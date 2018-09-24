Ученые ДВФУ нашли способ победить рак

Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Университета Лозанны и Дальневосточного отделения РАН назвала типы раковых заболеваний, которые с высокой вероятностью можно вылечить с помощью соединений из дальневосточных грибов. В статье, опубликованной в журнале Oncotarget, потенциальными мишенями определены саркома, лейкемия, рак прямой и толстой кишки, рак желудка, рак печени, карцинома толстой кишки и другие.

Под исследование попали четыре вида грибов, обладающих мощными антиканцерогенными свойствами. Содержащиеся в них натуральные химические соединения станут основой для низкотоксичных лекарств направленного действия, безопасных для здоровых клеток организма, с минимумом побочных эффектов.

Для исследования ученые выбрали грибы, которые широко используются в азиатской и дальневосточной народной медицине: Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor. Эти грибы способны эффективно воздействовать на злокачественные опухолевые ткани. Лечебный эффект достигается за счет разнообразных биоактивных химических соединений: полифенолов, полисахаридов, глюканов, терпеноидов, стероидов, цереброзидов и белков. Вещества способны не только оказывать специфическое воздействие на клетки рака, используя различные мишени, но и многократно усиливать лечебный эффект химиотерапии, приводя в определенных сочетаниях к синергическому действию.

Авторы статьи подчеркивают: выбор этих видов грибов связан с тем, что их лечебные свойства сравнительно хорошо описаны. Часть из них уже активно используется для изготовления противораковых лекарств. Ученые уверены: существует множество других видов грибов, которые содержат химические соединения, способные побеждать рак.

«Еще в древнем Китае грибы считались наиболее эффективным средством лечения разных видов опухолей. Сегодня фунготерапия (лечение грибами) представляет собой многообещающее поле для научных исследований. Природные химические соединения, содержащиеся в грибах, обладают гигантским, не изученным до конца терапевтическим потенциалом, в том числе для лечения раковых заболеваний», — рассказал пресс­службе заведующий лабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ, профессор Владимир Катанаев.

Другой соруководитель и автор статьи, директор центра геномной и регенеративной медицины Школы биомедицины ДВФУ Александр Каганский отмечает: несмотря на научный интерес к грибам, растущий в течение последних 60 лет, около 90% видов грибов никогда не изучались на предмет их противомикробной и противоопухолевой активности. Более того, значительная часть исследований грибов, связанных с их потенциалом в антираковой терапии, проводилась только в отношении токсичности для раковых клеток, способности останавливать их рост и развитие. Нюанс в том, что эти свойства грибов одинаково вредны и для здоровых клеток организма.

По мнению Александра Каганского, изучать грибы надо прежде всего на предмет поиска химических соединений с высоким потенциалом селективного воздействия на клетки рака. Владимир Катанаев также отметил важность дальнейшего исследования иммуномодулирующего действия грибов, богатых полисахаридами. По его словам, иммуномодуляцию можно отнести к косвенным, но эффективным способам воздействия на раковую опухоль.

Ученые ДВФУ отмечают: первые поколения природных лекарственных соединений, полученных из экстрактов грибов, применялись в лечении вне зависимости от видов рака. Такая общая терапия провоцировала повреждение не только опухолевых, но и здоровых клеток организма, сопровождалась множеством побочных эффектов, вплоть до смерти пациента от передозировки. Более современные подходы к терапии основаны на целевом лечении раковых клеток с минимальными последствиями или полностью безвредным эффектом. В этих целях исследуются не только терапевтические свойства грибных химических соединений, но и механизмы действия этих веществ на отдельные клетки рака.

Исследователи надеются, что наглядная демонстрация терапевтического потенциала грибов при лечении рака, приведенная в их статье, вдохновит дальнейшие междисциплинарные изыскания на стыке онкологии и микологии. В настоящий момент в Школе биомедицины ДВФУ полным ходом идет экспериментальная работа по установлению противораковой активности в экстрактах грибов, как вышеописанных, так и прежде не изучавшихся в лаборатории. Результатом должно стать появление нового поколения низкотоксичных лекарств, прицельно воздействующих на разные виды опухолей. Данное исследование подержано грантом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Сердца кавалеровцев достучались до Владивостока

В кавалеровской районной больнице появилось новое оборудование - теле­ЭКГ. Благодаря этому кардиодиагностика вышла на современный уровень.

