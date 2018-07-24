Энтеровирусные инфекции атакуют приморцев

По словам медиков, избежать опасного заражения можно, если грамотно подойти к мерам профилактики

В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы вопросам обеспечения населения питьевой водой, соответствующей всем требованиям безопасности и безвредности, уделяется особое внимание. Однако врачи уверены: бдительность самих граждан превыше всего. Теплое время года - самый «сенокос» для развития множества инфекций, передаваемых в том числе через воду, фрукты, овощи. Среди них хорошо известны энтеровирусы - они представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии.

О том, как защитить себя и своих близких в летний сезон, «Журналу Здоровья» рассказала врач-эпидемиолог КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ольга Хмырова.

- Ольга Викторовна, расскажите, какие энтеровирусные инфекции наиболее распространены в летнее время?

- Энтеровирусная инфекция относится к кишечным инфекциям. Стандартно к энтеровирусной инфекции принято относить три группы вирусов: эховирусы, полиовирусы, вирусы Коксаки и иные неклассифицированные энтеровирусы. Особенность энтеровирусов в том, что они способны выдерживать воздействие внешней среды (включая замораживание и оттаивание почвы/воды), не изменяя своих первоначальных свойств. В этом-то и заключается коварность данных типов вирусов.

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный, фекально-оральный и контактно-бытовой. В случае инфицирования воздушно-капельным путем вирус передается от больного человека к здоровому во время чихания, кашля, разговора. «Вирусный аэрозоль» попадает в верхние дыхательные пути и оседает на слизистых оболочках горла и носовых ходов, начиная постепенно размножаться в организме. В двух других случаях передачи энтеровируса, заражение, как правило, происходит при употреблении в пищу недоброкачественных продуктов, контаминированных вирусами, а также при элементарном несоблюдении правил личной гигиены. Характерно, что заразиться энтеровирусной инфекцией можно и от вирусоносителя - человека, у которого заболевание до поры до времени не проявляется никакими симптомами.

Попадая в открытое пространство, вирусы очень быстро распространяются, оседая на одежде, предметах обихода и т.д. «Затащить» инфекцию в рот запросто можно грязными руками, надкусив обсемененный вирусами продукт питания или же просто вдохнув зараженный воздух. Но отдельный момент, на котором мне бы хотелось особенно заострить внимание, - это возможность попадания в организм энтеровирусов различной этиологии вследствие купания в загрязненном водоеме. Большая часть пациентов, у которых был диагностирован энтеровирус, подхватили инфекцию, случайно заглотнув грязной воды во время купания в запрещенном месте. К сожалению, чтобы запустить инфекционный процесс, хватает даже капли инфицированной воды. Поэтому неслучайно всплеск заболеваемости в Приморье приходится именно на летний сезон - пик заражения отмечается в июле-августе, начале сентября. Отмечу, что нередко инфицирование осуществляется и через некачественную воду.

Попадая в верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, энтеровирусы сначала останавливаются в лимфатических узлах, где начинается первая стадия их размножения. В среднем примерно на второй-третий день после инфицирования вредоносные агенты проникают в кровяное русло и начинают активно циркулировать по всему организму. На 3-7 день вирусы вместе с током крови могут попасть в системы органов (вторая стадия размножения), что в результате может явиться причиной развития целого ряда опасных заболеваний.

Поскольку энтеровирус (кстати, равно как и ротавирус) очень любит самых маленьких, то больше всего шансов подхватить инфекцию у детей, впервые попавших в организованный детский коллектив (ясли, детский сад, начальные классы школы и др). В группе повышенного риска по заболеваемости также лица с ослабленным иммунитетом.

- Каковы симптомы энтеровирусной инфекции? И к чему может привести несвоевременное ее лечение?

- Спектр симптомов разнообразен, но зачастую он практически всегда включает: лихорадку (повышение температуры до 39-40°С), общую слабость, головную и мышечную боль, нарушение стула, рвоту. Энтеровирусную инфекцию можно заподозрить по острому началу развития. Инкубационный период для большинства энтеровирусов составляет от 2 до 14 дней, однако иногда инфекция может скрываться в организме, никак не проявляя себя, до 21 дня.

В частности, вирус Коксаки относится к энтеровирусным возбудителям с полиморфной клинической картиной. Этот вирус в основном выбирает кислую среду желудка. Тем не менее его мишенью могут стать любые ткани и органы. Коксаки нередко проявляется синдромом «руки-ноги-рот». Для данного синдрома характерны типичные множественные высыпания (так называемая вирусная пузырчатка), покрывающие эти части тела. Симптомы напоминают ветрянку, стоматит, кишечный грипп. Порой в месте входа инфекции в организм образуется специфическая язва и герпетическая ангина. Помимо сыпи, вероятным проявлением инфекции являются диарея и общая интоксикация. Часто при инфицировании поражается нервная система, миокард, поджелудочная железа, печень, плевра и легкие.

