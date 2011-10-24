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Игорь Шувалов рассказал о миллиардах, которые светят здравоохранению Приморья
24 октября на встрече с медиками Владивостока первый вице-премьер России Игорь Шувалов подтвердил, что в рамках ДВФУ будет создан биолого-медицинский факультет, занимающийся разработкой новых технологий. По федеральной программе, модернизация системы здравоохранения Приморья будет продолжаться в течение двух лет. За это время в бюджет края поступит более 6 миллиардов рублей.
На территории ГКБ № 2 во Владивостоке первый зампред Правительства России осмотрел медицинское оснащение учреждения. В том числе компьютерный томограф, поступивший в ГКБ № 2 по федеральной программе модернизации здравоохранения, унифицированное рентген-оборудование отечественного производства, с помощью которого осуществляется гемодиализ по современным технологиям.
- Посмотрел вашу больницу. Мне показали медицинское оборудование, есть чем гордиться и есть на чем делать современные исследования. По федеральной программе "Модернизации здравоохранения» в будущем мы сюда направим дополнительные средства на медицинское оборудование, - отметил Шувалов.
Как сообщалось раньше, федеральные средства должны пойти на развитие специализированной медпомощи, создание условий для оказания высокотехнологичных медуслуг. "Приморцам оказывается комплексная помощь федерального центра, которая касается не только дорог, портов и мостов. Более 6 миллиардов федеральных вложений в краевое здравоохранение на самые важные для людей цели - это вклад государства в здоровье людей, а значит, в будущее Приморья», - подчеркнул первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.
Никогда еще здравоохранение края не получало на развитие столь внушительных средств из бюджет страны. И это не просто планы - более чем 780 миллионов рублей уже перечислены правительством в Приморье в мае этого года. Краевая казна, муниципальные бюджеты и фонд обязательного медицинского страхования вскладчину добавят к федеральным деньгам лишь 12 % от общей суммы.
По федеральной программе, модернизация системы здравоохранения Приморья будет продолжаться в течение двух лет. За это время в бюджет края поступит более 6 миллиардов рублей. Эти средства пойдут в том числе и на строительство новой клиники при ДВФУ. "ДВФУ строится с опережением графика. В рамках университета будет создан биолого-медицинский факультет, занимающийся разработкой новых технологий, при нем будет работать первоклассная медицинская клиника», - отметил первый вице-премьер России.
Решить кадровые проблему и поднять престиж профессии врача среди молодежи прежде всего сможет новая экономическая модель и повышение заработных плат медработников. Игорь Шувалов считает, что тогда молодые специалисты после прохождения практики перестанут уходить из профессии. Развитию же государственной медицины может послужить в том числе и развитие добровольного медстрахования в стране.
Что касается национального проекта "Здоровье», Игорь Шувалов заверил, что в будущем он будет продолжен. Например, за 3 года работы нацпроектов Владивосток получил 72 транспортных средства, большая часть из них - машины для работников медицинских учреждений, среди которых - кареты скорой помощи и транспорт для врачей общей практики.
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