Спортзалы ждут студентов

Следуя совету Гиппократа, хороший врач не только пропишет пациенту лекарство от недуга, но и непременно порекомендует изменить образ жизни: избавиться от вредных привычек, быть умеренным в еде и активно заниматься гимнастикой. Соблюдают ли эти советы будущие медики - в репортаже «Журнала Здоровья»из спортзалов Тихоокеанского государственного медицинского университета.









Как показали результаты соцопроса, проведенного ТГМУ среди своих студентов, 25% будущих медиков курят (в основном - девушки), 7% употребляют алкоголь (правда, не систематически), а активного образа жизни придерживаются только 20%. В итоге гармонично развитыми можно считать лишь 8,5% студентов-медиков, что свидетельствует об их низком уровне физического развития и физической активности. Не поэтому ли врачи болеют ничуть не реже своих пациентов?

Чтобы заставить студентов больше двигаться, в учебный план в обязательном порядке включены два «оздоровительных» предмета: «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре». На физкультуру отводится два академических часа в неделю плюс две-три пары - на «электику».

Разница между предметами в том, что «Физическая культура» включена в сетку расписания занятий, а время посещений элективных курсов и их направление студент выбирает самостоятельно. И если физкультура в некотором роде напоминает утреннюю гимнастику, то в «элетику» помимо общеразвивающих упражнения включены элементы различных видов спорта - баскетбола, волейбола, настольного тенниса, фитнеса, тяжелой атлетики, борьбы. То есть это более целенаправленные занятия, развивающие те или иные спортивные навыки, те или иные группы мышц…

По окончанию семестра студент должен получить зачет по физподготовке. Для этого необходимо посетить за семестр не менее 70% занятий и сдать нормативы.

Есть в ТГМУ и спортивные секции, посещая которые студенты не только совершенствуют свое спортивное мастерство, но и защищают честь родного вуза на районных, городских и региональных соревнованиях. Но можно прийти в секцию, даже если ранее не занимался данным видом спорта. Главное - иметь желание и соответствующие данные.

Среди спортивных наставников - кандидаты и мастера спорта, большинство из них - самбисты. Возможно, поэтому самбисты (и особенно - самбистки) сборной ТГМУ занимают призовые места на разного рода соревнованиях. Увлекаются девушки-медики и борьбой сумо… Так что в дальнейшем, надо полагать, самостоятельно смогут обуздать буйного пациента.

Сильные команды также по вольной борьбе, баскетболу, волейболу, мини-футболу.

Ежегодно студенты медицинских и фармацевтических вузов страны принимают участие в Фестивале «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача». Это самое масштабное и главное спортивное событие для всех студентов-медиков, способствующее формированию и пропаганде здорового образа жизни, распространению позитивных жизненных установок и физической активности.

II этап Фестиваля спорта проводится по округам. В ДФО в марте этого года стартовой площадкой стал Дальневосточный государственный медицинский университет. Помимо хабаровчан, традиционными соперниками ТГМУ стали команда Амурской государственной медицинской академии и команда Харбинского медицинского университета.

Программа фестиваля включала соревнования по волейболу и баскетболу среди мужских и женских команд, настольный теннис, летнее многоборье ГТО, дартс, гиревой спорт, мини-футбол и шахматы. По итогам соревнований студенты ТГМУ заняли 2-е и 3-и места в баскетболе и волейболе, стали вторыми в мини-футболе.

Все занятия и тренировки студентов проходят в спортивных залах. Их в вузе несколько. Это зал общефизической подготовки, зал фитнеса, зал борьбы, тренажерный и игровой залы - для волейбола, баскетбола, бадминтона, мини-футбола.

Особое внимание в вузе уделяется не только качеству образовательного процесса, но формированию здорового образа жизни обучающихся и сотрудников, стандартам оказания медицинской помощи, подготовке научно-педагогических кадров, внедрению новых образовательных технологий и другим вопросам, реализуемым в рамках Программы модернизации здравоохранения, Программы «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».











Справка «ЖЗ»

В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет празднует свое 60-летие. ТГМУ – признанный лидер среди медицинских вузов ДФО, воспитавший не одно поколение врачей для региона и страны в целом, обогативший отечественную и мировую медицинскую науку и практику важными достижениями

Ирина ПЕТРОВА, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.