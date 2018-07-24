Если десны кровоточат

Главный стоматолог Дальневосточного федерального округа рассказала всё о заболеваниях десен

О кариесе знают все. Однако не только он повинен в преждевременной потере зубов. Во многом в ответе за их сохранность пародонт - окружающие зубы ткани. Заметив, что во время чистки зубов десны кровоточат, многие не придают этому особого значения. А зря! Ведь это первый предвестник коварной болезни под названием пародонтит.

Что это за недуг, какие существуют методы его профилактики и лечения, в интервью «Журналу Здоровья» рассказала главный стоматолог Дальневосточного федерального округа, д.м.н., профессор ДВФУ Елена Русакова.

- Гингивит, пародонтит, пародонтоз - об этих заболеваниях наслышан практически каждый, но не все знают, чем они между собой различаются и насколько серьезны их последствия…

- Гингивит - воспаление десен, как правило, возникает в результате несоблюдения гигиены полости рта - нерегулярной или некачественной чистке зубов. Зубной щеткой можно очистить лишь три из пяти поверхностей зубов, а удалить зубной налет и остатки пищи с поверхностей между соседними зубами с помощью щетки не удастся. Необходима зубная нить (флосс). Если промежутки между зубами не очищаются, межзубный сосочек, который находится между соседними зубами, воспаляется и возникает гингивит. Для него характерно покраснение и незначительная отечность десен. При чистке зубов может наблюдаться кровоточивость.

Причиной развития гингивита могут быть и нарушения гормонального фона - нередко эта проблема возникает у подростков в период полового созревания, у женщин во время менструирования. Это норма. Но определить, где норма, а где патология, может только врач-стоматолог.

Гингивит довольно быстро устраняется с помощью правильно выполненной чистки зубов, применения ополаскивателей и нанесения препаратов в виде аппликаций.

«Пляшущие» зубы

- Пародонтит и пародонтоз - в чем их отличие?

- Пародонтит - это воспалительный процесс в тканях, окружающих зуб, включая костную. Характеризуется кровоточивостью десен (хотя и не обязательно), отеком десны, снижением плотности костной ткани. Без лечения это приводит к появлению подвижности и потере зуба.

Вызывается пародонтит, в большинстве случаев, патогенными микроорганизмами. Остатки пищи попадают в пародонтальный карман - промежуток между корнем зуба и слизистой оболочкой - и там происходит их гниение, что провоцирует воспалительный и гнойный процесс. Самостоятельно удалить остатки пищи из пародонтального кармана невозможно, поэтому необходимо дважды в год посещать стоматолога для проведения профессиональной гигиены полости рта и в случае необходимости - кюретажа. Врач должен дать рекомендации, как правильно ухаживать за полостью рта, какую зубную пасту использовать, чтобы пародонтальные карманы не возникали.

Если пародонтит - это воспаление тканей пародонта, то пародонтоз - их дистрофия. Она возникает, если зубам и окружающим их тканям не хватает каких-либо питательных веществ. Зачастую заболевание тканей пародонта связано с общим нарушением кровообращения, поэтому пародонтоз характерен для людей пожилых. Недостаточное кровоснабжение зубочелюстной системы приводит к снижению плотности костной ткани, зубы становятся подвижными и выпадают.

Риск пародонтоза увеличивается при наличии соматических заболеваний: нарушается обмен кальция и фосфора в организме (остеопороз, сахарный диабет), при проблемах со щитовидной железой или наследственной предрасположенностью. Поэтому лечат пародонтоз комплексно: помимо стоматологического лечения, могут назначаться препараты для приема внутрь: улучшающие реологические свойства крови, улучшающие обмен веществ и состояние костной ткани. Назначаются они после консультации со специалистом соответствующего профиля - терапевтом, эндокринологом.

Стоматологическое лечение проводится согласно клиническим рекомендациям, которые утверждены Стоматологической ассоциацией России. Согласно этим рекомендациям, в стоматологических поликлиниках должно быть определенное диагностическое оборудование, которое приобретается по Программе «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». И для диагностики таких заболеваний, как кариес, болезни тканей пародонта и для выявления недугов зубочелюстной системы в целом.

- Как можно минимизировать риск развития пародонтоза?

- Следить за уровнем холестерина в крови: наличие холестериновых бляшек на стенках сосудов замедляет кровообращение, потреблять достаточное количество содержащих кальций продуктов. Недостаток кальция в рационе питания приведет к его «вымыванию» из зубочелюстной системы, где кальция больше всего. Если потребление кальция или продуктов, содержащих кальций, достаточное, однако, он может не усваиваться, значит, проблема в кишечнике - нарушены процессы всасывания.

