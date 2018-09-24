Сохраняем иммунитет с пеленок

Главный педиатр Приморского края отвечает на важные вопросы об иммунитете малышей

Иммунитет - это целый космос, где участвуют миллионы клеток и биохимических веществ. Это сложная, древняя система, которая создана природой для выживания человечества. Огромное количество инфекционных и неинфекционных факторов постоянно проверяют на прочность здоровье людей, состояние их иммунитета. Взрослый человек способен самостоятельно следить за своим здоровьем и укреплять иммунную систему, но состояние иммунитета ребенка в большей степени зависит от родителей. Пора узнать, как работает иммунная система вашего малыша и как поддержать ее с первых дней жизни.

Собеседник «Журнала Здоровья» - заведующая краевой детской консультативной поликлиникой ККЦ СВМП, главный внештатный педиатр ДЗ ПК, д.м.н., педиатр высшей категории Татьяна Васильева. Стоит отметить, что Татьяна Геннадьевна не только доктор с огромным опытом работы, ее заслуги отмечены на высшем уровне. Она награждена Почётной грамотой Президента Российской Федерации (2016), грамотой Минздравсоцразвития, имеет благодарность губернатора Приморского края, грамоту Законадательного Собрания ПК. Поэтому ее компетентное мнение и профессиональные знания особенно ценны для любого родителя.

- Татьяна Геннадьевна, как работают иммунные системы взрослого и ребенка?

- От функционирования иммунитета зависят частота и тяжесть заболевания: будет это острая или хроническая инфекция. Иммунная система у детей постоянно развивается, проходя периоды и спада, и активного созревания. В первом полугодии жизни ребенка состояние иммунитета зависит в первую очередь от здоровья матери. В течение этого периода в организме малыша циркулируют материнские антитела, которые защищают ребенка от инфекций и дают время для созревания собственных защитных механизмов.

Если ребенок рожден доношенным с нормальным весом от здоровой матери, шанс адаптироваться к окружающей среде у малыша выше, чем у ребенка от матери с неблагоприятным акушерским анамнезом. Риск заболеть уже в первые дни, месяцы жизни высок у недоношенных, маловесных детей. Недоношенные дети рождаются раньше, соответственно, количество антител меньше, иммунитет ослаблен. У этих малышей иммунитет может дать сбой на любом этапе развития, поэтому они должны находиться под тщательным наблюдением педиатра.

После года у здорового ребенка иммунная система защищается собственными силами и работает практически, как у взрослых.

Есть и часть детей с врожденными, первичными иммунодефицитами. Это тяжелые заболевания, обусловленные поломками в генетическом коде, которые регулируют механизмы защиты. К сожалению, таких больных становится больше.

- Чем грозят первичный и вторичный иммунодефициты?

- При первичном иммунодефиците ребенок часто уже с первых дней жизни болеет тяжелыми инфекционными заболеваниями. Они повторяются и имеют рецидивирующее течение. При этом поражаются многие органы и системы детского организма. Страдают не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт, почки, кожа и печень. Нередко таким малышам ставят диагноз «cепсис» - грозное по исходу заболевание. При несвоевременной диагностике первичного иммунодефицита, при отсутствии лечения шансы на жизнь у ребенка небольшие. Лечение проходит с помощью заместительной терапии иммуноглобулинами, постоянной профилактики вирусных, бактериальных, грибковых инфекций и пересадки косного мозга.

Вторичный иммунодефицит - это изменения в иммунной системе, не связанные с генетическими дефектами. Часто они временны, и при выявлении причин неблагоприятного воздействия на организм ребенка и их ликвидации, состояние иммунитета улучшается. Таких причин много. Это и белковая недостаточность, и дефицит витаминов, и нарушение обмена веществ, и прием некоторых групп лекарственных препаратов, и наличие хронических очагов инфекции, и пассивное курение, и неблагоприятные факторы окружающей среды многое и другое. При вторичном иммунодефиците дети болеют часто, у них формируются аллергические заболевания, они относятся к группе риска по онкологической патологии.

- Как не пропустить первичный иммунодефицит у ребенка?

Всемирная организация здравоохранения озвучила десять настораживающих признаков первичного иммунодефицита:

 четыре и более отита, синусита за год;

 антибиотикотерапия в течение двух и более месяцев с недостаточным эффектом;

 необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля над инфекционным процессом;

 две или более пневмоний за год;

 отставание ребенка в росте и физическом развитии в сочетании с частыми заболеваниями;

 рецидивирующие абсцессы кожи или внутренних органов;

 повторяющиеся грибковые инфекции и молочница на слизистой рта;

 два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции с поражением многих органов у ребенка - сепсисом.

