В преддверии Всемирного дня контрацепции - откровенный разговор с главным акушером-гинекологом Приморья

Проблемы, связанные с мужским и женским здоровьем, часто становятся следствием халатного отношения при вступлении в интимную связь партнеров. Печальная статистика показывает: большинство мужчин считают, что о половой защите должна задумываться женщина, не осознавая, что речь идет не только о незапланированной беременности, но и о здоровье - как их личном, так и партнерши. Игнорирование контрацептивов обоими партнерами нередко приводит не только к незапланированной беременности, но и к различным заболеваниям, которые передаются половым путем. Как следствие - долгое, мучительное лечение, в результате которого женщина или мужчина часто становятся бесплодными.

Единственный шанс в таких случаях родить ребенка - прохождение процедуры ЭКО, которая действенна как при мужском, так и при женском бесплодии. Однако врачи не устают повторять: чтобы здоровье сохранить - лучше проблемы предотвратить.

В преддверие Всемирного дня контрацепции главный акушер-гинеколог Приморского края Евгения Шутка рассказала «Журналу Здоровья» о том, как избежать ошибок в интимной сфере и что делать, если бесплодие все-таки наступило.

- На сегодняшний день, по российским протоколам, единственным методом мужской контрацепции являются презервативы. Прерванный половой акт к контрацепции не относится. Таблетки, предотвращающие зачатие, в нашей стране нигде и никак не зафиксированы. Для женщины, устанавливающей спираль или принимающей противозачаточные препараты, предусмотрены определенные нормы, касающиеся ее обследования, анализов и так далее. Что касается мужчин - пока никаких стандартов нет.

Когда началась эпоха ВИЧ, во многих странах проводились масштабные исследования, на основании которых можно точно утверждать, что презерватив для мужского организма безвреден, бесплодия это изделие не провоцирует и с высокой долей вероятности предотвращает риск заражения инфекционными заболеваниями. В связи с этим, в том числе в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», мы ведем активную агитационную работу, объясняя молодым людям, для чего необходимо пользоваться презервативами - прежде всего, для защиты собственного здоровья, чтобы предупредить ВИЧ-инфекцию.

В этом отношении ВИЧ-диспансер и Центр СПИД сталкиваются с определенными трудностями. Церковь и ряд общественных организаций выступают против проведения такой работы, утверждая, что мы пропагандируем половую распущенность. Они почему-то уверены, что пропаганда защиты от заболеваний, передающихся половым путем, подталкивает молодежь к многочисленным половым связям. Мол, это мы провоцируем их - «надевайте презерватив и делайте, что хотите». Разумеется, это не так. Особенно трудно сегодня работать со студентами, которым внушают, что своими действиями мы их развращаем и выступаем против рождаемости. При этом женская контрацепция воспринимается всеми спокойно, а пропаганда презервативов - в штыки, - рассказывает Евгения Шутка.

ЭКО - шанс стать родителями

Но если бесплодие все-таки наступило, а лечение не помогает, врачи рекомендуют прохождение ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra - снаружи, вне и лат. corpus - тело, то есть оплодотворение вне тела). Во время операции извлеченная из организма яйцеклетка искусственно оплодотворяется в пробирке. В специальном растворе происходит слияние сперматозоида и яйцеклетки. Затем полученные эмбрионы в течение 2-5 дней содержатся в инкубаторе, после чего самые жизнеспособные и качественные переносятся в полость матки. Уже на этапе отбора эмбрионов специалисты могут выявить врожденные аномалии, гемофилию, хромосомные заболевания и прочие отклонения от нормы и патологии.

Подсадка эмбриона в полость матки проходит безболезненно, с помощью специального эластичного катетера.

Чаще всего ЭКО показано женщинам старше 35 лет, у которых снижен овариальный резерв - то есть запас фолликулов, которые способны развиваться и делать возможнй овуляцию яйцеклетки.

Кстати, одной из распространенных причин бесплодия у женщин врачи называют повреждение или непроходимость фаллопиевой трубы. Именно воспалительные или инфекционные заболевания органов таза чаще всего становятся причиной такого заболевания.

Если назначенная в таких случаях лапароскопия («продувка труб») эффекта не дала, пациентке рекомендуют пройти ЭКО.

Отметим, что процедура искусственного зачатия проводится высококвалифицированным специалистом в эмбриологической лаборатории. В Приморье с некоторых пор ее можно пройти бесплатно по полису ОМС.

