В Приморье есть все: от ГМО до сальмонеллы

В Приморье по результатам 28,1 тыс. исследований пищевых продуктов в 1 796 пробах обнаружено 2,4 тыс. несоответствий ГОСТу. К примеру, в меде - несоответствие по доминирующим пыльцевым зернам, то есть мед цветочный продавали как липовый или гречишный, в мясной продукции - наличие незаявленных в составе компонентов, в кормах для животных обнаружено присутствие ГМО.

Повышенное содержание лауриновой и каприновой кислот, говорящее о возможной подделке, обнаружили в начале августа специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в партии мягкого сыра, произведенного индивидуальным предпринимателем в Октябрьском районе. Лабораторные исследования показали, что сыр не соответствует требованиям ГОСТа, а также Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», что свидетельствует о его фальсификации.

Некачественная партия кисломолочного продукта общим весом 50 кг была изъята по месту производства. Поэтому не успела попасть к потребителям. Это не первый случай, когда специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» находили и фиксировали у этого же сельхозпроизводителя нарушения при производстве пищевой продукции. В августе в партии творога весом 150 кг было выявлено превышение нормативов по содержанию все тех же лауриновой и каприновой кислот. Вывод отсюда однозначный - фальсификат.

Обман ради прибыли

К сожалению, описанные ситуации - не редкость в Приморье. «Некоторые недобросовестные производители специально вводят в состав масложировой продукции недорогие растительные жиры, при этом не заявляя их в составе продукта. Смысл подмены - удешевление себестоимости продукта и, как следствие, снижение издержек производства. Чаще всего производители фальсифицируют дорогостоящие виды растительных масел и молочные продукты: масло, сметану, сыры, сгущенное молоко, мороженое», - рассказала корреспонденту «Журнала Здоровья» заместитель директора ФГБУ «Приморская МВЛ» Ирина Домбровская во время экскурсии по учреждению, основанному еще в 1924 году.

Не так давно специалисты Находкинского филиала «Приморской МВЛ» нашли золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки в кефире, варенце и сметане, производимой на частном предприятии в Партизанском районе. Поскольку эти продукты не подлежат кипячению, которое убивает бактерии, употребление зараженных продуктов опасно для здоровья человека.

Компетентность подтверждена аккредитацией

Лабораторный контроль пищевых продуктов и продовольственного сырья животного и растительного происхождения, а также ветеринарные лабораторные исследования по диагностике болезней животных, многие из которых опасны и для человека, - основной вектор деятельности «Приморской МВЛ» и ее филиалов в Находке и поселке Тимирязевский Уссурийского городского округа.

Для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов лаборатория применяет самый широкий на Дальнем Востоке спектр методов лабораторного контроля, в том числе - остатков лекарственных препаратов, гормональных стимуляторов роста и антибиотиков. В рамках государственного ветеринарного надзора, а также в рамках производственного контроля, производится анализ молочной, мясной продукции, рыбы и морепродуктов, меда и пчелопродукции, зерна и продуктов его переработки, кормов для сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Результаты испытаний помогают выявить продукцию с признаками фальсификации и тем самым защитить потребителя от приобретения товаров с недостоверной информацией на этикетке. Образцы для испытаний принимаются в ФГБУ «Приморская МВЛ» и во всех ее филиалах.

Кроме того, лаборатория проводит исследования почв, в том числе сельскохозяйственного назначения. К примеру, ее специалисты смогут определить показатели плодородия или степень загрязнения почвы вредными (токсичными) веществами. В помощь аграриям проводится контроль качества агрохимикатов, семенного и посадочного материала. Плюс - определение карантинных вредителей растений в различных объектах.

Но и это еще не все. В лаборатории можно сделать анализ воды из различных природных источников, водопроводной, питьевой и сточной. Не исключая морскую воду.

