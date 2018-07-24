Приморцам помогут в борьбе с болью

Ощущение физической боли периодически возникает у среднестатистического человека с начала и до конца его жизни: одни встречаются с ней редко, а другие испытывают ее годами. Для пациентов боль кажется ненужным и неприятным чувством, от которого хочется избавиться скорее любыми подручными средствами. Но доктора знают, что боль - это важный сигнал организма, к нему необходимо подходить ответственно.

Евгений Кириченко, невролог, мануальный терапевт, педиатр и сотрудник филиала Клиники лечения боли во Владивостоке ответил «Журналу Здоровья» на главные вопросы о боли и ее купировании.

- Что в организме отвечает за ощущение боли?

- Мы имеем новый мозг, средний мозг и древний мозг. И в древнем мозге, таламусе, находится заднее латеральное ядро, через которое проходят болевые рецепторы и импульсы. Это первая станция, где отсеиваются ненужные или избыточные болевые рецепторы, а все остальные - интересные для мозга - пропускаются выше в головную кору. Кора головного мозга оценивает, на что похожа боль и в какой части тела она располагается.

Кстати, с латеральным ядром связан один феномен мозга - это эффект «взвинчивания». Если пациент испытывает хроническую боль больше двух недель непрерывно, развивается эффект запоминания очага боли, то есть мозг запоминает эту боль и воспроизводит в дальнейшем при лечении в таком же объеме и с такими же ощущениями. Так часто бывает, что хроническую боль лечат, а она не разрешается, потому что очаг вылечен, а боль остается такая же из-за имитации мозга. Наш мозг по природе наркоман. В таких случаях выписываются препараты, не дающие развиваться эффекту «взвинчивания». Если это уже произошло, то назначаются противоболевые антидепрессанты, и они обрывают этот болевой рефлекс.

- Человеку действительно необходимо испытывать боль?

- Да. Приведу пример того, что происходит, когда мы не чувствуем боли. Есть редкие генетические заболевания, когда человек полностью лишен ноцицепторов - это рецепторы, которые отвечают за восприимчивость к боли, и эти люди не испытывают вообще никакой боли. Кроме того, они не испытывают ощущений холода и жара.

Люди с этими заболеваниями умирают в возрасте до 30 лет от обычных бытовых травм: отсидел руку, отсидел ногу, сломал зубы при чистке. Умирают от бытовых проблем. Если такой человек сломает себе руку, он этого не почувствует и будет пользоваться ею дальше. Мышцы начнут сокращаться, и рука тоже будет функционировать, но травматизация пойдет дальше. Человек заметит изменения только тогда, когда вместо кости образуется огромная гематома.

- Какие виды боли существуют?

- Наиболее простой тип боли, с которым мы часто встречаемся, - это ноцицептивная боль - острая боль при травме поверхностных рецепторов. Поверхностные рецепторы покрывают кожу, оболочки внутренних органов и некоторых сосудов.

Нейропатическая, или невропатическая, боль - это боль другого характера, возникающая при поражении узла, центра либо ствола нерва.

Еще в нашей практике мы часто разделяем боль на воспалительную и механическую, чтобы определить заболевание и тактику лечения. Механическая боль связана с фактом получения физической нагрузки. Воспалительная боль больше относится к сфере ревматологии, потому что возникает не по причине нагрузки, а по причине дефекта иммунитета, приводящего к воспалению ткани.

Также есть психогенная, или психопатическая, боль - это уже проявление соматических изменений, когда на фоне психоэмоциональных травм формируется болевое зависимое поведение и мозг интерпретирует проблему в виде боли. Классический случай - боли в грудном отделе из-за сессий, разводов и других проблем.

- Получается, что психологические факторы влияют на чувство боли?

- Да, психологические факторы могут усугублять настоящую существующую боль и быть причиной хронической боли в том или ином отделе тела.

- Как вы отличаете психосоматику от реального заболевания?

- По описанию пациента. Для каждого заболевания есть модель - это локализация боли, характеристика боли, поведение пациента и прочее. Если больной описывает несуразную картину боли, которая не вписывается в рамки, то возникают вопросы по психосоматике.

Выявить психосоматику можно и по экспрессивному поведению на осмотре, не считая случаев с острейшей болью, и по толстой истории болезни. Человек, считающий себя хронически больным, лечится из года в год, ходит по врачам, получает назначение, но не выполняет его или выполняет частями.

При подозрении на психосоматику пациенту выдается тест на определение уровня тревоги с вопросами о самочувствии, бодрости, поведении и любимых занятиях. За каждый ответ ставятся баллы, и по ним определяется результат: нет подозрений на психосоматику, есть подозрения на психосоматику или точно психосоматика. Если есть подозрения на психосоматику, то назначается консультация у психиатра, который проводит более широкую оценку.

- А где может локализоваться боль при психоэмоциональном напряжении?

- У всех по-разному проявляется: тревога, ощущение сбоя в работе сердца, скачки давления, головные боли, нарушения сна и просто болевые очаги.

- Всегда ли болевой участок указывает на «место возгорания» в организме?

- Смотря какое заболевание. Касательно ортопедии - чаще всего да. Если болит сустав, то это сустав и страдает (или ткани, прилегающие к нему). В неврологии не так, потому что есть «отраженная боль» - боль, отраженная от какого-либо участка, проводниковая боль - боль по ходу нерва и корешковая боль - боль по ходу иннервации корешка. В зависимости от характера боли, от зоны иннервации и от места нахождения мышц и связок мы ориентируемся: это в большей степени неврологический, суставно-связочный, ортопедический или ревматологический компонент. Локализация используется для поиска.

- Насколько интенсивной может быть боль?

- Это зависит от характера боли и от ее типа. Ноцицептивная боль - это разовая максимальная травматическая боль, она быстрая, и пациент может ее пережить. Нейропатическая боль - это хроническая боль, долгая, надоедливая и изнуряющая. Она тяжелая и не дает пациентам спать по ночам. Интенсивность зависит и от индивидуального порога боли.

В медицинской сфере мы определяем интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). Это такая сантиметровая линейка, где нарисованы цифры и мордочки. Если пациенту ее показать и сказать, что 0 - это не болит, а 10 - это нестерпимая запредельная боль, то он сориентируется и примерно укажет, насколько ему больно. Таким образом мы понимаем, какие препараты выписывать: нужно ли что-то срочное или можно обойтись классическим лечением.

- А пациенты правильно определяют интенсивность боли?

- Люди склонны утрировать боль, но это нормально. Кроме того, имеет значение психический спектр. Женщины более чувствительны, чем мужчины. Дети тоже менее восприимчивы к боли: ударился, поплакал - и все. Ребенок почти не чувствует боли даже после серьезных травм.

Еще существует эффект привыкания к боли. Многие пациенты говорят, что боль живет с ними на протяжении нескольких лет. Понятно, что эта боль интенсивная, но человек уже не обращает на нее внимания.

Этот индивидуально и относительно, поэтому понятие боли не используется в медицине как четкая, жесткая характеристика для назначения.

- От каких факторов зависит индивидуальный болевой порог?

- От воспитания, от стереотипа терпения боли, от гормонального поведения мужчин и женщин. Бывают мужчины, которые не могу перетерпеть маленькую боль, а бывают женщины, которые рожают по 10 раз за жизнь и утверждают, что это просто.

- Стоит ли терпеть боль?

- Если боль подострая - недостаточно интенсивная, чтобы использовать лекарства, пациент терпит ее долгое время. Но это не значит, что так нужно делать. Боль сигнализирует об очаге, повреждении, воспалении или изменении. Хорошо, если это остеохондроз, где поболит и перестанет, но если это онкологическое заболевание? Боль может быть единственным симптомом.

В любом случае боль терпеть не стоит. Сейчас используется большой спектр препаратов для купирования болевого синдрома. Часто врачу этого делать не хочется, потому что так разглаживается клиническая картина и труднее отследить симптомы болезни, с другой стороны, это качество жизни и контроль боли. Но если возникает необходимость посмотреть, сохраняется ли тот или иной симптом, то препараты отменяются на определенный срок.

- Являются ли вредными препараты, которыми вы купируете боль?

- Вопрос вреда стоит ребром, все это имеет и показания, и противопоказания. Препараты выписываются только при учете показаний, когда пользы при назначении будет больше, чем вреда. Естественно, если это онкологический больной на четвертой стадии, вопрос о вредности не стоит. Вопрос стоит о том, чтобы человек не испытывал боли.

- Как понять, когда боль переходит границы и пациент нуждается в неотложной помощи?

- Это случай, когда боль застилает другие мысли, она неконтролируемая и не поддается снижению за счет подручных препаратов. Если эта боль - самое сильное, что вы испытывали в жизни, тогда необходимо обратиться в скорую помощь.

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Надежда ТОРМЫШЕВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.