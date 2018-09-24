Женский алкоголизм беспощаден

У женщин развитие заболевания протекает несколько иначе, чем у мужчин

Алкогольная зависимость - это хроническое заболевание, которое разрушает человека снаружи и изнутри. Статистические данные неумолимы: во всем мире мужской алкоголизм регистрируется в два раза чаще, чем женский, а членами обществ анонимных алкоголиков охотнее становятся представители сильного пола. В Приморье борьбе с алкоголизмом и его профилактике уделяется особое внимание в Программе «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». Заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Наталья Максименко рассказала «Журналу Здоровья» о гендерных различиях протекания заболевания под названием «алкоголизм».

Играй, гормон

Алкоголизм у мужчин и женщин проходит одинаковые этапы, в своем развитии подчиняется одним и тем же законам, имеет сходные клинические проявления. Тем не менее различия всё же есть. Прежде всего речь идет о гендерных различиях. У женщин развитие заболевания протекает несколько иначе, чем у мужчин. Это обусловлено отличием в гормональном фоне.

У женщин алкоголизм развивается в более позднем возрасте (25-35 лет), чем у мужчин. Большое значение для формирования болезни приобретают психологические и конституциональные факторы, тяготы жизни, одиночество, психотравмирующие ситуации, особенности эмоционального реагирования, профессия, социальная микросреда.

Социальное неравенство

Женщина всегда воспринималась социумом как примерная мать, жена, воплощение ответственности, уюта и семейного тепла. Поэтому пьющая женщина для общества - это опустившийся на самое дно человек.

И именно поэтому женский алкоголизм, как правило, имеет скрытную форму. Женщины предпочитают употреблять спиртное по вечерам, в одиночку, стараются появляться на работе в трезвом состоянии.

Мужчины же нередко даже бравируют тем, что употребляют алкоголь, воспринимая сам процесс как нечто брутальное. Мужское пьянство народ принимает более естественно. В современном мире до сих пор нормально относятся к «отмечанию» мужчиной дня получки, покупки автомобиля, к отдыху в гараже - то есть выпивка без повода не находит особого порицания у общества.

У женщин в приоритете употребление слабоалкогольных напитков. А разница в количестве спирта компенсируется дозой - чтобы войти в состояние измененного сознания, женщине-алкоголику придется не просто пригубить напиток, но повысить концентрацию спирта в организме до критического уровня. Однако и у женщин, продолжающих годами употреблять спиртное, наступит момент - как правило, на последней стадии заболевания - когда в ход идут крепкие спиртные напитки.

Корни пьянства у женщин, как правило, лежат в эмоциональной плоскости. Неустроенность в жизни, хроническая усталость, отсутствие любви, тепла, внимания, понимания и так далее. Финал один - утрачивается интерес к жизни, женщина теряет работу, семью, живет на случайные заработки.

Помощь всегда рядом

В последние годы увеличивается количество общественных организации в Приморье, так называемых АА - обществ анонимных алкоголиков. Это добровольное взаимодействие людей, объединенных одной проблемой - алкоголизмом, которые помогают и поддерживают друг друга в стремлении к трезвому образу жизни. Здесь не имеют значения возраст, пол, социальный статус члена группы - все на одинаковом положении. Хочется отметить, что, несмотря на то что участниками АА чаще и охотнее становятся все-таки мужчины, в последние годы женщины тоже приходят за помощью в такие группы.

Также эффективную поддержку и помощь оказывают людям мероприятия по типу форумов. Так, 7-9 сентября во Владивостоке на территории бухты Шамора прошел форум обществ анонимных алкоголиков - традиционное масштабное ежегодное мероприятие при участии не только приморчан, но и алкозависимых людей со всей страны и даже из-за рубежа. И вот на этом форуме можно встретить не малое количество женщин. Цель форума - изучение проблематики алкоголизма, обсуждение трудностей, связанных с заболеванием, пути решения проблемы.

Среди сотрудников нашего наркологического диспансера немало лиц, успешно прошедших лечение и реабилитацию, вступивших по путь выздоровления и активно работающих в обществе АА. Так что от алкогольной зависимости не застрахован никто - ни грузчик, ни депутат, ни врач. Однако нужно помнить: только личное желание, сила воли и стремление к трезвости может вернуть человека, страдающего алкоголизмом, к нормальной жизни.

Записала Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.