Если долго по дорожке...

Древние китайские мудрецы и знаменитые врачи, обслуживавшие императора, считали, что человек живет столько, сколько живут его сосуды и суставы. И для продления жизни и поддержания ее качества на приемлемом уровне необходимо прилагать усилия, направленные на сохранение нормальной структуры и функциональной активности кровеносных сосудов и суставов.

На старт, внимание, марш!

В Приморском крае действует Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», которая уделяет особое внимание профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Наилучшим способом для этой профилактики, уверены приморские доктора, являются физические упражнения, но не все, а только так называемые аэробные нагрузки. Они направлены на тренировку сердечнососудистой и дыхательной систем, то есть на увеличение степени выносливости организма и его сопротивляемости к негативным факторам окружающей среды. Ведь при аэробных нагрузках сердце бьется чаще, кровь по сосудам циркулирует быстрее, в ткани доставляется больше питательных веществ и кислорода, в результате чего образуется гораздо меньше тромбов и утилизируется холестерин.

Каждый человек может выбрать тот вид тренировок, который ему по каким-либо причинам нравится или подходит больше других. Однако наиболее простой и в то же время полезной аэробной тренировкой является обычная ходьба.

Ходьба - это мягкая и очень физиологичная тренировка, позволяющая добиться всех положительных эффектов аэробной нагрузки. Кроме того, при ходьбе минимален риск травмирования, а польза - высока, и этим видом аэробной нагрузки можно пользоваться до глубокой старости.

В зависимости от темпа, скорости, проходимой дистанции и используемых приспособлений различают следующие виды ходьбы: оздоровительная; скандинавская; энергетическая; спортивная; ходьба для похудения.

Оздоровительная ходьба является доступным для каждого человека видом физической нагрузки, который направлен на общее укрепление организма. В зависимости от интенсивности нагрузки оздоровительная ходьба может быть медленной, средней, быстрой и очень быстрой. Каждый человек может подобрать для себя оптимальный вариант в зависимости от возраста, общего состояния организма и физической подготовки.

Приморцы - любители оздоровительной ходьбы давно знают: в Приморье с 1990 г. существует Лига ходьбы «Женьшень». Это единственная общественная организация в России, которая активно внедряет в массы спортивно-оздоровительную ходьбу. Задачи лиги - популяризация здорового образа жизни; укрепление здоровья и продление жизни человека «без больниц и лекарств»; регулярный активный отдых на природе в оздоровительных пеших, горных, лыжных и велосипедных путешествиях, походах, соревнованиях, маршах; совмещение туристской деятельности с охраной окружающей среды. Лига проводит самоокупаемые и бесплатные спортивно-оздоровительные мероприятия для детей, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и других малоимущих слоев населения. Как сообщает lhzh.ru, ни в одном городе России нет аналогов не только таким маршам, но и такой организации. Лига предлагает как походы выходного дня по краю, так и международные пешеходные марши. Походы на о. Русский, к примеру, не только оздоровят ваш организм, но и дадут возможность посетить красивые бухты с кристально чистой водой, кварцевым песком и нетронутой природой.

Кроме того, открытие проекта «Берег здоровья» во Владивостоке дало возможность всем желающим прогуляться пешком, проехать на велосипеде или роликах, пробежать маршрут от стадиона МГУ имени Невельского до Спортивной набережной. Или пройти дистанцию вокруг озера Юность во Владивостоке.

Так что у вас есть выбор: организованный марш на длинные и красивые дистанции или же вы можете рассчитать свой маршрут самостоятельно. В этом вам помогут несколько советов «Журнала Здоровья».

Приморские специалисты в один голос утверждают: оздоровительная ходьба - прекрасный способ привести тело в тонус и улучшить состояние своего здоровья. Особенно тем, у кого сидячая ежедневная работа - от водителей до офисных работников.

Кроме того, проблема кроется еще и в эволюционной составляющей. По статистике, 70-80 % мужчин старше 30 лет имеют ту или иную патологию в области позвоночника. Одна из наиболее распространенных гипотез, объясняющих происхождение таких заболеваний, заключается в следующем: естественно, опорно-двигательный аппарат человека приспособлен к тому, чтобы ходить по мягкой земле. Он же ходит в жесткой обуви по твердым покрытиям. В этих условиях каждый шаг представляет собой своеобразный удар. Ударная волна, распространяясь по всему телу, доходит до межпозвонковых дисков и вызывает ту или иную патологию.

Но чтобы ходьба принесла максимальную пользу, приморские доктора считают необходимым дать несколько рекомендаций.

