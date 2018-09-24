Как не сойти с ума, "считая овечек"

Если вы каждую ночь ожидаете со страхом и, как герой популярного бестселлера Стивена Кинга «Бессонница», боитесь сойти с ума, безрезультатно «пересчитывая овечек» - «поздравляем». Вас настигла инсомния, в народе - бессонница.

Существует масса способов борьбы с этим недугом. Об одном из них - электросне - мы поговорим с заведующей ФТО владивостокской больницы Ларисой Волчкович.

Бессонница похожа на гипертермию

В ускоренных темпоритмах современной жизни, бессонница охватывает все большие слои общества. Ни социальный пол, ни возраст при этом значения не имеют. Страдать бессонницей могут даже дети.

Большинство специалистов расценивают бессонницу не как болезнь, а как симптом заболевания, например, как, насморк или температура во время гриппа. Следовательно, чтобы привести сон в норму, необходимо вылечить саму болезнь. Если врачи выясняют, что бессонница - последствие одного из заболеваний, подходящих под лечение электросном, - эта процедура, безусловно, станет эффективной в устранении инсомнии. Если нет - электросон в данном случае будет бесполезен.

Сомнология - это отдельное направление в медицине и нейробиологии, которое посвящено изучению сна.

Одной из причин возникновения бессонницы специалисты называют психологические факторы. В таком случае инсомния может быть спровоцирована стрессами, депрессией, неврозами, хроническим умственным переутомлением и другими психо-психологическими расстройствами. Самолечением заниматься очень рискованно, лучше, не затягивая, обратиться к врачу- психотерапевту.

Образ жизни человека также может привести к проблемам со сном. Чрезмерное употребление кофеина, крепкого чая, энергетиков, алкоголя, снотворного, даже некоторых таблеток для снижения веса - все это факторы риска, при которых легко «заработать» бессонницу. Кстати, о работе - ненормированный рабочий день и скользящий график также способны нарушить сон.

Если решать проблему при помощи снотворного, необходимо помнить, что при регулярном его употреблении, действие препарата прекратиться буквально через 2-3 недели.

Симптомы бессонницы определить легко

Эксперты советуют внимательно отнестись к первым симптомам нарушения сна.

Если при быстром засыпании человека выдергивает из сна необъяснимый страх и наступает состояние полного бодрствования (вновь уснуть никак не получается) - это первый признак подступающей бессонницы.

Другим симптомом может стать долгое погружение в сон. При, казалось бы, ровном эмоциональном состоянии, человек впадает в легкую дремоту и никак не может войти в стадию глубокого сна, чувствуя себя утром разбитым и больным.

Часто случается так, что, входя в нормальный сон, спустя 3-4 часа глаза открываются и желание спать снимает как рукой. Никакие действия при этом не помогают - ни «счет барашков», ни чтение книги, ни музыка. Это также является первым признаком неких отклонений в организме.

Если хоть один из вышеописанного симптома появляется регулярно в течение месяца, значит, инсомния уже не за горами.

Бессонница опасна формированием признаков неврологических нарушений, при которых идет разбалансировка нервной системы и как следствие - агрессия, раздражительность, постоянное плохое самочувствие.

Если бессонница перешла в хроническую форму, то отпечаток откладывается уже на умственные способности человека. Постоянное сонное состояние днем приводит к нарушению умственной деятельности, заторможенности, отсутствию внимания и способностей сосредоточиться, депрессивному состоянию, потере интереса к жизни - а там и до суицидальных мыслей недалеко.

Поэтому не нужно себя изводить - идите к специалистам, они обязательно помогут.

Электросон - не солярий

Показаний к лечению электросном очень много, а лечение назначает исключительно врач.

При помощи данной процедуры врачи борются с неврозами, вегетативной дистонией, последствиями черепно-мозговых травм, фантомными болями, последствиями воспалительных поражений головного мозга, гипертонической болезнью 1-й и 2-й степени, с последствиями после инфаркта миокарда, заболеванием сосудов, бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки - всего и не перечислишь. Электросон разработали советские специалисты-физиотерапевты в середине XX века. В начале 21 столетия данная процедура стала практиковаться в Европейских странах и обрела многочисленных сторонников среди зарубежных ученых. В России эта методика применяется практически в каждой области медицины.

