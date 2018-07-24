Лечим диарею дома

Понос поносу рознь. Он может означать опасную болезнь, а может пройти и в два дня. Но если с дизентерией, сальмонеллезом и эшерихиозом придется отправляться в стационар, то пищевые токсикоинфекции, которые в народе называют отравлениями, вполне реально вылечить дома. Главное - суметь отличить одно от другого и четко знать, как справиться с диареей, пишет «Журнал Здоровья».

Как правильно себя вести при подозрении на одну из этих опасных болезней, рассказывает заведующая инфекционным отделением Краевой клинической больницы № 2 Ольга Дадалова.

Без врача - ни шагу!

Симптомы кишечных инфекций сходны, и зачастую точный диагноз может установить лишь бактериологическое исследование. В госучреждениях для этого есть необходимое оборудование, которое приобретается в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013 - 2020 годы».

По словам доктора, все «болезни грязных рук» начинаются остро, с болей в животе, рвоты и поноса. И если эти симптомы в течение 2-3 дней не проходят и сопровождаются высокой температурой, немедленно обращайтесь к врачу! Вызывайте скорую, если рвота становится неукротимой или в рвотных массах появляется примесь крови. Частое посещение туалета, обильный стул с примесью крови, слизи или гноя - тоже повод для вызова неотложки. Если глаза запали, во рту пересохло, слюна стала вязкой и клейкой, а выпитая жидкость не удерживается в организме или больной не в состоянии заставить себя выпить глоток - налицо опаснейшие симптомы обезвоживания.

Во всех вышеперечисленных случаях требуется госпитализация: врачи проведут обследование, а потом назначат лечение индивидуально подобранными лекарствами. Если же состояние больного не опасно, больному разрешат лечиться дома. Обычно требуется 5-7 дней строгой диеты для полного восстановления стула.

Первая помощь

При пищевых отравлениях одних мучает понос, других - рвота. И то и другое - верный способ для организма освободиться от болезнетворных бактерий и продуктов их жизнедеятельности - так называемых энтеротоксинов. Как облегчить процесс очистки желудка и кишечника при мучительной рвоте?

Приготовьте раствор бледно-розовой марганцовки или соды (1 столовая ложка на литр воды). Пейте столько, сколько сможете. После наполнения обычно желудок очищается сам, но можно ему помочь, нажав двумя чистыми пальцами на корень языка. Желательно неприятную процедуру повторить три-четыре раза.

Бывает, желудок опустошен, а позывы к рвоте продолжаются. Что делать? Лечь в постель, расслабиться и растворить во рту кубик льда. Лучше, если лед будет приготовлен из мятного чая. Две чайные ложки сухой травы надо залить стаканом кипятка и дать настояться в термосе 5 минут, а затем процедить.

Можно использовать рисовый отвар. Полстакана риса залить литром воды и варить в течение часа, затем пить этот отвар в течение дня.

Боль в животе унимают настои из мелиссы, цветков ромашки и душицы.

Потери калия (при поносе и рвоте) рекомендуется компенсировать отваром картофеля и моркови. 2-3 картофелины или морковки средних размеров натрите на крупной терке, залейте 2 стаканами холодной воды, доведите до кипения, варите 20 минут, процедите, остудите, а перед употреблением чуть-чуть подсолите.

Ежегодно в Приморье с середины июля до середины сентября регистрируется подъем заболеваемости пищевыми токсикоинфекциями, связанными с употреблением морепродуктов

Для выведения микробов и токсинов из организма нужно давать больному любой энтеросорбент. А вот препараты против диареи следует принимать лишь в случаях крайней необходимости. Понос, конечно, они остановят, но токсины окажутся запертыми в организме и продолжат свою разрушительную работу.

Снова в строю

При правильном лечении кишечных инфекций острый период заканчивается через два-три дня. Но это не значит, что воспалительный процесс в кишечнике закончился. Поэтому после болезни необходимо соблюдать щадящую диету. Первые дни рекомендуется принимать рисовые и овсяные каши на воде, сладкий чай. Потом можно добавлять в рацион кисломолочные продукты. А вот продукты, усиливающие брожение в кишечнике, - цельное молоко, черный хлеб, бобовые, свекла, огурцы и капуста - полностью противопоказаны. Как минимум на неделю придется забыть об овощах и фруктах.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.