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Новые фельдшерско-акушерские пункты в Приморье сгорели из-за некачественной электропроводки
Ранее установленные пункты имеют массу нареканий как по конструкции, так и по качеству монтажных работ
Еще полсотни новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) должны появиться в текущем году в Приморье. Необходимые средства выделят в рамках корректировки краевого бюджета на 2014 год, которую 24 сентября одобрил краевой парламент. Доходная и расходная части казны увеличиваются на 1,95 млрд руб., и 150 млн руб. пойдут на закупку и монтаж 50 фельдшерско-акушерских пунктов в селах Приморья.
Отвечая на вопрос депутата Владимира БЕСПАЛОВА по поводу сроков установки новых ФАПов, вице-губернатор приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ подчеркнул, что выделенные средства постараются освоить уже в текущем году. По его словам, 50 ФАПов, которые планируется приобрести в ближайшие месяцы, представляют собой новые конструкции, более приспособленные к приморским условиям. Ранее поставленные фельдшерско-акушерских пункты имеют многочисленные конструктивные недостатки, а два из них попросту сгорели из-за некачественной электропроводки.
- Это новая, не модульная, конструкция, переработанная с учетом замечаний к ранее поставленным ФАПам. Новые пункты имеют фундамент с учетом климатических характеристик. Площадь каждого пункта составит 120 кв. м, в том числе 25 кв. м – жилая зона для работающего в нем медика, - рассказал Павел Серебряков.
Напомним, что в 2013-2014 годах в Приморском крае уже были приобретены и установлены 130 модульных ФАПов, но лишь к 30 из них нет нареканий по качеству выполненных подрядчиками работ по установке ФАПов. Одна из подрядных организаций, ООО «Каньон», уже отказалась проводить гарантийные работы. Ранее директор краевого департамента здравоохранения Евгений МАХИНЯ не исключил, что добиваться от подрядчиков проведения необходимых работ придется в судебном порядке.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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