Наркомания: как уйти от удара

Приморский специалист-психолог рассказал о «трех ударах», которые применяют наркоторговцы, чтобы вовлечь в употребление

От употребления наркотиков в России ежегодно погибает около 70 тыс. человек. Но это лишь приблизительные цифры. Наркомания практически неизлечимое заболевание, итогом зачастую становится летальный исход. В интервью «Журналу Здоровья» медицинский психолог, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Александр Кубиков рассказал о том, чем страшна зависимость от наркотиков и как помочь близкому человеку, если наркомания уже вошла в его жизнь.

- Александр Иванович, не секрет, что наркомания стала настоящим бичом современного общества…

- Это верно, наркомания - хроническое заболевание, ведущее к стойким нарушениям в психике, соматике, возникновению проблем на работе, в семье, в обществе. Заболевший человек уже не представляет своей жизни без наркотика. Наркотик значимо влияет на биохимию его организма. Люди переоценивают силу своей воли, думая, что смогут попробовать наркотики, а потом в любое время от них отказаться.

Существуют два условных «вида» наркоманов: активный наркоман, который употребляет наркотические вещества и гибнет, и второй - это наркоман, который ведет химически чистый образ жизни, не употребляя наркотические вещества. У такого пациента со временем восстанавливается жизнь, однако наркоманом он быть не перестанет. Понятие «хронического» заболевания в данном случае подразумевает периодически возникающую сильную тягу к веществу, справится с которой достаточно сложно. Это тот случай, когда пациенты годами ходят к психологам из наркологического диспансера, в группу «Анонимные наркоманы», чтобы оставаться в трезвости. Лечение будет продолжаться достаточно долгий период, возможно, всю оставшуюся жизнь. Для того чтобы не сорваться, не уколоться, не употребить наркотики, такой человек должен регулярно посещать специалистов. Врачи-наркологи помогут отказаться от психоактивных веществ, но только сам пациент принимает осознанное решение и прилагает максимум усилий, чтобы в эту наркозависимую жизнь не возвращаться.

- В каком возрасте случаи приобщения к наркотикам происходят наиболее часто?

- Наркомания - это «болезнь молодых». К сожалению, нередки случаи, когда дети 12-13 лет становятся наркозависимыми, и это страшно. Поэтому, посещая школы, в первую очередь мы проводим масштабную работу с родителями и преподавательским составом, разъясняя, как важно доносить до детей опасность брать что-нибудь из рук посторонних людей и пробовать это. Безусловно, наиболее активное приобщение молодежи к наркотикам идет в старшем возрасте. Я имею ввиду старшеклассников и студентов. Специалисты-психологи знают о так называемых «трех ударах», которые применяются наркоторговцами с целью вовлечь молодого человека в употребление.

«Первый удар» - когда наркотик тебе предлагает близкий человек, товарищ или добрый знакомый. При этом мысль о том, что он имеет плохие намерения, в голове не укладывается. «Друг» просит составить ему компанию.

«Второй удар» - «друг» говорит, что наркотическое средство вовсе не наркотическое. Жертву уверяют, что «все его пробуют, и никому плохо не было».

И «третий удар», безусловно, доступность пробной дозы - она предлагается бесплатно.

Тем не менее нужно понимать, что главная опасность современных наркотиков заключается в возникновении зависимости от первой пробы.

- Насколько высок у наркозависимого человека шанс на возвращение в нормальную жизнь?

- Программа реабилитации наркозависимых и алкоголиков, которая существует в ГБУЗ Краевой наркологический диспансер, по эффективности работы с пациентами заняла второе место в России. Однако, к сожалению, самостоятельно признают проблему и обращаются за помощью к специалистам единицы. Напомню, Программа Приморского края «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» и Программа реабилитации наркозависимых и алкоголиков предусматривает бесплатную и анонимную помощь людям с такими проблемами. Поэтому специально обученные технике «мотивационного интервью» психологи работают с наркозависимыми в Отделении неотложной наркологической помощи, куда их доставила скорая. Их неделю профессионально «уговаривают лечиться». Мотивационное интервью - одна из интереснейших методик, входящих в программу реабилитации. Интервью проходит в несколько этапов. Первая стадия - стадия предварительных размышлений. Будущий пациент должен сам задуматься о лечении. Психолог, специалист по социальной работе, консультант по проблемам зависимости при помощи определенных вопросов дает понять, что пришло время потенциальному пациенту проанализировать - есть ли проблема? На стадии предварительных размышлений человек, страдающий зависимостью от наркотиков, начинает задумываться о том, что проблема существует в реальности. Далее следует стадия размышлений - наркоман осознает необходимость помощи специалистов. Третья стадия - принятия решения остаться на лечение, пациента переводят в Отделение медицинской реабилитации. Четвертая - непосредственный переход к лечению, когда на сеансах групповой психотерапии пациент анализирует свои проблемы, пишет дневники самоотчета. Зачем? Чтобы распознать, извлечь и переработать ту боль, заглушить которую он пытался наркотиком.