«Электросон - это метод нейротропной терапии, в основе которого лежит воздействие на центральную нервную систему пациента постоянным импульсным током с частотой 1-160 Гц и малой силы - до 10 мА. В соответствии с хронаксией мозга для электросна используют импульсы тока длительностью 0,2-0,5 мс. Электросон проводится практически во всех лечебных учреждениях Приморского края. Однако назначает эту процедуру исключительно врач, сходить «расслабиться как в солярии», не получится.

У данного метода есть противопоказания, поэтому перед назначением электросна пациент проходит предварительное обследование у терапевта, хирурга и невропатолога. Только после этого врач-физиотерапевт решает вопрос о необходимости данного метода.

Электросон - это строго лечебная процедура, имеющая курсовой метод лечения. Например, при ангине или гриппе терапевт назначает антибиотики на 10 дней, в случае электросна при выявлении заболевания, входящего в основную группу лечения данным методом, назначается четко расписанное курсовое лечение. Хочу отметить, что электросон - достаточно популярная и эффективная процедура, проводимая врачами в Приморском крае», - рассказала «Журналу Здоровья» заведующая физиотерапевтическим отделением КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» Лариса Волчкович.

Испытание сном

Прежде чем приступить к процедуре, врач-физиотерапевт должен объяснить пациенту, что именно ему предстоит испытать во время электросна. Перед проведением электросонтерапии больному необходимо слегка подкрепиться. Применение косметики в это время - исключено. Человека размещают на удобной кушетке в затемненном, изолированном от шума физиотерапевтическом кабинете. На лицо больного помешают специальную маску с четырьмя металлическими разъёмами, в которые и фиксируются электроды.

Специалист проводит дополнительную настройку приборов, опираясь на рассказ пациента о его ощущениях, подбирая максимально комфортную силу импульса.

Установив адекватную частоту тока, врач начинает постепенно увеличивать его силу до ощущения легкой вибрации и легких покалываний. Воздействие тока не должно доставлять боль или любой другой дискомфорт. Человек должен максимально расслабиться. Несколько минут врач расспрашивает пациента о его ощущениях, после чего больной впадает в состояние дремоты.

Частота импульсов выбирается в зависимости от характера заболевания и состояния больного. В наши дни при преобладании органических дегенеративных процессов в сосудах и образованиях мозга принято назначать электросон с частотой импульсов от 5 до 20 Гц

Если в основе заболеваний выявлены неврозы, гипертоническая болезнь и другие функциональные нарушения центральной нервной системы (ЦНС), в таком случае специалист применяет частоту импульсов 60-120 Гц.

Генерируемые специальными приборами токовые импульсы, которые поступают в структуры мозга через глазницы человека, воздействуют на кору головного мозга, а также на подкорковые образования.

В зависимости от тяжести заболевания взрослый человек под воздействием приборов находится от 30 до 90 минут. Процедуры проходят ежедневно или через день, при этом курс лечения составляет от 10 до 15 процедур.

Электросон улучшает кровоснабжение головного мозга, восстанавливает психический, гуморальный и вегетативный баланс, нормализует высшую нервную деятельность, улучшает работу мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта, стимулирует процесс кроветворения, снижает уровень холестерина и многое другое. В Европе такая методика носит название «электроанальгезия».

«Выведенный индивидуально для каждого пациента ток приближает его воздействие на головной мозг к состоянию, близкому к физиологическому сну. Импульсы снимают отрицательные потенциалы с коры головного мозга, при этом вырабатываются серотонин - гормон счастья и эндорфины - это группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, они действуют как опиоидные обезболивающие», - поясняет Лариса Волчкович.

Необходимо помнить, что процедура электросна имеет противопоказания.

К ним относятся:

- эпилепсия,

- заболевание глаз (кератит, конъюнктивит, глаукома, катаракта, увеит),

- наличие металлических элементов в черепе,

- воспалительные процессы кожных покровов в местах фиксации электродов,

- воспалительные процессы кожных покровов в местах фиксации электродов.

- электросон противопоказан детям до трех лет.

Анжела ПАВЛОВА, фото Александра НИКОЛАЕНКО. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.