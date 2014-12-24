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Приморцев будут лечить радиацией

24 Декабря 2014, 13:05 | Приморье

Центр ядерных технологий на острове Русском откроют следующей осенью. Четырехстороннее подписание плана-графика проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и подготовки кадров Центра ядерной медицины состоялось 17 декабря в медцентре ДВФУ.

Свои подписи под документом поставили представители госкорпорации «Росатом», ООО «УК «РОСНАНО», Министерства образования и науки РФ и администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в соответствии с  проектом плана-графика,  заключительные мероприятия по завершению строительства, вводу в эксплуатацию и оснащению оборудованием намечены на октябрь 2015 года.

«В настоящее время определен ежегодный поток пациентов, направляемых на диагностику и лечение в создаваемый центр», - подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Генеральный директор компании «Русатом Оверсиз» Джомарт АЛИЕВ заявил, что все подготовительные мероприятия по созданию центра вошли в завершающую фазу. По его словам, все готово для старта проекта.

«На сегодняшний день с уверенностью можно говорить, что мы завершаем подготовительную фазу проекта. Мы достаточно близки к практическому старту проекта. Сегодня уже есть понимание, какой мощности мы будем ставить циклотрон, какой будет конструкция учебной и научной частей нашего центра. Несмотря на то что центр является коммерческим проектом, он будет предоставлять ДВФУ возможности поддерживать научную и учебную деятельность на его базе», - отметил Джомарт Алиев.

Он также подчеркнул, что совместно с главой региона решены вопросы, связанные с оформлением земли и созданием инфраструктуры для центра.

«Как только все договоренности превратятся в документы, проект стартует. Я уверен, что это будет в январе», - подчеркнул Алиев.

По его словам, ряд принятых ранее решений краевой Администрации в части квот по прохождению терапевтических и диагностических процедур создал экономический фундамент всего проекта.

Отметим, что проект создания Центра ядерной медицины в Приморском крае реализуется как коммерческий проект, с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

Напомним, в апреле этого года на встрече губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Сергеем КИРИЕНКО и председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом был выбран следующий вариант реализации проекта: госкорпорация «Росатом»  (в лице ЗАО «Русатом Оверсиз»/ ООО «ОИК») совместно с ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» (в лице портфельной компании ООО «ПЭТ-Технолоджи») с целью реализации проекта создают новое юридическое лицо в Приморском крае. В рамках проекта на территории ДВФУ будут расположены: циклотрон, расчетная мощность которого учитывает его использование в научных целях ДВФУ, радиохимическая лаборатория, два ПЭТ-сканера, компьютерный томограф, два ОФЭКТ-сканера и йодные койки.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: центр ядерных технологий  роснано 



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