Разновидности ЭКО

Помимо вышеописанного, существует еще несколько методов ЭКО. Один из них - так называемый метод внутриматочной инсеминации. Чаще всего он проводится при наличии проблем у мужчины с качеством спермы и при условии, что женщина здорова.

Врачи делают забор некачественных сперматозоидов, улучшают их качество, после чего вводят в полость матки. Случается так, что слизь на шейке матки женщины уничтожает мужские сперматозоиды - то что в народе называют негостеприимной средой. В большинстве случаев метод внутриматочной инсеминации позволяет решить эту проблему.

Другой метод ЭКО называют ГИФТ. Он эффективен при женском и мужском бесплодии, а также при половой несовместимости партнеров. В этом случае яйцеклетки и сперматозоиды помещают непосредственно в маточные трубы.

При проведении ЭКО под названием «ЗИФТ» в маточные трубы переносится готовый эмбрион.

«Подсадка» эмбриона не безопасна

Несмотря на то что процедура ЭКО имеет главный плюс - возможность для пары, в которой один из партнеров страдает бесплодием, выносить и родить здорового ребенка, риски для женщины при проведении операции достаточно высоки.

При оплодотворении может возникнуть внематочная беременность, аллергические реакции организма на определенные препараты, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, печени.

Врачи отмечают, что если подсадка прошла успешно, может возникнуть другая проблема - многоплодная беременность. Оставлять в матке более 2-х эмбрионов - опасно. Риск нехватки кислорода у плодов приведет к рождению больных, недоношенных детей. В таких случаях удаление лишних эмбрионов часто провоцирует выкидыш. Повторное проведение стимуляции суперовуляции может проводиться только после полного восстановления гормонального баланса организма женщины - через 2,5-3 года. Поэтому врачи рекомендуют заранее замораживать несколько эмбрионов, чтобы сократить время ожидания повторной процедуры ЭКО до полугода.

Евгения Шутка рассказала подробности о многоплодной беременности:

«Национальной ассоциацией репродукции человека в свое время была подписана декларация о запрете подсаживать женщине более двух эмбрионов одновременно. Нужно отметить, что в отличии от России и Америки, Сингапур и Корея эту декларацию не подписали.

Не секрет, что услугой ЭКО, как правило, пользуются не очень здоровые женщины, которым исполнилось более 30-35 лет. В таких случаях риск осложнений при вынашивании даже одного или двоих детей многократно возрастает, не говоря уж о большем количестве. Давайте рассуждать логически: сама природа «дала» женщине всего две молочные железы для выкармливания младенцев. Тройня, четверня - это не норма для человеческого организма. Поэтому многоплодная беременность сочетается с большим количеством осложнений: происходят и преждевременные роды, и выкидыши, нередко рождаются недоношенные малыши. Повторюсь. По Российским стандартам подсадка более двух эмбрионов на территории нашей страны запрещена. Если у женщины, в результате ЭКО родилась тройня - безусловно, процедуру проводили в Корее или Сингапуре.

Возможно, конечно, и такое, что подсаженный эмбрион сам поделился. А вообще, наиболее оптимальный вариант для женщины, идущей на ЭКО, - подсадка одного эмбриона, остальные мы можем заморозить.

В Древней Греции широко применялся метод искусственной стерилизации мужчин с использованием горячих ванн. Если ежедневно, в течение получаса пребывать в воде при температуре 46,6° , на какое-то время мужские половые клетки прекращают вырабатываться. Последствием таких ванн может стать развитие злокачественной опухоли яичек. Кстати, «эффект бани» свойственен и водителям, которые проводят за рулем более 4 часов в сутки. Они также находятся в зоне риска: от приобретения бесплодия до развития раковых новообразований

Если говорить о Приморском крае, бесплатно по полису ОМС ЭКО можно сделать в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (г. Владивосток, ул. Уборевича, 30/37) и в медицинском центре Святая Мария (г. Владивосток, ул. Кирова, 66). Предоставляет эту услугу и медицинский центр «ПримаМед», но за счет личных средств граждан. В этом году Приморью было выделено 490 квот на ЭКО, что на 75 больше, чем в прошлом, когда весь объем квот так и не был израсходован. Хочу с уверенностью заявить, что на сегодняшний день в нашем регионе дефицита квот по ЭКО не существует: все, кто к нам обращается, получают помощь бесплатно».

Подготовила Анна МАЦОВСКАЯ. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.

(Продолжение темы - Контрацепция отмечает день рождения).