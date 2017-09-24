Деликатное здоровье

Около 1 млн россиян проходят процедуру колоноскопии, тогда как в этом осмотре нуждаются несколько миллионов человек ежегодно

По разным данным, около 30-50% всех людей старше 25 лет страдают проктологическими недугами, а еще около 30% в той или иной степени сталкивались с неприятными симптомами. При этом значительная часть больных имеет одновременно две болезни. Столь деликатная проблема порой останавливает потенциальных пациентов от посещений специалистов. Но даже банальный геморрой надо лечить правильно и под присмотром врача. Это самое распространенное колопроктологическое заболевание, которым страдает в среднем 12 человек из 100, а его удельный вес среди болезней прямой кишки составляет около 40%.

Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» направлена на профилактику и лечение различных заболеваний. Сегодня «Журнал Здоровья» поинтересовался у заведующей отделением колопроктологии ГБУЗ ПККБ № 1 Светланы ГАВРИНОЙ, какие симптомы ведут приморцев на осмотр к доктору и какую роль играют правильный образ жизни и диета.

- Светлана Евгеньевна, каковы наиболее частые причины обращения к проктологу?

- Такие посещения пациентов связаны с геморроем и выделением крови при дефекации. Отмечу, что сами по себе выделения крови из толстой кишки и анального канала могут появляться при многих заболеваниях. И в данном случае диагноз можно поставить только после эндоскопического исследования прямой кишки. Призываю не заниматься самолечением - скупать всевозможные препараты, руководствуясь лишь инструкцией, - а посетить доктора и узнать, какова истинная причина такого деликатного беспокойства. Что поможет при геморрое, не поможет при трещине. А в большинстве случаев именно анальные трещины являются причинной кровотечений. Периодически проблемы со стулом и кровотечения связаны с болезнью Крона, язвенным колитом и в ряде случаев - с онкологией.

- Как часто обращение с геморроем влечет за собой хирургическое вмешательство?

- Подобное методы применяются по показаниям, как правило, это онкология и другие заболевания. Сначала переходят к малоинвазивным, а затем к хирургическим методам лечения.

Геморрой и трещина в свою очередь могут быть излечены консервативным путем в зависимости от стадии заболевания, которые варьируются от 1 до 4. Первое, на что обращаем внимание при консервативном лечении - коррекция стула. Отдельно рассматриваем случаи запоров у больного, который самостоятельно ходит в туалет через 3-4 дня. В данном случае дефекация происходит с натуживанием, напряжением, что провоцирует выделение крови из прямой кишки, систематическое повреждение слизистой, образование трещин. В данном случае назначают строгую диету и медикаментозные препараты. При соблюдении всех рекомендаций на первой-второй стадии геморроя «клиника» уходит быстро.

- А что касается наивных методов лечения - употребления для профилактики настойки бузины, стакана воды натощак каждое утро?

- Действительно, чтобы нормально функционировал кишечник, человек должен выпивать много жидкости. Мы, как правило, советуем диету с учетом потребления воды не менее 1,5 литров в сутки. Чай и кофе в период лечения употреблять не желательно. Во время лечения геморроя и повседневной жизни в целом необходимо исключить сухоедение. В то время как в рационе должна присутствовать растительная клетчатка, т.е. овощи, в том числе помидоры, огурцы, листья зеленого салата и т.д. Сухофрукты - курага, чернослив - заставляют кишечник хорошо работать и увеличивать объем кишечного содержимого. Подчас анализируя рацион пациента и его проблемы с кишечником, мы выявляем, что он ест в течения дня слишком мало: например, выпивает утром чашку чая, немного перекусывает в обед, почти не пьет воды. Соответственно, кишечнику не хватает каловых масс, которые заставляют прямую кишку работать и сокращаться. Как следствие - редкий плотный стул и появление запора, боли в анальном канале.

- С чем чаще всего связано появления геморроя?

- Причина этого заболевания кроется в образе жизни, особенностях питания и даже в профессии. Так, водители, да и все автолюбители, находящиеся большую часть дня за рулем, наиболее подвержены проктологическим проблемам. Сидячий и малоподвижный образ жизни приводит к застою крови в малом тазу,и, соответственно, тромбозам геморроидальных узлов, провоцируют острое начало заболевания.

- При запорах советуют делать упражнения для пресса?

Если человек ведет подвижный образ жизни, следит за своим питанием, за опорожнением кишечника, то упражнений фактически не требуется.

- Как часто вы советуете проводить профилактический осмотр?

- Если пациента беспокоит нарушение стула, боли в заднем проходе после стула, выделения крови - обязательно надо идти на прием к проктологу. Так, острый тромбоз может быть связан с нарушениями в опорожнении кишечника - либо частым жидким стулом, либо появлением болезненных геморроидальных узлов в области ануса при редком стуле. В таких случаях часто показана ректороманоскопия, которая позволяет осмотреть прямую кишку.

Если с помощью данного исследования истинную причину заболевания установить не удается, а проблема существует, назначают колоноскопию. Такой осмотр позволяет посмотреть состояние всех отделов толстой кишки вплоть до тонкой. При любом дискомфорте, тем более болях в животе и кишечнике назначают колоноскопию. И в данном случае даже если найдется злокачественное образование, то его можно победить на первой стадии, не делая резекции кишечника, вылечить человека.

Яна МАЛЬЦЕВА.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.