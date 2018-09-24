Как избавиться от похмелья

Приморский нарколог рассказала, чем обычное похмелье отличается

от абстинентного синдрома зависимого и чем опасны эти состояния

Неумеренное употребление алкоголя приводит к жесткой расплате - похмелью. Зависимые от алкоголя люди еще острее испытывают на себе все последствия злоупотребления этилового спирта - говоря простым языком, организм такого человека практически полностью отравлен.

В Приморье действует Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», в которой профилактике алкогольной зависимости уделяется особое внимание. Заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ «КНД» Наталья Максименко рассказала, чем обычное похмелье не злоупотребляющего человека отличается от абстинентного синдрома зависимого и чем опасны эти состояния.

- Алкоголь опасен тем, что никогда нельзя с точностью сказать - приведет его употребление к зависимости или нет. Все зависит от сочетания многих факторов, например, биологии (наследственности). Речь идет о факторах внутреннего сопротивления организма в виде работы печени, поджелудочной железы, почек. У одних людей печень выдерживает все нагрузки, справляясь с выводом токсичных веществ, в том числе с продуктом распада этилового спирта, а у других - нет. С поджелудочной железой - то же самое. Генетика влияет на то, сможет ли человек своим резервом защититься от постороннего токсического воздействия. У условного Ивана Ивановича резерв рассчитан на пять лет, а у Петра Петровича - на 35 лет. Таким образом при одинаковом употреблении спиртного Иван Иванович проживет дольше Пётра Петровича.

Однако уповать только на наследственность опрометчиво. Необходимо помнить, что при длительном употреблении алкоголя возникает истощение защиты организма. Может случиться так, что в первые два-три дня человеку становится лучше, но затем, дней через 6-7 его состояние резко ухудшается. Накатывает так называемая вторая волна похмелья. Защитные системы организма истощены, не успевают восстанавливаться и возникает рецидив - вплоть до судорог, потери сознания, даже частичной парализацией конечностей. Такое состояние называется «постабстинентным».

Что касается абстинентного состояния, оно возникает у людей, которые постоянно принимают психоактивные вещества, формирующие зависимость. При отказе от таких веществ (алкоголь, наркотики, никотин) у человека развивается группа симптомов психопатологического, вегетативного и соматоневрологического характера.

Абстинентное состояние у алкоголика по степени тяжести можно разделить на четыре группы: легкая, умеренная, выраженная и тяжелая.

Последняя стадия приводит к появлению галлюцинаций, необоснованного страха, агрессии. Появляются судороги, человек не может принимать пищу, мучается от бессонницы. В таких ситуациях рассол, мягко говоря, не поможет - спасти человека может только врач. Борьба с этим недугом осуществляется в условиях наркологического диспансера. Абстинентное состояние купируют различными медикаментами. При отсутствии в удаленной деревеньке нарколога необходимо обращаться к терапевту, который также может снять интоксикацию и назначить лечение, - советует Наталья Максименко.

Людям же, которые просто перебрали на праздник, не злоупотребляющим спиртным, можно попробовать справиться с отравлением самостоятельно. Из доступных средств помогает янтарная кислота, различные антипохмелины, которые нужно принять в соответствии с прилагаемой инструкцией. Простая таблетка аспирина также может помочь. Все препараты, изготовленные на аминокислотах, способны остановить губительные процессы в организме, сжечь продукты неполного сгорания токсических веществ.

Однако нельзя недооценивать степень тяжести своего состояния: нередко похмелье сопровождается судорожными припадками, сбоями в работе сердца, повышением давления. При неоказании своевременной помощи нередки и летальные случаи.

Распространенный в народе способ уменьшить последствия употребления алкоголя - таблетки активированного угля, не менее десяти таблеток за один прием. Спирт обезвоживает организм, поэтому на следующий день после возлияний необходимо пить как можно больше чистой воды. Облегчат состояние такие продукты, как кефир, кофе, чай с лимоном, кола. Также рекомендуется пить натуральные томатный и апельсиновый соки, морс из клюквы. Поможет восстановиться организму горячая тарелка куриного бульона или рисового супа. При похмелье эксперты рекомендуют кислые огурцы, капустный рассол, творог или йогурт. Интересен следующий способ снять похмельный синдром: одно сырое яйцо следует взбить с одной столовой ложкой слабо разведенного уксуса, солью и перцем и залпом выпить.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Анжелы ПАВЛОВОЙ. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.