Переносными электрокардиографами снабжены бригады скорой помощи. Переносные ЭКГ включены в единую систему дистанционной передачи данных, которые поступают в круглосуточный консультативный центр во Владивостоке.

Специалисты краевого центра их анализируют в режиме он­лайн и делают заключения, помогая фельдшеру принять правильное решение. Переносные электрокардиографы поступили в кавалеровскую больницу в прошлом году, используются на выездах, а в этом году ими оборудуют 8 ФАПов в отдаленных селах.

В трех больницах Приморья - новые руководители





Новые руководители в августе появились в трех лечебных учреждениях Приморья - Владивостокской клинической больнице № 4, Лесозаводской центральной городской больнице и Надеждинской центральной районной больнице.

В конкурсе на замещение вакантной должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» победителем признан Алексей Прушинский, который ранее работал заместителем главного врача детской краевой больницы № 1.

Победителем конкурса на замещение должности главного врача Лесозаводской горбольницы стал Дмитрий Лепилин, за плечами которого руководство МСЧ поликлиники УФСБ России по Приморскому краю.

Владивостокскую клиническую больницу № 4 - «дальзаводскую» - возглавила Елена Новицкая.

Нейрохирурги Приморья начали выполнять уникальные операции

Нейрохирурги Приморья начали выполнять новые виды высокотехнологичных операций. В начале сентября врачи краевой клинической больницы № 1 успешно провели первую операцию по вживлению нейростимулятора в головной мозг 53­летнему пациенту с болезнью Паркинсона.

Эти операции не делает на сегодняшний день ни одна из приморских клиник. Помимо краевой клинической больницы №1 операции по вживлению нейростимуляторов в головной мозг могут выполнять только врачи федерального медцентра ДВФУ.

Новые высокотехнологичные операции специалисты выполняют сейчас совместно с ведущим московским нейрохирургом из клиники Бурденко Алексеем Томским, сообщил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Операции по нейростимуляции головного мозга выполняются бесплатно в рамках квот на высокотехнологичную помощь. В этом году для краевой клинической больницы выделено пять квот на проведение подобных операций. Первую провели 4 сентября. 53­летний пациент из Находки чувствует себя отлично. Следом проведена еще одна операция пациентке из приморского села. Еще три операции выполнят в октябре­ноябре этого года.

Врачи подчеркивают, о полноценном лечении говорить нельзя - это скорее возможность остановить болезнь. Операция способна значительно улучшить качество жизни пациента.

Как сообщает пресс­служба администрации Приморья, специально для проведения таких операций руководство медучреждения в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы» закупило необходимое оборудование, а нейрохирурги краевой больницы №1 прошли дополнительное обучение на базе ведущих клиник Москвы.

Медучреждения Приморского края обновляют санитарный транспорт

Сегодня в Приморье существенно обновляется автопарк терапевтической и педиатрической служб. В марте этого года Служба скорой медицинской помощи пополнилась 18 новыми автомашинами. В конце мая три новых реанимобиля были переданы Центру медицины катастроф. Также скорые Спасска­Дальнего и Уссурийска получили в подарок от спонсоров по автомобилю СМП.

Теперь и участковая служба медицинских учреждений Приморья пополнится санитарным транспортом. Для городских и районных поликлиник края приобретут служебные автомобили - на эти цели из бюджета региона направлено почти 14,5 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, поставка автомобилей планируется в регион уже в конце ноября 2018 года. Всего планируется приобрести 29 санитарных автомашин LADA Niva для 19 медицинских учреждений. Пользоваться автомобилями будут врачи участковых служб.

Уже известны клиники, куда поступят новые LADA Niva. Как сообщили «ЖЗ» в крайздраве, пять единиц будут переданы Приморскому краевому противотуберкулезному диспансеру. По два автомобиля получат Госпиталь ветеранов войн, Уссурийская ЦРБ, а также поликлиники Владивостока - детские № 2 и № 3, а также взрослые - № 6 и № 7. По одному санитарному авто передадут в Службу скорой медицинской помощи Владивостока, детские поликлиники №№ 4, 5, 6 и 7, а также взрослые поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9.

Вице-­губернатор Павел Серебряков, курирующий отрасль подчеркнул, что в этом году власти намерены также пополнить и обновить автопарк Службы скорой медицинской помощи.

Подготовила Ирина МЕДВЕДЕВА, фото Юрия ТАНИЧА. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.