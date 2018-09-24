Непрерывное образование врачей сокращает проблемы в здравоохранении

Тихоокеанский медицинский конгресс выносит

на обсуждение главные проблемы регионального здравоохранения -

кадры, технологии, передовой опыт борьбы с различными заболеваниями

Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием проводится уже в течение 15 лет. Это одно из самых значимых мероприятий для медицинской общественности Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа.

Прочный фундамент

Основная миссия конгресса - непрерывное образование врачей. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек. Проректор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), на базе которого и проводится это масштабное мероприятие, Екатерина Елисеева предполагает: 15-й Тихоокеанский медицинский конгресс, станет еще более масштабным:

«Тихоокеанский государственный медицинский университет вот уже на протяжении шести десятков лет неизменно является крупнейшей образовательной организацией в сфере подготовки медицинских кадров на Дальнем Востоке. День за днем, в течение длительного периода времени, вуз укреплял свои позиции, создавая мощную учебную материально-техническую базу, формируя научный и кадровый потенциал для подготовки специалистов в области охраны здоровья.

В ТГМУ созданы все возможности, для того чтобы каждый желающий посвятить себя медицинской стезе мог получить всеобъемлющее, фундаментальное образование, дающее уверенность в завтрашнем дне, а университет позиционируется, как признанный лидер медицинских вузов Дальневосточного федерального округа. Лидирующая роль ТГМУ как флагмана медицинского и фармацевтического образования позволяет реализовать функции координатора научно-образовательного медицинского кластера «Восточный», объединившего медицинские вузы Дальнего Востока и Забайкальского края».

Сегодня в ТГМУ для нынешних и будущих врачей работает современное структурное подразделение - Библиотечно-информационный центр. Это - библиотека нового поколения, спроектированная по принципу свободного доступа к бесценным информационно-библиотечным ресурсам. Библиотечно-информационный центр университета содержит массу интернет-ресурсов, шесть из них являются электронными библиотечными системами (ЭБС). В ЭБС находятся более четырехсот тысяч названий электронных изданий, доступных пользователям библиотеки как полноценные издания. Учебная литература при этом составляет более ста тысяч наименований, монографий, электронных журналов, справочных изданий и других материалов. Работа сотрудников Библиотечно-информационного центра университета заключается в консультировании, оказании помощи при регистрации на сайтах, а также в информационной поддержке и сопровождении при работе с выбранными курсами и документами. С 1 января 2017 года помощь в стенах центра помимо студентов получили около полутора тысяч представителей медицинских организаций Приморского края: врачей и фармацевтов.

На базе ТГМУ ежегодно проводятся Конкурс молодых ученых, Региональный конкурс по онкологии им. Дмитрия Шапкина, Слет молодых ученых. Ежегодно «Неделя молодежной науки» привлекает сотни гостей из разных городов России и стран АТР. Важным событием для всего ДФО является, конечно же, Тихоокеанский медицинский конгресс.

Имидж и вклад Тихоокеанского государственного медицинского университета в подготовку, привлечение и закрепление медицинских кадров для системы здравоохранения региона, повышение качества оказания медицинской помощи населению неуклонно растет не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом.

Приморье - международная площадка

Бессменные организаторы мероприятия - администрация Приморского края, Тихоокеанский государственный медицинский университет, а также департамент здравоохранения Приморского края.

Прошлогодний конгресс, который состоялся 20-22 сентября 2017 года, стал масштабной платформой для повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов в различных сферах медицины. После завершения мероприятия, многие участники отмечали, что «словно вдохнули струю свежего воздуха и сердце забилось по-новому». По традиции, Тихоокеанский медицинский конгресс прошел на площадках администрации Приморского края и в Тихоокеанском государственном медицинском университете.

На 14-м конгрессе участники обсудили важнейшие проблемы современного здравоохранения. Дискуссии касались новаторских достижений в диагностике и лечении основных заболеваний человека. В частности, говорили о состоянии здоровья населения, повышении качества жизни людей, совершенствовании первичной медико-санитарной помощи, о современных технологиях, а также о психологических аспектах врачебного взаимодействия с пациентами. На конгрессе были подняты такие актуальные вопросы педиатрии, неонатологии, кардиологии, гастроэнтерологии, инфекционных болезней, микробиологии и профилактической медицины.