Но какие бы человек не имел соматические заболевания, если он правильно ухаживает за зубами, дважды в год посещает стоматолога, выполняет его рекомендации по уходу за полостью рта, риск возникновения пародонтоза снижается.

Утром и вечером

- Достаточно ли чистить зубы дважды в день? Или после каждого приема пищи?

- Полость рта имеет очень богатую микрофлору. Это стрептококки, стафилококки, различные палочки и прочие микроорганизмы, которые причастны к образованию зубного налета. Устраняя остатки пищи, мы тем самым не даем бактериям активно размножаться. Цикл их размножения - 12 часов, поэтому зубы необходимо чистить два раза в день, уделяя этой процедуре по три минуты. Можно и чаще - после каждого приема пищи. Но если вы почистили зубы лишь раз в день, это равносильно тому, что вы вообще их не чистили.

- Чистить надо до или после завтрака? Мнения на этот счет разные…

- Зубы следует чистить после еды, так как основная цель чистки - устранить остатки пищи. Но если, встав с постели, ощущаете неприятный запах изо рта, используйте ополаскиватель. А после завтрака почистите зубы с зубной пастой.

Каждому - своя

- На что следует обращать внимание при выборе зубной пасты?

- Цель применения зубной пасты - лечебно-профилактическая, поэтому к зубной пасте надо относиться, как к лекарственному средству. При помощи пасты зубы не только очищаются, но и получают профилактическую поддержку от кариеса и других заболеваний. Поэтому зубная паста должна назначаться стоматологом в зависимости от состояния полости рта пациента. Кстати, в большинстве стран мира ее приобретают в аптеке по рецепту врача. «Семейной» зубной пасты не может быть в принципе, ведь у каждого возраста - свои проблемы. В детстве главное - чтобы не развивался кариес. В зрелом возрасте - чтобы не было и кариеса, и воспаления десен, и других заболеваний пародонта. Значит, что в составе зубной пасты должны присутствовать определенные микроэлементы. Подросткам при ювенильном гингивите назначают зубные пасты с растительными компонентами. При склонности к формированию зубного камня - пасты, в состав которых входят пирофосфаты.

- А как выбрать зубную щетку? Есть ли у электрических щеток преимущества перед мануальными?

- Качество очистки зубов, что электрическими, что мануальными зубными щетками, одинаково. Если, конечно, чистить зубы правильно. Предполагать же, что с помощью электрической зубной щеткой можно очистить зубы быстрее, неверно. Напротив, времени затрачивается больше, так как нужно почистить каждый зуб, каждую его поверхность.

Чтобы качественно очистить эмаль, необходимо использовать зубную щетку средней жесткости. При повышенной чувствительности зубов рекомендуются две щетки - средней жесткости и мягкой (с захватом десны для массажа десен).

Помимо очистки зубов и массажа десен, уход за полостью рта должен включать в себя и чистку языка.

«Душ» для зубов

- Не так давно на российском рынке появился аппарат для ухода за полостью рта - ирригатор. Что это за прибор?

- Ирригатор - своего рода душ для зубов. Используется для промывания струей воды межзубных промежутков и других труднодоступных мест, для гидромассажа десен. Незаменим для тех, кто носит брекеты, зубные протезы. Если в полости рта имеются коронки или импланты, с помощью струи воды, удается избавиться от зубного налета и частичек пищи, осевших между коронками и десной. Но ирригатор следует применять как дополнение к зубной щетке, а не вместо нее.

Как правильно пользоваться этим аппаратом должен объяснить ваш врач-стоматолог. Прежде всего, это касается тех, кто применяет ирригатор впервые. Процедуру очистки полости рта надо начинать с небольшого напора воды, увеличивая его по мере адаптации. При кровоточивости десен не следует использовать режим, при котором струя воды подается под высоким давлением. Такой режим - для людей с практически идеальным состоянием зубов и десен.

Что касается массажа десен, то его можно выполнять и мягкой зубной щеткой, и указательным пальцем, выполняя круговые движения по часовой стрелке. При этом массировать десну необходимо как снаружи, так и изнутри.

Жевать ли жвачку?

- Судя по рекламе, жевательная резинка предохраняет зубы от кариеса. Это так?

- Побочный продукт жизнедеятельности обитающих во рту бактерий - молочная кислота. Она «разъедает» эмаль, открывая ворота кариесу. Именно ее наличием и объясняется кисловатый привкус, который ощущается во рту после приема пищи. Жевательная резинка усиливает слюноотделение, что способствует очищению поверхности зубов. Кроме того, применение жевательной резинки усиливает кровообращение в деснах, то есть происходит своего рода их массаж. Но жевать ее дольше десяти минут не следует, так как кровь в сосудах, напротив, начинает застаиваться и возникает их спазм.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.