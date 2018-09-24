Если выросли грибы...

Грибок ногтей, как и настоящий гриб, любит влагу и темноту

По статистике, от грибковых инфекций страдает четверть населения страны, половина из них - от грибковых инфекций ногтей. Как уберечь себя от этого неприятного заболевания и на что следует обратить внимание, чтобы грибок «не изгрыз» ваши ногти, рассказывает зав. центром лечения микозов краевого кожно-венерологического диспансера Наталья Морозенко.

Мы живем в мире грибов. Это и лесные грибы с ножками и шляпками, и плесень на стенах и хлебе, и дрожжи, на которых поднимается тесто, и появляется сыпь на теле. Патогенных для человека - около 400 видов.

Зоны риска

- Подхватить «грибок» можно где угодно. Это заразное заболевание, которое передается от человека к человеку, - поясняет доктор. - Проще всего - в бане, бассейне (места застоя воды - их излюбленное место обитания), спортивном зале (на беговой дорожке, гимнастическом коврике), на пляже (источниками инфицирования могут быть лежаки и даже песок). Грибам привольно там, где тепло и влажно, для них это идеальная среда обитания и роста.

Рассадниками грибковых заболеваний являются инфицированная обувь, предметы обихода (полотенца, мочалки, коврики в ванной, постельное белье) и, разумеется, прямой контакт с пораженным грибком человеком. Нередко грибком заражаются в семье.

Еще одно место, где можно подхватить инфекцию, - салон красоты. По правилам инструменты для педикюра должны подвергаться 3 ступенчатой обработке. Только такая обработка дает стопроцентную гарантию.

Но заболеть микозом, который в народе называют грибком, можно и без посторонней помощи. Причиной развития грибковых инфекций может стать тесная обувь. Она способствует врастанию ногтей, а каждая, даже незначительная травма ногтя провоцирует развитие грибка. Если вы целый день ходите в узких туфлях, то неизбежно натираете кожу, она преет, травмируется и в жаркой тесноте грибок не замедлит атаковать ее. Особенно опасна тесная обувь при излишней потливости ног.

Особенно комфортно грибок чувствует себя в щелочной среде. В норме кожа стоп имеет кислотно-щелочной баланс, но при избыточном потоотделении и несоблюдении правил личной гигиены кислотность нейтрализуется, защитная реакция кожи снижается, что служит сигналом для вторжения различных инфекций, включая грибковые.

Микозам подвержены и люди с «запущенными» стопами (с натоптышами, мозолями, грубыми пятками - сухая отмершая кожа облегчает «вторжение» грибка), с плоскостопием, нарушением микроциркуляции крови и лимфы в тканях стопы, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, облитерирующим эндартериитом.

Никакие народные средства неспособны убить грибок. Ни уксус, ни йод, ни травы не избавят от зловредного паразита. А рассказы о «чудесном исцелении» от грибка при помощи народной медицины объясняют только одно: то, что лечили, грибком не было

Спровоцировать недуг может прием антибиотиков, обострение хронических заболеваний, тяжелые инфекции, снижение иммунитета.

Как распознать болезнь

Здоровые ногти должны быть гладкими, блестящими и розовыми. О начальной стадии поражения свидетельствует тусклость, желтоватый цвет, крошение и расслаивание ногтевых пластин. К тому же они могут утолщаться и деформироваться. При этом кожа стоп грубеет, начинает шелушиться.

Проникновение грибов в кожу чаще всего происходит через ссадины, трещины в межпальцевых складках, поэтому грибок обычно начинает развиваться сначала на коже, а уже потом принимается за ноготь (в силу своей слоистой структуры он - идеальное место обитания для грибных спор). Если беспокоят легкий зуд и жжение в районе ступней, появились мелкие трещинки между пальцами, покраснение и шелушение, необходимо обратится к врачу-дерматологу (а еще лучше - к микологу) для выяснения диагноза.

А вот самодиагностикой заниматься не стоит, так как изменения на ногтях и коже не всегда свидетельствуют об их грибковом заболевании. Покраснение и даже сыпь могут быть аллергической реакцией на перегрев, а изменения ногтей могут быть вызваны нарушением периферического кровотока. Нарушено питание - и ноготь, чтобы выжить, будет гипертрофироваться, утолщаться. Мизинцы очень часто сдавливаются обувью, и ноготь, получая микротравму, за счет этого давления поднимается кверху и утолщается. А так как он уже утолщен либо в ногтевой пластине образовались микропустоты, то при ослаблении иммунитета есть риск развития грибковой инфекции. Вокруг ногтя и в подногтевом пространстве всегда есть грибы. Это норма. Но при наличии иммунной защиты заболевание не развивается. Стоит ей ослабеть или ноготь травмируется в результате сдавливания либо ушиба, создаются благоприятные условия для активизации грибов, и они начинают активно размножаться.