Высокий научный и образовательный уровень конгресса обеспечили ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Волгограда, Красноярска, Казани, Уфы, Челябинска, Архангельска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа, Перми, Липецка, Читы, Новосибирска, Якутска, Хабаровска, Иркутска, Благовещенска, Магадана, Находки, Владивостока и других городов России, а также из Японии, Южной Кореи, Китая и Литвы.

Программа 14-го Тихоокеанского медицинского конгресса включала 37 симпозиумов, 13 школ, 12 мастер-классов, 8 лекций, тренинги для практикующих врачей, пленарное заседание, а также ряд других мероприятий.

Неотъемлемой составляющей мероприятия стал Конкурс молодых ученых.

«Тематика конкурсных работ ежегодно охватывает социально-значимые разделы медицинской науки - лучевая терапия, кардиология, гигиена, внутренние болезни, психологии, ревматология, педиатрия, рентгенология, экспериментальная хирургия. Работы всегда интересные и очень достойные», - отмечает д.м.н., ректор ТГМУ, председатель организационного комитета конгресса, профессор Валентин Шуматов.

В оргкомитете пояснили: чтобы максимально насытить и обогатить программу, работа по организации конгресса велась и ведется целый год. При этом ежегодно повестка конгресса совершенствуется и дополняется наиболее значимыми, востребованными в профессиональном сообществе вопросами и тематикой.

Бесценный опыт





14-й Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием открыл вице-губернатор Павел Серебряков, который ответственно заявил, что Приморский край сегодня стал важнейшей площадкой для проведения значимых международных мероприятий. Заместитель главы региона напомнил, что в первых числах сентября 2017 г. в крае состоялся третий Восточный экономический форум, в котором принял участие президент России Владимир Путин и руководители еще трех стран. «В рамках ВЭФ обсуждались и вопросы медицины, и демографической политики при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Сегодня Приморский край стал площадкой, где собрались ведущие специалисты страны и мира в области здравоохранения», - подчеркнул Серебряков.

Валентин Шуматов также отметил, что Тихоокеанский медицинский конгресс является масштабной платформой для повышения квалификации, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины.

«Мы стремимся к тому, чтобы профессиональный уровень приморских врачей оставался всегда неизменно высоким. Вуз постоянно развивает систему непрерывного и многоуровневого образования, отвечающего потребностям сферы здравоохранения Дальнего Востока и прежде всего Приморского края», - прокомментировал Шуматов.

Напомним, что по заказу департамента здравоохранения Приморского края ТГМУ занимается целевой подготовкой врачей. Программы высшего образования для абитуриентов-целевиков самые разные: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». По самым востребованным для региона специальностям в рамках программ интернатуры и ординатуры за последние пять лет было подготовлено более 500 врачей.

Кроме того, чтобы повысить квалификацию специалистов практического краевого здравоохранения, вуз реализует более 300 программ дополнительного профессионального образования врачей, в том числе в дистанционной форме.

В ближайшее время в рамках нового проекта университета - дистанционное электронное образование - будут реализованы первые образовательные модули, касающиеся как системы высшего медицинского образования, так и непрерывного медицинского образования.

Будет остро

Официальная церемония открытия 15-го Тихоокеанского медицинского конгресса состоится 26 сентября 2018 года в 10.00 в большом зале администрации Приморского края. О том, чего именно ждать от мероприятия на этот раз, рассказывает профессор Екатерина Елисеева.

- Екатерина Валерьевна, вот уже в 15-й раз будет проходить во Владивостоке Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием. Сколько участников ожидается на этот раз и где именно состоится мероприятие?

- Ежегодно конгресс посещают более 4000 участников со всей России, и этот год, по нашим прогнозам, не исключение. Традиционными площадками для открытия и проведения XV Тихоокеанского медицинского конгресса станут администрация Приморского края и Тихоокеанский государственный медицинский университет. Мероприятия, проводимые под эгидой конгресса, будут проходить в течение всего сентября. С подробной программой XV Тихоокеанского медицинского конгресса с международным участием можно ознакомиться на сайте www.tgmu.ru.

- Какие проблемы в рамках конгресса будут затронуты на этот раз?

- Острые, актуальные темы обсуждаются из года в год. Проблемы решаются поэтапно. На 15-м конгрессе запланировано обсудить важнейшие вопросы, связанные с современным здравоохранением. Будут представлены доклады о внедрении новейших достижений в диагностике и лечении основных заболеваний человека в практику. Разговор пойдет и об эффективности и безопасности применения лекарственных средств с позиции доказательной медицины. Эксперты обсудят вопросы этики и деонтологии медицинской деятельности, преемственности в оказании медицинской помощи от врачей первичного звена до высокотехнологичной помощи. Обсуждение коснётся и программ реабилитации при социально-значимых заболеваниях, а также разговор зайдет о возможностях и приоритетных направлениях персонализированной медицины.

- Что именно входит в программу?

- Научная и образовательная программа конгресса включает пленарные доклады, лекции, научные симпозиумы, дискуссии, образовательные семинары, научно-практические конференции, школы для практикующих врачей, клинические разборы, круглые столы, мастер-классы. В рамках XV Тихоокеанского медицинского конгресса будет проходить Конкурс молодых ученых. В конкурсе могут принять участие обучающиеся, врачи и научные работники в возрасте до 35 лет.

Край высоких технологий

Безусловно, подобные масштабные мероприятия способствуют развитию современной медицины, повышению квалификации специалистов и обмену опытом между врачами различных категорий.

Напомним, не так давно, выступая с отчетом о деятельности краевой администрации, глава региона Андрей Тарасенко рассказал, что только в 2017 году в Приморском крае высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники получили более 11 тысяч человек. В целом, за последние несколько лет, Приморский край значительно продвинулся в упрощении оказания медицинских услуг населению, внедрению высоких технологий в здравоохранении и материально-технической базы региональных медучреждений.

Отметим, на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» в 2018 году предусмотрено более 37 миллиардов рублей, что более чем на 20% превышает утвержденный объем средств на 2017 год.

По поручению главы края Андрея Тарасенко основные средства будут направлены на финансирование подпрограмм «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни», «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» и «Развитие кадрового потенциала». Уже сегодня можно говорить об эффективности взаимодействия власти и здравоохранения. Так, на сегодняшний день в Приморье совершенствуется организация медицинской помощи населению, применяются высокотехнологичные методы лечения, открываются сельские фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. Принимаются последовательные меры для ликвидации дефицита медицинских кадров. Это дает результаты: в регионе выросла продолжительность жизни и сокращается смертность по ряду заболеваний.

В Приморье уже более 90% медицинских учреждений используют информационные технологии или находятся в процессе их внедрения. Это и электронная запись к врачу, и электронная карта пациента, и электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения.

В крае поэтапно обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения. В 2017 году проведен капитальный ремонт в 15 лечебных учреждениях Приморья. Для них за счет средств краевого бюджета приобретены 19 автомобилей, современное специальное медицинское оборудование, а также семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2017 году все бригады скорой медицинской помощи и 355 ФАПов Приморья были оснащены оборудованием Теле-ЭКГ, в регистратуры медицинских организаций поставлено 155 автоматизированных рабочих мест.

Приморью удалось добиться снижения младенческой и детской смертности, а также снизить смертность от болезней органов дыхания и туберкулеза, от злокачественных новообразований на 1,7%.

В рамках реализации проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении на 2017-2021 годы» во всех поликлиниках Приморья начали работать call-центры. Другое направление работы - создание электронной системы мониторинга беременных женщин края. Большое внимание уделяется профилактике и лечению онкологических заболеваний.

В Приморье работает позитронно-эмиссионный томограф, на котором проводится ПЭТ-диагностика на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты проходят эту процедуру бесплатно по направлению врача-онколога.

В рамках ВЭФ-2017 между администрацией Приморского края и Госкорпорацией «Росатом» подписано соглашение о создании в Приморье на острове Русском Центра ядерной медицины. Реализация проекта позволит оказывать диагностическую и лечебную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на самом высоком технологическом уровне. Планируется, что в Центре развития ядерной медицины в Приморье смогут проходить обследование порядка 6 тысяч человек в год.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Ирины ПЕТРОВОЙ. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.