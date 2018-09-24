Остеопатию признали медициной и в Приморье

В 2015 году во Владивостоке прошло совещание, где врачам сообщили об официальном утверждении в России специальности «врач-остеопат». Новость объявил главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ, врач-остеопат и доктор медицинских наук Дмитрий Мохов. Сейчас остеопат по статусу не уступает ни неврологу, ни педиатру, ни хирургу, но что мы знаем об этом медицинском методе?

«Остеопатия - это раздел медицины, который изучает соматические дисфункции, возникающие в организме человека. Соматические дисфункции представляют собой блокады позвонков, напряжение мышц, изменения костей черепа и нарушения внутренних органов. Задача остеопата - выявить эти проблемы и провести терапию различными ручными методами.

В первую очередь, остеопат ищет причину заболевания. Допустим, у больного есть рубец после удаления аппендикса. Этот рубец приводит к натяжению связок, мышц и фасций, и у пациента возникает боль совершенно в другом месте - в области таза», - рассказывает главный специалист по медицинской реабилитации и остеопатии Минздрава России в Дальневосточном федеральном округе, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, доктор медицинских наук, профессор и Заслуженный врач России Анатолий Беляев.

- Анатолий Федорович, у остеопатии есть особая философия?

- Философия остеопатии гласит, что смотреть на человека нужно холистически, то есть как на единую структуру, состоящую из многого. Нельзя замыкаться в рамках одного органа. Мы называем этот принцип работы биопсихосоциальным единством. Философия также предполагает поиск в организме здоровья. Говорят, что болезнь найдет каждый, а вот сможет ли каждый найти здоровье? Для этого надо тонко чувствовать взаимодействие структур и функций.

- Какие болезни можно вылечить с помощью остеопатического лечения и возможно ли вылечить заболевания полностью?

- На этот вопрос не ответишь однозначно. Студентов учат в университете, что нельзя вылечиться полностью: раз человек однажды заболел, то у него будет хроническое состояние всю жизнь. Возможны и осложнения, и это правда. Но мы все равно настраиваемся на излечение заболевания. Тут еще важно знать, что остеопатия - это прорыв в диагностике и лечении, но не решение всех проблем на свете. Значимость нашей специальности как раз в том, что мы решаем те проблемы, которые сложно решаются другими специалистами.

Например, женщины лечат гинекологические инфекционные заболевания. Гинеколог работает с пациентками, и 85% из них выздоравливают, а еще 15% - не поддаются лечению. Антибиотики применили, физиопроцедуры применили, а боли остались. Все дело в том, что здесь причина уже не в инфекции, а в соматических дисфункциях в тазу. Получается, что это не компетенция гинеколога. Тут мы можем помочь, но - не заменяя гинеколога.

- Расскажите, как проходит стандартный прием у остеопата?

- Разные школы проводят приемы по-разному - некоторые считают, что достаточно посмотреть на пациента внимательным взглядом. Мы работаем, как все врачи, поэтому стандартный прием включает разговор с пациентом (анамнез) и осмотр. Во время осмотра в России больные раздеваются до нижнего белья, но так происходит не во всех странах. Далее мы тестируем двигательную систему пациента, смотрим руками и оцениваем все тело.

Если человек пришел с головной болью, то мы понимаем, что голова «растет» от таза - главного фундамента «дома», а таз держится благодаря ногам. Таким образом, мы оцениваем таз и стопы. Смотрим, есть там какие-то смещения, напряжения и дислокации. И, когда мы начинаем лечить головную боль, мы во многом больше работаем с тазом. Люди иногда удивляются, но на самом деле опытному врачу не обязательно трогать голову, чтобы понять, что не в голове проблема. Прием у остеопата в нашей клинике не бывает коротким - 3-5 минут: первичный прием проходит до 1 часа, повторный - около 40 минут.

- Значит, вы лечите только с помощью рук?

- Да, конечно. Хирург пользуется скальпелем, терапевт - лекарствами, а мы - руками. Иммануил Кант сказал, что рука человека - это есть вышедший наружу головной мозг. Такие свойства передаются руке, что рука способна считывать тонкие изменения в организме. И это не просто грубое напряжение мышц, что и так видно. Когда остеопат старается заглянуть вглубь человека, он тренирует у себя перцепцию - возможность видеть то, что не видно. С помощью рук и энергий можно понять состояние нервной системы и биоритмов. При этом ритмологическая структура - это важнейшая характеристика организма и всего живого.

- Но прием остеопата и массажиста - это не одно и то же?

- Да, остеопатия - более сложная сфера, поэтому остеопат - это для начала врач. Сейчас в России на остеопата учатся три с половиной года. Во Владивостоке, кстати, специалистов готовит Дальневосточная школа остеопатии. У массажиста среднее медицинское образование, и он работает с мышцами.