«Зверские» болезни со всех сторон

В зону обслуживания ФГБУ «Приморская МВЛ» входят Амурская и Еврейская автономные области, Хабаровский край и, конечно же, Приморье, где действует целая Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», в рамках которого в том числе заказываются подобные исследования продуктов. Все эти регионы лаборатория обеспечивает необходимыми испытаниями на такие опасные заболевания, как бешенство, сибирская язва, лептоспироз, грипп птиц и свиней, сальмонеллез, лейкоз крупного рогатого скота, африканская чума свиней, классическая чума свиней и другие болезни животных, рыб, птиц и даже пчел.

В первой половине августа специалисты «Приморской МВЛ» провели исследование 24 проб на инфекционные заболевания у животных, как диких, так и домашних. Пробы взяты в Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Было получено 26 положительных результатов, в том числе подтверждающих бешенство у собаки (проба из Хабаровского края).

По словам Ирины Домбровской, в 2018 году зафиксирован рост случаев подтвержденного бешенства при исследовании проб, взятых от животных именно в Хабаровском крае. Из 45 проб каждая третья дала положительные результаты. Выяснилось, что разносчики опасного заболевания на данной территории - лисы. Они заходят в населенные пункты в поисках пищи и заражают домашних животных.

Бешенство очень опасно для человека, если у него нет прививок от этого заболевания.

«В исследованных пробах материала от кошек, собак, свиней были обнаружены микроспория, сальмонеллез, стафилококкоз и другие заболевания. При исследовании подмора пчел из Еврейской автономной области был подтвержден нозематоз, одна из самых опасных болезней у этих насекомых», - предупреждает Ирина Домбровская.

Кстати, во Владивостоке, на острове Русский, тоже водятся лисы. Эти животные настолько привыкли к соседству с человеком, что без боязни выходят на дорогу и к жилищу человека, буквально выпрашивая что-нибудь съестное. Местным жителям и гостям города нашенского не стоит их опасаться, у лис с Русского острова бешенство не зафиксировано. В то же время не пытайтесь их ловить, могут поцарапать и укусить.

Продукция без документов - опасна и незаконна

Как рассказала Ирина Домбровская, лаборатория принимает пробы на исследование как от юридических лиц, так и от обыкновенных граждан. К примеру, можно принести на исследование молоко, купленное на рынке.

«Покупая молоко, вы должны попросить ветеринарно-санитарную справку на реализуемую продукцию. Это право потребителя. Если ему не представили этот документ, то он сам решает, брать эту продукцию или нет. Но тогда потребитель рискует своим здоровьем. Продавцы рыбы, молока, меда и мяса, торгующие на рынке, должны иметь ветеринарно-санитарные справки, которые они получают на основании наших исследований. Или любой другой аккредитованной лаборатории. На всех организованных местах реализации сельхозпродукции торговать пищевыми продуктами, не имея на руках соответствующих документов, незаконно», - подчеркнула представитель ФГБУ «Приморская МВЛ».

В начале августа сотрудниками Юго-Восточного отдела Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с представителями правоохранительных органов выявлена и пресечена несанкционированная реализация свинины, опасной для здоровья потребителей.

Охлажденное мясо на костях и субпродукты индивидуальный предприниматель продавал на обочине дороги. Продукция хранилась в машине, не оборудованной холодильником, соответственно, с нарушением температурного режима. К тому же, на всю продукцию у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов. А на самом товаре отсутствовала маркировка с информацией о виде мяса, наименованием продукта убоя, сроках годности и условиях хранения.

Проверяющими были отобраны пробы свинины и направлены в «Приморскую МВЛ» на проведение лабораторной экспертизы по показателям безопасности и качества.

Испытания показали, что в партии мяса, общим весом 70 кг, выявлены бактерии группы кишечной палочки и возбудитель опасной кишечной инфекции - сальмонелла. Кроме того, в мясе был превышен уровень бактериальной обсемененности.

Опасная для здоровья потребителей партия мяса и субпродуктов изъята, ее уничтожат за счет ее владельца. В отношении индивидуального предпринимателя из Большого Камня возбуждено дело об административном правонарушении, по окончании которого он заплатит штраф. Также у него будет отозвана декларация о соответствии, дающая ему право реализовывать мясо свинины.

Это лишь один из примеров борьбы ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» за здоровье и безопасность жителей края.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.