 наличие первичных иммунодефицитов у членов семьи.

- Какие еще причины могут повлиять на состояние иммунитета ребенка?

- Это нерациональное вскармливание детей до года и питание в более поздние сроки. Доказано, что дети, которые получают грудное молоко, значительно реже болеют инфекционными заболеваниями. И это связано с тем, что в грудном молоке матери находятся практически все факторы, защищающие слизистые желудочно-кишечного тракта и других органов от инфекций. Они стимулируют созревание иммунитета малыша, экранируют клетки ребенка от негативного воздействия факторов окружающей среды и прочее. Ни одна, в том числе самая лучшая детская смесь, не обладает такими важными функциями. Участились случаи кормления ребенка с первых дней жизни коровьим, козьим молоком, что является риском для ослабления иммунной системы. Белки коровьего молока нарушают слизистую желудка и кишечника, а также учащают формирование у детей пищевой аллергии, непереносимости и нутритивной недостаточности даже при нормальном и избыточном весе малыша. Недопустимо вскармливать ребенка сухими сливками, которые повреждают в первую очередь печень - происходит отложение жиров в клетках органа с формированием печеночной недостаточности.

Это социальные факторы: неблагоприятная среда обитания ребенка, алкоголизм, курение, наркомания матери во время беременности и кормления грудью, недокармливание ребенка, контакты ребенка с инфекционными больными, особенно в критические периоды формирования иммунитета малыша.

Это недоношенные дети. Сейчас рождаются дети с 22-х и более недель беременности, с низким и экстремально низким весом. В Приморье в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013 - 2020 годы» уделяется большое внимание выхаживанию таких деток. В Краевом перинатальном центре научились их выхаживать. При этом используются специальные, адаптированные для недоношенных детей смеси. Вещества помогают ребенку расти и способствуют становлению иммунитета. Однако такие детки длительно остаются в группе высокого риска по иммунодефициту.

Актуальна и серьёзна по своим последствиям проблема необоснованного использования иммунномодуляторов и иммуностимуляторов. Их много в аптечной сети, и часто их отпускают без рецепта: интерфероны, бактериальные лизаты, фитостимуляторы и прочее. Порой при каждом неосложненном случае ОРВИ ребенок получает данные препараты. При этом забывается, что иммунная система на инфекционный процесс сама стимулирует работу клеток, выработку активных и защитных веществ. Назначение вышеуказанных средств делает этот процесс избыточным, а частое стимулирование иммунитета не только его ослабляет, но и вызывает риски формирования с ростом ребенка аутоиммунных заболеваний и онкологии. Резервный запас иммунной системы ограничен!

Для каждого препарата есть свои показания. В этой ситуации их определяет врач-аллерголог-иммунолог. Специалист объяснит, почему ребенок часто болеет, назначит дополнительные исследования и нужные препараты.

- С какого возраста можно заниматься закаливанием?

- Активное закаливание, когда ребенка обливают холодной водой, проводится не на первом году жизни. Важно перед тем, как принимать меры с понижением температур, поинтересоваться рекомендациями лечащего врача. Плавание и посещение бассейна при соблюдении в них температурного, санитарно-эпидемиологического режима - важный компонент закаливания ребенка и укрепления иммунитета.

- Насколько необходима вакцинация?

- При отсутствии абсолютных противопоказаний. Перечень таких состояний регламентирован в специальных стандартах, рекомендациях, приказах МЗРФ. Вакцинация - это важный фактор профилактики серьезных заболеваний, которые протекают с осложнениями. Дети - это группа риска для возникновения тяжелой инфекционной патологии из-за незрелости иммунной системы и учащения контактов с инфекционными агентами. Это в особенности касается детей первого года жизни, дошкольного возраста и подросткового.

В России родители часто ссылаются на федеральный закон о праве информированного отказа от вакцинации и от диагностической манипуляции - реакции Манту. При этом они не замечают статью закона о праве людей, детей на безопасную окружающую среду. О какой безопасности может идти речь, когда рядом в доме, детском саду и школе постоянно есть дети, не прошедшие вакцинацию? Они имеют потенциальные риски заболеть и заразить тех, кто прошел превентивные манипуляции. Недавно в мире и даже в соседних с нами странами были зафиксированы вспышки кори среди детей и взрослых со смертельными исходами. Это было связано с увеличением прослойки детей, родители которых отказались от вакцинации.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.