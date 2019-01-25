www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66 р. 100 JPY: 60.18 р.
EUR: 75.03 р. 10 CNY: 97.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Транспорт
Распечатать

В Приморье 24 новых автомобиля пополнят службу "скорой помощи"

25 Января 2019, 08:40 | Приморье

Новые «скорые» – отечественного производства, УАЗы и ГАЗы, укомплектованные всем необходимым оборудованием

Служба скорой медицинской помощи Приморского края в ближайшее время пополнится 24 новыми автомашинами. Новый сантранспорт приобретен для региона на средства федерального бюджета.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, часть автомашин уже прибыла в край и проходит подготовительные процедуры.

«В Приморье уже доставлена большая часть автомашин. Сейчас транспорт проходит техническую проверку и ставится на учет. Другая часть машин ожидается в конце января – начале февраля», – сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что новые «скорые» – отечественного производства, УАЗы и ГАЗы, укомплектованные всем необходимым оборудованием.

 Так, в каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование. Здесь присутствует система видеорегистрации, сейф для хранения лекарственных препаратов, есть дополнительные приборы отопления, кондиционирование. Такая оснащенность позволяет обеспечивать комфортное перемещения как медицинских бригад, так и пациентов.

Отметим, что в конце прошлого года служба скорой медицинской помощи Приморья уже обновляла свой автопарк. В торжественной обстановке Губернатор края Олег Кожемяко вручил медикам 30 ключей от новых «скорых» и документы на 29 санитарных автомашин LADA Niva для 19 медицинских учреждений.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: транспорт  скорая помощь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru