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Приморцев будут лечить радиацией
Центр ядерных технологий на острове Русском откроют следующей осенью. Четырехстороннее подписание плана-графика проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и подготовки кадров Центра ядерной медицины состоялось 17 декабря в медцентре ДВФУ.
Свои подписи под документом поставили представители госкорпорации «Росатом», ООО «УК «РОСНАНО», Министерства образования и науки РФ и администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в соответствии с проектом плана-графика, заключительные мероприятия по завершению строительства, вводу в эксплуатацию и оснащению оборудованием намечены на октябрь 2015 года.
«В настоящее время определен ежегодный поток пациентов, направляемых на диагностику и лечение в создаваемый центр», - подчеркнули в департаменте здравоохранения.
Генеральный директор компании «Русатом Оверсиз» Джомарт АЛИЕВ заявил, что все подготовительные мероприятия по созданию центра вошли в завершающую фазу. По его словам, все готово для старта проекта.
«На сегодняшний день с уверенностью можно говорить, что мы завершаем подготовительную фазу проекта. Мы достаточно близки к практическому старту проекта. Сегодня уже есть понимание, какой мощности мы будем ставить циклотрон, какой будет конструкция учебной и научной частей нашего центра. Несмотря на то что центр является коммерческим проектом, он будет предоставлять ДВФУ возможности поддерживать научную и учебную деятельность на его базе», - отметил Джомарт Алиев.
Он также подчеркнул, что совместно с главой региона решены вопросы, связанные с оформлением земли и созданием инфраструктуры для центра.
«Как только все договоренности превратятся в документы, проект стартует. Я уверен, что это будет в январе», - подчеркнул Алиев.
По его словам, ряд принятых ранее решений краевой Администрации в части квот по прохождению терапевтических и диагностических процедур создал экономический фундамент всего проекта.
Отметим, что проект создания Центра ядерной медицины в Приморском крае реализуется как коммерческий проект, с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
Напомним, в апреле этого года на встрече губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Сергеем КИРИЕНКО и председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом был выбран следующий вариант реализации проекта: госкорпорация «Росатом» (в лице ЗАО «Русатом Оверсиз»/ ООО «ОИК») совместно с ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» (в лице портфельной компании ООО «ПЭТ-Технолоджи») с целью реализации проекта создают новое юридическое лицо в Приморском крае. В рамках проекта на территории ДВФУ будут расположены: циклотрон, расчетная мощность которого учитывает его использование в научных целях ДВФУ, радиохимическая лаборатория, два ПЭТ-сканера, компьютерный томограф, два ОФЭКТ-сканера и йодные койки.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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