, поэтому более четко и ясно сможет определить потребности больного.

Агрессивная форма торговли позволяет компании завоевывать рынок, где конкуренция весьма жесткая. И это ей удается. Сегодня компания на подъеме, но, чтобы активно продавать, ей необходим штат продавцов. Кузницей кадров для нее стала система здравоохранения Приморского края.

Как отмечает на своем сайте сам основатель компании Александр МОНАСТЫРЕВ, сегодня в его холдинге трудятся более 300 человек. Однако по неофициальной информации там работает значительно больше людей. Почти 70% работников - лица с высшим медицинским образованием.

Сегодня в аптеках «Монастырева» на видном месте объявления о вакансиях для врачей. Позвонив по указанному в объявлении телефону, мы выяснили, что на должности врачей-консультантов набирают врачей-терапевтов и врачей-консультантов, желательно до 30 лет. Заработная плата - от 50 тысяч рублей. Однако, практически как и в любой коммерческой компании, здесь практикуются премии и бонусы при выполнении планов по продажам.

Между тем, как сообщил «ЗР» источник внутри компании, официальная заработная плата здесь - всего несколько тысяч рублей. «При приеме на работу нам сразу поясняют, что наша высокая заработная плата - это оптимизированные налоги. И честно говорят, что холдинг лучше будет платить нам, чем государству. Но работники этим довольны, так как кроме зарплаты есть еще допвыплаты». Правда, журналисту в представительстве холдинга на вопросы об официальном или неофициальном трудоустройстве, величине заработной платы отвечать отказались.

В 2012 году в интервью нашей газете Александр Монастырев утверждал: «Фактор успеха - это руководитель. Он должен быть профессионалом своего дела, способным создать эффективно работающую систему. А в системе важно все: и кадровая политика, и маркетинговые инструменты, и грамотно выстроенные бизнес-процессы. Это правило действует в любом бизнесе».

С этим, конечно, не поспоришь, но, возможно, кроме этих механизмов именно оптимизация налогов и является одним из главных конкурентных преимуществ?

Людей понять можно: в данный момент для них важна большая зарплата, а не официальное трудоустройство. Но подобная стратегия компании, возведенная в ранг «некой миссии», - это вызов основам государственной политики и дискредитация всей системы власти в Приморье.

Однако пока на «художества» бизнеса контролирующие и властные структуры не обращают внимания. Прошедший путь от санитара до крупного предпринимателя Александр Монастырев прекрасно разбирается в системе здравоохранения, а также в российской действительности. Ведь, проживая: в США, он предпочитает делать деньги в России, так как понимает, в США фокусы с налогами автоматом оборачиваются весьма большими неприятностями. У нас все несколько иначе. Возможно, пока.

Как сообщают столичные источники, в связи с ростом бюджетного дефицита сотрудники Следственного комитета получили сверху сигнал «атаковать» и активизировали работу по налоговым преступлениям…

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.