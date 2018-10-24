Больницу, в которой когда-то лечился глава Приморья Кожемяко, модернизируют

Современное отделение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний откроют в больнице Пожарского района. Такое поручение департаменту здравоохранения дал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в муниципалитет 24 октября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Пожарская районная больница сегодня оснащена всем необходимым оборудованием. За счет средств краевого бюджета приобретены новые аппараты УЗИ, рентген, флюорограф, дефибриллятор, в ближайшее время установят маммограф.

Олег Кожемяко после осмотра больницы, в которой когда-то сам лечился еще школьником, отметил, что для эффективного лечения пациентов этого недостаточно, необходимо в целом модернизировать учреждение.



«В этой больнице будем открывать специализированное сосудистое отделение. По словам врачей, сейчас таких пациентов отвозят в больницу в Дальнереченск, это достаточно далеко от Лучегорска. Также сюда приобретем оборудование для реабилитации пациентов», – заявил он, отметив, что люди, независимо от того, где они живут, должны получать качественную медицинскую помощь, а «систему оказания помощи экстренным пациентам необходимо менять в целом».

И.о. директора краевого департамента здравоохранения Тамара Курченко добавила, что сосудистое отделение будет открыто в Пожарской больнице в течение трех лет.

Напомним, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко находится в двухдневной рабочей поездке в Пожарском районе. Здесь он уже посетил социальные учреждения, провел встречи с трудовыми коллективами градообразующих предприятий. В планах – участие в открытии памятника Героям-даманцам, посещение школы и встреча с населением.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.