Еще одна эффективная методика оказания помощи - «зависимые помогают зависимым». Речь идет о наркоманах - волонтерах, не употребляющих наркотики более трех лет. На собственном опыте они показывают, что вырваться из паутины наркомании абсолютно реально, делятся своим уникальным опытом отказа от наркотика. После выписки начинается стадия поддержки, с которой мы начали нашу беседу, - наши пациенты годами ходят к психологам из наркологического диспансера, в группу «Анонимные наркоманы», чтобы оставаться в трезвости. Стадия поддержки продолжается минимум пять лет.

В совокупности с перечисленным проводится серьезная работа с семьями наркозависимых. Каждую субботу родственники госпитализированного пациента должны приходить на занятия, где психологи объясняют им, как именно нужно вести себя с больным человеком, чтобы не спровоцировать его на срыв. Отделение медицинской реабилитации находится по адресу: Владивосток, ул. Гоголя, 35. Помощь оказывается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Приморского края. Реабилитационное отделение предоставляет программы лечения на бюджетной основе, что предусматривает бесплатное прохождение реабилитации, а также бесплатное проживание, питание и обследование пациентов.

- Какова смертность среди наркоманов?

- Исходя из статистики, средняя продолжительность жизни наркомана с начала регулярного употребления наркотиков - от пяти до семи лет. Принятие наркотиков нередко сопровождаются галлюцинациями устрашающего характера, при которых человек впадает в паническое состояние, может выскочить на улицу, попасть под автомобиль, «выйти» из окна, будучи уверенным, что умеет летать. Часть наркоманов умирает в результате приобретения вирусных заболеваний. Например, синтетические наркотики раскрепощают сексуальную сторону. Это приводит к беспорядочным половым связям, а те, в свою очередь - к заражениями такими заболеваниями, как ВИЧ, гепатит С и гепатит В.

В случае употребления синтетических наркотиков у пациента подскакивает давление, густеет кровь, температура тела поднимается выше 40 градусов С. Сильнейший страх провоцирует серию эпилептических припадков. Смерть наступает от сердечной недостаточности. Или все кончается инвалидностью - лежачий больной, прикованный к постели.

- Расскажите, пожалуйста, как распознать внешние признаки наркомании?

- Действие синтетических наркотиков может длиться от трех часов до нескольких суток, отличается непредсказуемостью и сопровождается следующими признаками:

- Бледность кожных покровов.

- Расширение зрачков, покраснение глаз, замутненный взгляд.

- Кашель, жажда, затруднение речи и глотания.

- Учащение пульса и резкое повышение или падение артериального давления.

- Давящие, сжимающие боли в груди.

- Повышение температуры тела.

- Судороги.

- Нарушение координации движения.

- Изменение настроения от повышенного до равнодушного, злобного и агрессивного.





- Наркоман может всю ночь не спать, а днем наступает депрессивное состояние или очень глубокий сон.

- Деятельность носит непродуктивный характер.

- Сильное сексуальное раскрепощение.

- Заторможенность или ускорение речи и мышления.

- Усиление эмоций, активности, потребности в общении, отсутствие страхи и беспокойства.

- Возможны попытки суицида.

- Бред, галлюцинации, нарушение поведения: застывает в одной позе, бегает, кричит.

- Реагирует только на боль.

- Нередки потери сознания.

В промежутках между приемом наркотиков наблюдаются изменения в поведении:

- Снижение настроения до апатии или резкие перепады настроения от благодушия и веселья до раздражительности и агрессивности.

- Снижение или повышение аппетита.

- Нарушение сна.

Косвенным признаком потребления наркотических синтетических средств может быть обнаружение в доме пакетиков из фольги или полиэтилена (прозрачных или ярко окрашенных) с субстанцией зеленоватого или зеленовато-коричневого цвета и предметов, похожих на курительные трубки.

Если Вы обнаружили у вашего близкого человека признаки потребления синтетических наркотиков, обращайтесь за помощью:

242-84-79, кабинет участкового врача психиатра нарколога для обслуживания детского населения ГБУЗ КНД.

273-48-20, кабинет профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД.

Александр НИКОЛАЕНКО, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.