Но даже если все классические признаки микоза налицо, ни один хороший врач не возьмется за лечение без лабораторного исследования - соскоба с кожи и края ногтя. Только по результатам микробиологического исследования можно поставить диагноз «грибковое поражение».

Более детальное исследование - бактериологический посев, позволяющий выявить вид грибковой инфекции и назначить соответствующее лечение. Это так называемая культуральная диагностика, которая также проводится в диспансере. В соответствии с программой «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 гг.» в учреждении есть все необходимое для подобных исследований.

Само не пройдет

Микоз никогда не проходит сам по себе. Поселившийся на стопе, он затем переходит на ногти. Если его не лечить (или лечить неправильно), то недуг станет хроническим и излечиться от него будет гораздо труднее.

Правильный и эффективный для курс лечения должен назначить врач. Он же и проследит за результатом.

На первом этапе развития болезни, когда грибок только-только заселился и еще не успел взяться за разрушение ногтя, можно обойтись наружными средствами. Но в случае запущенного заболевания процесс выздоровления может затянуться на несколько месяцев. И здесь уже не обойтись без таблеток.

У пожилых людей нередко уже есть хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта, сосудистая патология и т.д., и они вынуждены постоянно принимать определенные препараты, которые не всегда сочетаются с противогрибковыми. И только врач может выбрать именно то, что подходит пациенту индивидуально.

Заниматься самолечением грибковой инфекции - это попусту тратить время и деньги. Неспособны избавить от паразита и всевозможные народные средства - рассказы о «чудесном исцелении» от грибка при помощи народной медицины объясняют только одно: то, что лечили, не было грибком. Потому что грибковое заболевание кожи и ногтей - это инфекция, и вылечить ее можно, только уничтожив возбудителя.

Не делитесь тапками

Волнений и переживаний по поводу грибковой инфекции можно избежать, если тщательно соблюдать правила личной гигиены и вовремя принять предупредительные меры.

1. Не ходите босиком в бане, бассейне, спортзале, на пляже. В душевой следите, чтобы сточная вода из соседней кабинки не попадала на пол вашей. И на всякий случай после водных процедур и спортивных занятий тщательно вымойте ноги с мылом, не обходя промежутки между пальцами (мыльная вода позволит удалить споры), хорошенько высушите и смажьте противогрибковой мазью либо маслом чайного дерева.

2. Не надевайте чужую обувь. Если идете в гости, откажитесь от хозяйских тапочек, которые надевают все подряд. Оставшейся после больного человека мельчайшей чешуйки кожи достаточно для того, чтобы у здорового началось грибковое заболевание. Потому в магазинах обувь разрешается мерить только в чулках или носках.

3. Будьте внимательны к своим ногам. Чтобы не создавались благоприятные условия для развития грибка, почаще «проветривайте» стопы. В холодное время года: спите без носков, не сидите на работе целый день в теплых сапогах, носите хлопчатобумажные чулки, носки или колготы, чтобы стопы не потели и не создавалась избыточная влажность. В теплую погоду носите открытую обувь.

4. Выполняйте гигиенические правила по уходу за кожей стоп - профилактика микротравм, устранение повышенной потливости и опрелости, а также устранение сухости кожи.

5. Ежедневно мойте, а после мытья насухо вытирайте ноги, особенно между пальцами, смазывайте их профилактическим противогрибковыми средствами, ежедневно меняйте носки (колготы, чулки).

6. Не носите одну и ту же пару обуви каждый день - она должна хорошо проветриться. Обрабатывайте обувь изнутри дезинфицирующим спреем.

7. Постельное белье и полотенца после стирки проглаживайте горячим утюгом (грибок гибнет при температуре 100 градусов).

8. Вовремя стригите ногти и удаляйте из-под них грязь. Грибки очень любят такие «убежища».

9. Не упустите начало болезни. Можно остановить развитие микоза на стопах на ранней стадии, когда излечение не потребует многомесячных усилий. Для этого необходимо внимательно осматривать стопы и принимать меры, как только заметили что-то подозрительное.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.