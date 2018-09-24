В аптеку - без рецепта?

Почему врачи, назначая пациентам лечение, зачастую пренебрегают своей обязанностью выписывать рецепты на лекарства

Большинство лекарств, а точнее 70% всех зарегистрированных в России лекарственных средств, должны отпускаться по рецептам, что и указывается в инструкции в разделе «Условия отпуска». Тем не менее практически любое лекарство (за исключением наркотических и сильнодействующих, которые учитываются особым образом) можно приобрести в аптеке без рецепта. И подобная ситуация устраивает и аптекарей, и врачей, и самих пациентов.

С 1 января 2017 года в связи с изменениями в законе «О защите прав потребителей» усилился контроль за отпуском рецептурных лекарственных препаратов из аптек. Росздравнадзор проводит в аптеках контрольные закупки и серьезно штрафует тех, кто продает рецептурные лекарства без рецепта. Фармацевта или провизора могут оштрафовать на 5-10 тыс. руб., должностное лицо - на 20-30 тыс. руб., юридическое лицо - на 100-150 тыс. руб. или даже приостановить деятельность аптеки на срок до 90 суток. Правда, по мнению фармацевтов, увеличение штрафов чревато повышением цен на медицинскую продукцию, цены на которую не регулируются государством.

Официальное объяснение ужесточению требований к отпуску лекарств: уровень самолечения граждан предельно высок, а бесконтрольный прием ряда препаратов приводит к печальным для здоровья последствиям. Особенно это касается возможности свободно приобретать сильнодействующие препараты, включая антибиотики.

По новым правилам

Но настоящим шоком для пациентов стал приказ Минздрава РФ № 403н от 11 июля 2017 года, отменивший все ранее действовавшие и утвердивший новые правила отпуска лекарственных препаратов. Документ вышел сырым, его формулировки расплывчатыми, и аптекари, опасаясь санкций Росздравнадзора, размышляли - требовать ли у покупателей рецепты на корвалол и настойку пиона? Ведь согласно новым правилам аптеки обязаны в течение трех месяцев хранить «рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции». В итоге приказ вступил в действие лишь спустя три месяца после ряда разъяснительных писем Минздрава.

Как заявлял один из классиков русской литературы, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Аптеки платят штрафы, но продолжают отпускать рецептурные препараты без рецепта, так как они составляют существенную часть их выручки. Да, говорят аптекари, нарушения есть, но они не прекратятся, пока не изменится сама система назначения лекарств. Врачи разучились выписывать рецепты и дают рекомендации либо устно, либо записав название препарата на клочке бумаги. И пациенты приходят в аптеку с этим клочком, а не с рецептом.

С очевидным утверждением, что рецептурные препараты должны продаваться строго по рецепту, спорить трудно. Как иначе бороться с самолечением? Тем более что безобидных лекарств нет - у каждого свои побочные эффекты, показания и противопоказания. И разобраться, что нужно конкретному пациенту, может только врач. Но почему врачи, назначая пациентам лечение, пренебрегают своей обязанностью выписывать рецепты, если речь не идет о льготниках, чьи затраты на приобретение медикаментов финансируются за счет бюджета? У них какой-то «план» по рецептам и их ругают за лишние?

Что говорят пациенты

Вот что об этой проблеме думают пациенты приморских поликлиник, опрошенные корреспондентом «Журнала Здоровья».

«Рецептов не держал в руках уже много лет. В большинстве случаев получаю от врачей устные назначения в лучшем случае - название препарата пишется на бумажках, как правило, рекламного характера - с логотипом фармацевтической фирмы, названием лекарства…»

«Всегда требую от врача рецепты на лекарства. Мне они нужны для получения налогового вычета. Даже если приходится редко обращаться к врачам, за год все равно может набежать на приличную сумму…»

«Я не против продажи рецептурных лекарств по рецептам, но человек не должен испытывать трудности с их получением. Надо учесть, что врачей у нас не хватает и к ним практически не попасть…»

«Врач должны выписывать рецепт на все, что назначает, - рецептурный это препарат или нет. Представьте ситуацию: выписал он тебе пилюли на клочке салфетки, ты их купил, съел - и у тебя жуткая аллергия с отеком гортани. Еле-еле откачали. Но ты даже в суд на врача не сможешь подать - как докажешь, что он тебе прописал эти пилюли? А записал ли он свои назначения в амбулаторную карту, я не знаю, так как на руки ее не дают…»