Механизм действия эховирусов (ECHO) таков, что они атакуют желудочно-кишечный тракт, зачастую вызывая присоединение сторонних вирусов. Это крайне инфекционные вирусы. Вирусы ECHO поражают центральную нервную систему, миокард, печень, кожные покровы (вирусные экзантемы), сосудистую оболочку глаза, легкие, печень, надпочечники, мозговые оболочки. Респираторная форма сопровождается лихорадкой, сыпью. Вирусы способны вызывать внутрибольничные вспышки, особенно опасны они для новорожденных. Является частой причине асептического менингита у детей.

Полиовирус является самым стойким - он способен прожить во внешней среде до полугода, ему не грозит ни холод, ни жара. При попадании в детский организм полиовируса, мгновенно развивается болезнь «полиомиелит» - опасный недуг, вызывающий серьезное поражение ЦНС. Тяжелые паралитические формы полиомиелита могут приводить к стойкой инвалидизации и летальному исходу. Также он вызывает воспаление в слизистых кишечника, носоглотки. К счастью, паралитический полиомиелит сегодня полностью ликвидирован благодаря вакцинации. Тем не менее источником грозного заболевания является, вполне «безобидный» на первый взгляд подтип семейства энтеровирусов.

Опасность энтеровирусов в том, что их симптомы неспецифичны, за счет чего их легко можно спутать с «летним» гриппом. Вроде бы все тот же типичный насморк, температура, озноб… Но на деле все бывает не так просто. В 90 % случаев вызвать такие проявления гриппоподобного синдрома способны энтеровирусы абсолютно всех подтипов. Вот почему мы призываем граждан быть бдительными и не заниматься самолечением. Самостоятельно «на глаз» определить возбудитель невозможно. Диагноз ставится только на основе проведенных лабораторных исследований, посредством культивирования вируса на культурах клеток. В качестве исследовательского материала служит мазок из полости рта, анализы кала и пр. Поскольку симптомы различных энтеровирусных инфекций схожи, очень важно определить конкретного возбудителя. В нашем городе соответствующие серологические и ПЦР-исследования делают только в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», однако все они выполняются строго по направлению лечащего врача. Поэтому при появлении любых настораживающих симптомов не теряйте времени и в кратчайшие сроки обращайтесь за консультацией к врачу-терапевту в поликлинику по месту жительства. При подозрении на вирусное заболевание вас сразу же направят к врачу-инфекционисту.

Определенной схемы противовирусного лечения не существует. Терапия ведется симптоматическая. Во избежание серьезных осложнений назначать препараты должен только врач. Стоит знать, что антибиотики принимать категорически запрещено, они могут не только смазать картину заболевания, но и сильно навредить уже итак ослабленному энтеровирусной инфекцией организму. Помните и о том, что само по себе заболевание не исчезает.

- Что вы можете порекомендовать читателям в качестве профилактики?

- Первое, и самое главное правило - это соблюдение личной гигиены. Мойте руки каждый раз после посещения санкомнаты, после возвращения с улицы, перед и после принятия пищи. Тщательно мойте фрукты и овощи перед их употреблением, не забывая после мытья хорошенько обдать их кипятком. Помните, что просто сполоснув продукты под холодной водой, нельзя избавиться от многочисленных вирусов, микробов и бактерий. Чтобы вычистить труднодоступные участки на фруктах и овощах, используйте специальную щеточку и качественное хозяйственное мыло. Никогда не используйте для мытья продуктов широко разрекламированные пенящиеся гели для мытья посуды. Вирусы ими уж точно не убить, а навредить своему здоровью можно вполне.

Старайтесь не приобретать продукты питания у частных лиц в неустановленных для торговли местах. Если вы отдыхаете в незнакомом вам месте или за рубежом, то используйте для питья только кипяченную или бутилированную воду. Во время отдыха на природе настоятельно рекомендую побеспокоиться и об обеспечении индивидуального набора посуды для всех членов вашей семьи. Кстати, хорошая новость состоит в том, что водопроводная вода в нашем городе пригодна для питья и считается одной из самых чистых в России. Мы получаем воду из поверхностных источников водоснабжения, где вода подвергается полной очистке. Но вот, вне города, пожалуйста, будьте внимательны к тому, какую воду вы пьете.

С наступлением летним погожих деньков купайтесь только в официально разрешенных местах, а при купании стараться не заглатывать воду. Но, а если вы привыкли отстаивать воду в баках, то помните, что спустя 72 часа вода становится непригодна к использованию. Употребление такой воды в пищу недопустимо. В летний сезон не забывайте также как можно чаще проветривать комнаты и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Марина ШЕСТАКОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.