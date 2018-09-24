Своя чужая кровь

Специалисты напоминают: важно, чтобы как можно больше граждан становились донорами

Несмотря на то что Всемирный день донора - 14 июня, поток желающих сделать свой вклад в чужое здоровье на Краевую станцию переливания крови не прекращается круглый год - ежедневно ее посещают порядка ста жителей Владивостока. Донором крови и её компонентов может стать каждый дееспособный гражданин с 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской по городу Владивостоку. Вопрос о пригодности потенциальных доноров решает врач после специального обследования. Благородный вклад граждан государство поощряет компенсацией на питание и двумя отгулами, в том числе и в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». Почетные доноры России, безвозмездно сдавшие кровь 40 и более раз, получают льготы, звания и выплаты.

Желающие спасти больных приходят с понедельника по пятницу на ул. Октябрьскую, 6. Специалисты учреждения здравоохранения принимают доноров с 8.30 до 12.00. Процедура переливания крови начинается с бесплатного обследования в два этапа: перед донацией определяется гемоглобин и группа крови, после донации - гепатиты В и С, ВИЧ-1,ВИЧ-2, сифилис и печеночные ферменты. При отрицательных результатах компоненты донорской крови выдаются в медицинские организации, а один из компонентов закладывается на карантинное хранение на 180 дней.

- Полученная кровь поступает во все медицинские организации во Владивостоке и вблизи города. Кроме того, у Краевой станции переливания крови есть пять филиалов, за которыми тоже закреплены больницы. Филиалы находятся в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке и Уссурийске.

Бывают ситуации, когда кому-то необходима эритроцитная масса, но в данный момент ее нет. Естественно, мы действуем в связке и сообща. Экспедиция работает круглосуточно, выдача крови проводится круглосуточно. Все медицинские организации обеспечиваются компонентами крови в полном объеме, дефицита нет, - уверенно заявляет Елена Гудзенко, заместитель главного врача Краевой станции переливания крови по медицинской части.

После прибытия компонентов крови в больницы, они спасают жизнь тяжелобольных детей и взрослых, пациентов детского онкогематологического центра, родильных домой и отделений реанимации больниц Владивостока.

Причина, по которой доноры решаются сдать кровь, у каждого своя. История одного из доноров - Алексея Кузнецова началась с волнения за жизнь близкого человека. Сейчас Алексей сдает кровь во имя добра, а еще привлекает остальных друзей составить ему компанию.

- Сдавал кровь двадцать пять раз: пять раз плазму, а двадцать раз - другие компоненты крови. Хочу помочь другим, вот и все. Возможно, это будет звучать глупо в наше время, но еще есть такие люди, и один из них я. Те, кто относится к сдаче крови равнодушно, просто не сталкивались с некоторыми проблемами. Я пришел сюда, когда другу потребовалось срочное переливание крови, и он просил помочь. С тех пор я здесь и понимаю, что таких, как мой друг, может быть тысячи.

Сегодня я сидел на аппарате впервые, сдавал тромбоциты. Как я понял, они необходимы детям, которые больны раком крови. Подумайте, как можно не сдавать кровь детям? У меня тоже есть дети. С ними все нормально, - шутливо сплевывает донор через левое плечо. - У этих малышей тоже есть мамы и папы, которые также переживают за них, - рассказывает Алексей Кузнецов.

Называть себя полноценным донором может человек старше восемнадцати лет, который весит более пятидесяти килограммов и не имеет абсолютных противопоказаний. К абсолютным противопоказаниям относятся СПИД, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, сифилис и другие заболевания. В этом случае отводят от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения. Помимо абсолютных противопоказаний, существуют и временные, к ним относятся ОРВИ, прививки, татуировки, пирсинги и операции.

- С каждым донором мы работаем индивидуально. Врач беседует, смотрит, как заполнена анкета, задает донору вопросы. В основном доноры у нас очень дисциплинированные, и они знают, что к донорству надо готовиться, а еще надо вести здоровый образ жизни, - утверждает Елена Владимировна.

















По завершении процедуры сдачи крови донорам выдается компенсация в размере 656 рублей и предоставляется справка на два дополнительных дня выходных за счет производства. Но тех, кто посвятил большее время спасению чужой жизни, ждет награда серьезнее - нагрудный знак «Почетный донор России», ежегодный оплачиваемый отпуск, внеочередное оказание медицинской помощи в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, первоочередные приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и ежегодная выплата в размере 13041 рубля.

Для того чтобы стать почетным донором, необходимо сдать или кровь 40 и более раз, или плазму крови 60 и более раз, или 25 раз кровь и 15 раз плазму крови. Далее нужно принести копию паспорта и заявление в Краевую станцию переливая крови, где будут оформлены и остальные бумаги. Документация сначала отправится в Департамент здравоохранения Приморского края, а после - в Министерство здравоохранения Российской Федерации. После рассмотрения документов, которое продлится в пределах трех месяцев, донора наградят заслуженным званием. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», осуществляется через центры «Мои документы» (МФЦ).

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото Анжелы ПАВЛОВОЙ. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.