«Я таблетки от давления пью постоянно. Самолечением не занимаюсь, а принимаю их по назначению врача. Но теперь каждый месяц вынужден стоять в очереди к врачу, чтоб получить рецепт! Потому что провизор, отпуская лекарство, обязан «погасить» рецепт печатью…»

«Сама по себе идея отпуска лекарств по рецептам правильна. Лечиться нужно по назначению и под контролем врача. Но доступность государственной медицины у нас низкая, поэтому за рецептом приходится идти в платную клинику, то есть фактически покупать рецепт. Кстати, попробуйте набрать в поисковике запрос «купить рецепт» - выскочит немало предложений, некоторые вместе с рецептом предложат и лекарство. С доставкой на дом. Цена терпимая, во всяком случае, для тех, кто хочет получить рецепт своевременно, а не высиживать его в поликлинике неделями…»

«Самолечением не занимаюсь, но и в районную поликлинику не обращаюсь. В случае проблем со здоровьем предпочитаю получить консультацию более квалифицированного доктора. Поэтому все эти ужесточения правил продажи лекарств только осложнили мне жизнь...»

Что говорят врачи

Что мешает врачу выписать рецепт на назначенное им лекарственное средство на официальном бланке? Об этом нам рассказали доктора приморских поликлиник.

«Чаще всего мне просто не хватает времени заполнять рецептурные бланки - 15 минут, которые отводятся на прием пациента, едва хватает на то, чтобы его расспросить, осмотреть, чтобы он разделся-оделся, поставить диагноз, назначить лечение и занести все это в медицинскую карту. Поэтому рекомендации выдаю единым списком на листе бумаги. К тому же аптеки отпускают лекарства без рецептов. Идеальный вариант - введение в штат сотрудника, который бы занимался выпиской рецептов после врачебного приема…»

«Рецепты на официальных бланках выписываю редко. Заполнение рецептурного бланка довольно трудоемко, а я предпочитаю больше внимания уделить осмотру, сбору анамнеза, трактовке результатов обследований. Чтобы врачу хватало времени на выписку рецептов, надо увеличить норматив времени на прием пациента…»

«Выписываю рецепты на бланках только на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Или когда они нужны пациенту для получения налогового вычета. В моей практике пока не было ни одного случая, когда бы пациент вернулся из аптеки без медикаментов. Если в аптеке не будут отпускать всё и всем, врачам придется выписывать рецепты…»

Таким образом, получается замкнутый круг. Врачи стремятся переложить ответственность на фармацевтов («они перестанут отпускать - нам придется выписывать»), а фармацевты - на врачей («они не выписывают - вот мы и отпускаем»).

Таков порядок

По словам Ольги Механцевой, начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения администрации Приморского края, врач обязан выписать пациенту рецепт на лекарственный препарат - независимо от того, рецептурный он или безрецептурный. Согласно Порядку назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденному приказом Минздрава РФ №1175н, врачам запрещено выписывать рецепты лишь в трех случаях: при отсутствии медицинских показаний, на медикаменты, применение которых не разрешено в РФ, и на медикаменты, которые применяются исключительно в ЛПУ. Частнопрактикующим врачам запрещено выписывать наркотические и психотропные средства списка II.

Что касается рецептурного бланка, то в нем должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, фамилия, имя и отчество врача, проставлены две печати - врача и лечебного учреждения. Препарат в рецепте должен быть выписан по международному непатентованному наименованию (МНН) и только в случае его отсутствия - по торговому названию. Дело в том, что цены на препараты различных торговых марок (притом что действующее вещество аналогично) могут в разы отличаться друг от друга. Должна быть указана дата выписки рецепта и срок его действия.

Сведения о назначенном и выписанном лекарственном препарате (наименование, разовая доза, способ и кратность приема или введения, длительность курса, обоснование назначения) указываются в медицинской карте пациента.

Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы N 107-1/у, действительны в течение 60 дней. Однако, если доктор считает, что пациент нуждается в длительном постоянном лечении, он имеет право выписать рецепт, указав в нем срок его действия - до 1 года. Но при этом в рецепте должно быть указано, как часто и в какой дозе пациент может получать по нему лекарство. Каждый раз на рецепте аптекарем делается отметка, что лекарство отпущено.

Рецепты в режиме он-лайн

За счет расширения возможностей телемедицины, реализации проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 гг.» лечебные учреждения перейдут на электронный документооборот. И на смену бумажным рецептам придут электронные. Предполагается, что это позволит существенно сократить время выписывания рецепта, исключить ошибки при назначении и упростить повторные назначения. Главное, чтоб компьютеры не зависли!

Ирина ПЕТРОВА, фото автора. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.