Задача массажиста - хорошо чувствовать, как напряжены и расслаблены мышцы. На этом все. Задача остеопата - заглянуть внутрь человека: увидеть, как функционирование печени будет провоцировать боль в шее или в плече, насколько блокады швов черепа будут влиять на развитие ребенка и прочее. Это уже искусство, наука и практика.

- Когда вы смотрите руками, это может доставлять боль?

- Это зависит от того, какую методику применяет врач. Если мышца напряжена, то при надавливании пациент будет ощущать боль. При растягивании мышц - тоже неприятные ощущения, но это боль во исцеление. Чрезмерной боли точно не должно быть. В том случае если пациенту сильно больно, скорее всего, лечение проводится неправильно.

- Можно ли лечиться у остеопатов с рождения?

- Да, мы часто работаем с детьми и беременными. Раньше на Руси были бабки-повитухи, которые принимали роды. Они, естественно, не имели университетского образования, но были толковыми и опытными. Их опыт передавался из поколения в поколение. Они точно знали, что новорожденного надо «править» - дать расправиться внутренним органам и костям, которые сдавились во время родов. Маму тоже правили после сложного состояния беременности. После того как на смену бабкам-повитухам пришли образованные врачи, мы все равно правим мать и ребенка. Вместе с тем мы учитываем и то, что сейчас люди становятся все более больными, и больные люди рождают больных детей.

Я люблю одно сравнение. Спортсмен прыгает в воду с трамплина, делая это четко и выполняя множество пируэтов. Ребенок проходит через родовые пути так же, как и этот тренированный человек. И дитя, как спортсмен, где-то напрягается, где-то - расслабляется, а мама ему (как тренер) помогает. А если мама курила, принимала наркотики, недоедала/переедала, выпивала, в общем, вела себя плохо, не думая о ребенке, то она приходит к родам ослабленной. И ребенок получается незрелый, с несформированной нервно-мышечной системой, и мама уже не может родить его нормально. Конечно, он, проходя через родовые пути, получает травму.

Если травма серьезная, то дети поступают сначала в реанимацию, а после в послеродовое отделение. Но если травма нефатальная и малыши признаны здоровыми (в этом весь парадокс), мы занимаемся этими детьми. И когда мы начинаем их смотреть, то видим, что у них много проблем со здоровьем. Да, они не умрут, но с определенными жизненными этапами дети будут становиться все более болезненными: 5% здоровья исчезнет с рождения, 5% здоровья - в детсаде, 20 % в школе и так далее. Со вступлением во взрослую жизнь у них останется 70% от того здоровья, которое им положено от природы. Именно поэтому важно проводить остеопатическую профилактику новорожденных.

Но я не устану повторять: важно запомнить, что остеопатия - не волшебство, поэтому от лекарств и прививок отказываться категорически нельзя, если они предписаны вам вашим лечащим врачом.

- Какие показания и противопоказания существуют?

- Общие противопоказания, которые есть в России, - это психические расстройства, воспаления, высокая температура и инфекция. Кроме того, противопоказаниями являются свежие травмы и переломы, нарушение мозгового кровообращения и инфаркт. Здесь работают другие специалисты, потому что это неотложная терапия, которая осуществляется в том числе в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». Позже остеопат подключается к работе на этапах реабилитации. Показания - это все остальные заболевания, которые относятся к компетенции остеопата.

- Бывают ли побочные эффекты от остеопатического лечения?

- Остеопатия - серьезный метод, который должен быть только в обученных руках. Основоположники остеопатии говорили, что остеопату необходимы думающие, знающие и чувствующие руки. Если специалист не имеет таких рук, то он может совершить грубую ошибку. Но, если состояние пациента расценено правильно, то вреда и побочных явлений не будет.

Если бы мы говорили, что остеопат не совершает ошибок, возник бы вопрос: а работает ли этот метод? Потому что, когда вы рассматриваете метод лечения, а там нет противопоказаний - этот метод не работает. Медицина - такой раздел человеческой деятельности, где врач всегда ходит по грани.

- Если все врачи способны на ошибку, как обычному человеку отличить профессионального остеопата от шарлатана?

- Так отличить трудно, потому что внешне шарлатан может выглядеть даже лучше, чем профессиональный специалист. Вот Козьма Прутков - герой классической русской литературы, созданный несколькими авторами, был невероятно афористичен и интересно высказывался. В частности, у него есть: «Профессионал подобен флюсу - односторонность его страшно угнетает и разочаровывает». Остеопат тоже скучный, он говорит: «Да, возможно, нет», - а шарлатан говорит: «Да, я всех лечил, я всех вылечу. Я всем помогаю, я лучший на свете. Только ко мне». Но это лирическое отступление, профессиональный остеопат - это, тот, кто имеет образование, диплом, лицензию и работает в официальной медицинской клинике.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото Юрия ТАНИЧА. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.