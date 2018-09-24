БАД - концентрат пользы?

Серьезные испытания, которым подвергается человеческий организм в наше непростое время плохой экологии, стрессов и повышенных физической и эмоциональной нагрузок, негативно сказываются на общем состоянии здоровья людей. В Приморье на страже здоровья и профилактики различных заболеваний стоит Программа «Развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы». Но некоторые приморцы считают, что не стоит идти к врачу, если твое недомогание не слишком велико, чего, мол, доктора беспокоить по пустякам. И выбирают для себя другой путь - идут за биологически активными добавками, коих на приморских прилавках великое множество.

Приобрести такие препараты, которые, по мнению многих, являются панацеей от всех бед, сейчас не составляет никакого труда. Но на самом ли деле БАД содержит те полезные вещества, которые указаны в описании?

Проверить это простому смертному не возможно. Часто такие сомнения останавливают руку, тянущуюся за кошельком в стремлении выложить свои кровные за «витамины здоровья», и приводят покупателя на рынок за натуральными продуктами. Заменит ли БАД здоровая еда и наоборот, разбирался спецкорр «Журнала Здоровья».

Что такое БАД и с чем его едят?

БАД представляет собой сочетание экстрактов часто даже не натуральных, а идентичных натуральным биологически активных веществ.

БАДы можно приобрести в самых разных формах: от таблеток и капсул до сиропов, порошков и бальзамов.

БАДЫ не являются лекарственными препаратами. Производить их должны, синтезируя необходимые человеческому организму биологические вещества, и только из натурального природного сырья. Но по факту из чего состоит та или иная добавка, определить сможет только специалист в лабораторных условиях. Поэтому все представители традиционной медицины рекомендуют перед покупкой биологически активной добавки обязательно проконсультироваться с врачом. Так как «неправильный» БАД может ухудшить здоровье человека и даже привести к полной разбалансировке работы всего организма.

Директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ, Анатолий Беляев уверен, что если БАД принимать грамотно, по рекомендации специалиста, это, безусловно, принесет человеку только пользу:

«При правильном приеме БАДы, безусловно, несут пользу человеческому организму. Например, при состояниях остеохондроза или артроза могут применяться хондропротекторы, которые даются как раз в виде БАДов», - поясняет он.

Так, ученые доказали, что при остром дефиците витаминов C, B6 и B12, а также фолиевой кислоты, железа и цинка ДНК человека повреждается, что повышает риски заболевания раком.

Некоторые БАДы улучшают память, выступают в качестве профилактики проблем с предстательной железой, нормализируют холестерин, уменьшают протекающие в организме воспалительные процессы и многое другое.

При этом учитывая, что производство БАДов практически ни кем не контролируется, число поддельных препаратов растет в геометрической прогрессии. Самое страшное, когда вещества, из которых состоит БАД, категорически противопоказаны человеку, и при приеме такого суррогата дальнейший исход развития событий не предсказуем - вплоть до тяжелого нанесения вреда здоровью.

Что же делать в данной ситуации? Многие люди, предпочитающие вести здоровый образ жизни, восполняют нехватку в организме витаминов и микроэлементов натуральными свежими продуктами: фруктами, овощами, мясом и обязательно свежей рыбой, которая богата огромным количеством полезных веществ.

Рыба с витаминами молодости

Заведующая учебной частью института вертеброневрологии и мануальной медицины Виктория Мальчук рассказала, что особенно полезна для человека рыба, насыщенная омега-3.

«Например, горбуша содержит полиненасыщенные жирные кислоты, их еще называют витаминами молодости, так как они отвечают за процессы старения, благоприятно влияя на структуру и активность клеточных мембран. Употребление этой рыбы хотя бы два раза в неделю даст организму полиненасыщенные кислоты, обогатит ценными микроэлементами и станет замечательной профилактикой многих заболеваний», - рассказала эксперт.

Или, к примеру, мясо кеты. Оно не только удивительно вкусное, но очень полезное. Оно сбалансировано и питательно, богато жирорастворимыми витаминами и микроэлементами. Это источник пиридоксина, натрия и фторавитамина, а также витамина РР, который редко встречается в других продуктах питания.

Витамин PP является микроэлементом, необходимым для правильной работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Натрий необходим кровеносной системе, а фтор играет ключевую роль в процессах кроветворения и костного обмена. Недаром с испокон веков большинство народов Севера отдавали предпочтение этой рыбе и отличались феноменальным здоровьем. Поэтому горбуша непременно должна быть включена в рацион каждого человека, который заботится о своем самочувствии.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Юрия ТАНИЧА. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.