Если у вас не получилось добраться до морского песочка или мягкой таежной тропинки, вам помогут несколько советов относительно обуви. Жесткость грунта можно компенсировать усилением ее амортизационных свойств. Необходимо вкладывать в обувь различные по мягкости и толщине поролоновые стельки, надевать толстые шерстяные носки. Лучше всего подойдет обувь с эластичной гнущейся подошвой.

Чтобы ваши мышцы не уставали, следите за правильной осанкой. Отводите таз назад, грудь вперед, расправляйте плечи. Иногда ходить приходится долго. Сутулость в данном случае быстро утомит вас.

Длину шага выбирайте сами. Своим рукам следует давать свободу. Не ограничивайте их. Если вам хочется двигать руками во время ходьбы - делайте это. Не нужно скрещивать их на груди или убирать в карманы. Пусть руки двигаются с каждым шагом.

Правильно дышать при ходьбе так: вдох через нос, выдох через рот. Привыкайте к такому ритму, именно так дышат во время бега.

Важно учитывать то, какой должен быть пульс при ходьбе пешком. Можно следить за пульсом исходя из своих ощущений. Если в груди появляется дискомфорт - вы идете слишком быстро. А лучше всего использовать пульсометр, пишет fitnavigator.ru.

Очень важным фактором внешней среды является воздух, а, точнее, степень его чистоты. Прогулка возле мусоросжигательного завода вряд ли принесет вам пользу. Наоборот, вы можете даже ощутить зуд в носоглотке и тяжесть в грудной клетке. Это - не польза, а явный вред. То же самое можно сказать и о прогулках вдоль проезжей части. Самое лучшее место - это парковая зона или лесной массив, морское побережье - вообще идеальный вариант.

О пользе и вреде

Очень продуктивной будет ходьба по утрам. Она взбодрит перед рабочим днем и ускорит обмен веществ. Таким образом, вы сможете есть больше пищи и не переживать за свою фигуру. Ходьба полезна для похудения. Длительные прогулки - хорошая возможность потратить лишние калории. Если у вас плоскостопие - обзаведитесь ортопедическими стельками. Без них вредно ходить подолгу. Если больные суставы - старайтесь их не перегружать.

Ходьба может принести не только пользу, но и вред. Вред может быть нанесен этим безопасным способом передвижения, если постоянно изнурять себя.

Есть противопоказания, при которых заниматься ходьбой и бегом нельзя. Вот некоторые из них:

1. Врожденные пороки сердца и митральный стеноз (сужение предсердно-желудочного отверстия).

2. Перенесенный инсульт или инфаркт миокарда.

3. Резко выраженные нарушения сердечного ритма, типа мерцательной аритмии

4. Недостаточность кровообращения или легочная недостаточность любой этиологии.

5. Высокая артериальная гипертензия (артериальное давление 180 на 110 и выше), устойчивая к действию медикаментозной терапии.

6. Хронические заболевания почек, тиреотоксикоз и сахарный диабет, не контролируемый инсулином.

7. Глаукома и прогрессирующая близорукость, угрожающая отслойкой сетчатки.

8. Любое острое заболевание, включая простудные, а также обострение хронической болезни.

Существует ряд противопоказаний к занятиям ходьбой и при беременности, об этом каждая женщина должна проконсультироваться со своим доктором.

По статистике, подобные осложнения беременности развиваются только у 8 - 12% женщин, а остальные 90% будущих мам вполне могут заниматься ходьбой.

Чтобы ходьба приносила пользу, необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов в течение примерно 1 часа. Однако не все люди могут сразу пройти такое количество шагов в нужном темпе, поэтому начинать занятия следует с меньшего, постепенно тренируя выносливость и увеличивая и скорость, и проходимое расстояние, пока не будет достигнут нужный параметр в 10 000 шагов.

Так, по скорости ходьба делится на следующие виды:

Очень медленная - 60 - 70 шагов в минуту, что составляет скорость 2,5 - 3 км/ч.

Медленная - 70 - 90 шагов в минуту, что составляет 3 - 4 км/ч.

Средняя - 90 - 120 шагов в минуту, что составляет 4 - 5,5 км/ч.

Быстрая - 120 - 140 шагов в минуту, что составляет 5,6 - 6,5 км/ч.

Очень быстрая - более 140 шагов минуту, что составляет более 6,5 км/ч.

Кроме того, приморские доктора напоминают: для ходьбы подходит любая погода, нужно только одеваться соответственно нашей температуре воздуха, влажности и скорости ветра. Ходить оптимально за 1 час до еды или через 1,5 - 2 часа после приема пищи. Однако необходимо подбирать время для ходьбы таким образом, чтобы прогулка оканчивалась за 2 часа до отхода ко сну. При регулярных занятиях следует ходить в разное время суток.





Александр НИКОЛАЕНКО, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.