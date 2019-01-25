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В Приморье направят 8,13 миллиарда рублей на развитие медицины

25 Января 2019, 16:40 | Приморье

Здравоохранение Приморского края получит дополнительные средства на строительство, реконструкцию, доукомплектованность и ремонт медучреждений.

Данный вопрос обсудили вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщил ТАСС.

Всего в рамках программы развития здравоохранения в 2019-2021 годах региону будет дополнительно направлено из федерального бюджета 8,13 миллиарда рублей, сообщили газете "Золотой РоГ" в администрации Приморья.

«Средства выделяются на капитальный ремонт, приобретение оборудования и транспортных средств для учреждений здравоохранения, строительство модульных ФАПов, амбулаторий и судебно-медицинских лабораторий и другие мероприятия», – отметили в департаменте здравоохранения Приморья.

В 2019 году общая сумма вложений в ремонт и реконструкцию социальных объектов края, в том числе и медицинских, составит около 4,5 миллиардов рублей.

«По Приморью мы планируем выделение дополнительных средств на 2019 год – до 4,5 миллиардов рублей. Это финансирование будет направлено прежде всего на те объекты, которые нуждаются в реконструкции, доукомплектовании, ремонте. Больше всего вопросов и проблем по медицинским учреждениям», – сказал он.

Отметим, что из регионального бюджета на приобретение оборудования для государственных медицинских учреждений Приморья будет выделено около 460,5 миллионов рублей, еще почти 345 миллионов направят на капитальный ремонт зданий больниц и поликлиник.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: здравоохранение  медицина  финансирование 



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