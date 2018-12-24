Новое диагностическое оборудование поступило в больницу Дальнегорска

Первая партия нового диагностического оборудования поступила в Дальнегорскую центральную городскую больницу. Современная медтехника поставлена в рамках федеральных программ «Онкология» и «Детство», в которых участвует большинство лечебно-профилактических учреждений Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, новое оборудование позволит улучшить качество обследования взрослых и маленьких пациентов. Также врачи смогут выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях.

«По программе “Онкология” в наше учреждение поставлено эндоскопическое оборудование, куда входит видеостойка с гастроскопом и колоноскопом. Еще мы получили эндоскопический стол, который улучшит качество осмотра пациентов», – отмечает главный врач Дальнегорска Виктор Прудников.

Качество поставленного оборудования значительно отличается от того, которым здесь пользовались ранее.

«Новые аппараты снабжены дисплеями высокого разрешения, есть возможность записать на видео ход и результаты обследования, распечатать снимки. Учитывая, что идет большой поток пациентов, и не только из Дальнегорска, но и соседних районов, такая аппаратура как нельзя кстати. Эндоскопические методы обследования позволяют выявлять заболевания желудка, кишечника, легких, в том числе онкологию на ранних стадиях», – делится впечатлениями врач-эндоскопист Алексей Силонов.

Большое событие для здравоохранения северного Приморья – поступление видеоцистоскопа.

«В распоряжение врача-уролога поступил видеоцистоскоп, который необходим для диагностики заболеваний мочевого пузыря. Этого аппарата в нашей больнице не было долгое время, пациентам приходилось обследоваться в краевых учреждениях или других больницах. Для нас это особое пополнение», – говорит Виктор Иванович, добавив, что местная лаборатория тоже стала современнее.

Диагностическое оборудование поступило и в детскую больницу Дальнегорска. Так, по программе «Детство» в горбольницу поставлен аппарат УЗИ, оборудование для офтальмологического кабинета и детский фиброгастроскоп.

«Теперь у нас современный детский гастроскоп, который позволяет обследовать детей различного возраста, даже новорожденных. В комплекте с эндоскопическим оборудованием пришла и моющая установка для фиброгастроскопов, позволяющая осуществлять их обработку в автоматическом режиме», – говорит Виктор Прудников.

В начале следующего года лечебное учреждение ожидает поставку еще ряда современных цифровых аппаратов и автомобиля скорой помощи.

Отметим, что пополнение и обновление материально-технической базы медучреждения стало возможным после визита в район главы Приморья Олега Кожемяко. Губернатор посетил центральную городскую больницу, и, учитывая потребности жителей в качественной медицинской помощи, отдаленность территории и другие факторы, распорядился приобрести для клиники новое оборудование.

Напомним, что на прошлой неделе Дальнегорская городская больница получила сертификат на сумму 26,5 миллионов рублей. Эти средства предназначаются для приобретения аппарата УЗИ, цифровых маммографа и флюорографа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток