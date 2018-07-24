"Сладкий доктор" спешит на помощь

Полезные свойства приморского меда: как выбрать правильный продукт

Ценность меда в качестве антидепрессанта и иммуностимулятора неоспорима. Это доказано многочисленными исследованиями. Кроме того, у данного продукта пчеловодства имеются и другие полезные свойства. О пользе правильного меда и способах отличить его от суррогата в рамках Программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», в которой особое внимание уделяется профилактике различных заболеваний и здоровому образу жизни приморцев, «Журнал Здоровья» расспросил приморских экспертов в этой области.

Сладкое лекарство

Самый знаменитый сорт меда, известный даже детям, - липовый. Помимо замечательных вкусовых качеств он обладает приятным светло-желтым оттенком и неповторимым ароматом липовых соцветий. Как уверяют ученые, этот продукт необходимо принимать в качестве профилактики простудных заболеваний. Липовый мед способствует отхождению мокроты и положительно сказывается на сердечной мышце.

Не менее известен и гречишный мед, нектар которого собирается пчелами с гречихи. Он имеет темный оттенок с красным отливом и приятный аромат. В его составе преобладает железо, поэтому гречишный мед рекомендуется употреблять людям с анемией.

Другой сорт меда - акациевый - также считается распространенным продуктом и одной из самых лучших его разновидностей. В составе преобладает фруктоза, а не глюкоза, что усиливает его полезные качества.

Мятные сорта меда обладают обезболивающими, бактерицидными, регенерирующими и успокоительными свойствами. Хорошо помогает людям с психоэмоциональными расстройствами, тем, кто столкнулся с бессонницей, стрессами, перепадами настроения. В мятном меде содержится огромное количество витаминов группы В, именно они тонизируют и восстанавливают нервную систему человека.

Клеверный мед врачи особенно рекомендуют людям пожилого возраста, так как он может предотвратить атеросклероз или инсульт. Кроме того, клеверный мед оказывает положительное влияние на кровеносную систему, а также применяется в качестве профилактики старческого слабоумия. На вид он почти бесцветный, имеет характерный аромат луговых трав.

Очень популярным является малиновый сорт меда. Его главные отличительные качества - профилактика и лечение ОРВИ, гриппа, простудных заболеваний. Путешественникам, часто сталкивающимся с акклиматизацией, этот мед особенно показан, так как он значительно повышает иммунитет.

Легкая горечь и приятный аромат каштанов характерны для каштанового меда, который имеет темноватый оттенок. Данный сорт продукта пчеловодства нашел своих почитателей из-за мощных противовоспалительных и антимикробных свойств. Этот вид меда специалисты рекомендуют принимать людям с почечными и печеночными заболеваниями.

Ну и один из самых вкусных сладких «пчелиных» десертов - мед сотовый. Соты отлично обеззараживают ротовую полость, снимают кровоточивость, укрепляют десны и в целом предупреждают кариес. Если соты употреблять в качестве жевательной резинки, они убирают неприятный запах изо рта.





Предприниматель-пчеловод Василий БЕЛЕЦКИЙ рассказал:

«В зависимости от происхождения мед бывает самый разный. Что такое мед? По сути, это нектар цветущих растений плюс пчелиный фермент. Есть темные меда, цветочные, гречишные - все они содержат массу полезных веществ и по-своему замечательные. В темных медах, например, содержится больше минеральных веществ, чем в светлых. Такой мед более густой. В гречишном сорте присутствует больше меди, чем в липовом. Однако липовый обладает собственными полезными свойствами».

Эксперт пояснил, что существуют два понятия: сырой мед и готовый. Все зависит от того, созрел продукт или нет. «Если пасечник откачал уже запечатанный мед - это говорит о зрелости продукта. Если сота не запечатана - меду предстоит дозревать во фляге не менее полумесяца, пока не произойдет полная ферментация, то есть разложение сахара на глюкозу и фруктозу», - объяснил Белецкий.

Сложный состав упрощает жизнь

Надо отметить, что мед давно привлекал специалистов как объект исследования, поэтому состав меда досконально изучен.

Более трехсот биологически-активных веществ выявлено в этом уникальном продукте пчеловодства, и перечислить их все невозможно. Сахариды в меде представлены в виде глюкозы, фруктозы, мальтозы. Безопасных для здоровья углеводов - около 80% от общего объема.

Безусловно, в состав любого меда, независимо от сорта, входит большое количество витаминов, среди которых самая важная для человеческого организма группа B. Мед насыщен тиамином, пиридоксином, фолиевой кислотой, рибофлавином и другими витаминами, столь полезными для здоровья людей любого возраста.

Кроме того, в продукте присутствуют алкалоидные и азотистые вещества, ферменты, белковые соединения, аминокислоты, ароматные компоненты, гормоны, липиды.

Достаточное количество в меде кислот органического типа, фитонцидов, аскорбиновой кислоты, а также витамин группы Н.

Благодаря присутствию в продукте вышеперечисленных веществ, употребление меда помогает освободить каналы крови от холестерина, а также поддержать и укрепить иммунную систему.

Все эти показатели в содержаться в разных сортах меда в различных пропорциях, и их наличие в процентном соотношении зависит от той территории, где производился сбор сырья.

Интересно, что химический перечень веществ в многочисленных сортах меда практически не имеет отличий. Разница заключается лишь в объеме того или иного соединения. Так чем же именно полезен мед? Приморские эксперты рассказали о ценных свойствах этого уникального пчеловодческого продукта.

Как было описано выше, одним из самых замечательных качеств меда является повышение защитных функций организма во время эпидемий простуд. За счет усиления оттока желчи, мед оказывает положительное влияние на желчный пузырь и печень. Специалисты рекомендуют мед для профилактики болезней сердца, для лечения краснухи, герпеса, прочих патогенных возбудителей в качестве стимулятора нейронов головного мозга, а также для очистки организма от токсинов и солей.

Также мед обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами, выступает в качестве прекрасного заменителя сахара, то есть не портит эмаль зубов и используется при похудении.

Этот продукт усиливает память, профилактирует заболевания желудочно-кишечного тракта, катализирует выработку полезных бактерий в полости пищевода и отлично подходит как пожилым людям, так и детям.

Если тянется - медом является

К сожалению, подделки меда на рынке встречаются все чаще. Разумеется, в фальсификате отсутствует большинство ценных витаминов, минеральных солей, органических кислот, протеинов и ароматических соединений. Хуже всего, что суррогатный продукт не только не несет в себе полезных свойств, но в некоторых случаях может нанести вред здоровью человека.

Эксперты уверены, что точную информацию о качестве меда могут дать только специализированные государственные лаборатории или испытательные центры.

О том, как отличить настоящий мед от подделки народными способами, «Журналу Здоровья» рассказал профессиональный пчеловод Василий Белецкий:

«Во-первых, нужно помнить, что чистый мед всегда прозрачный и незамутненный. Натуральный мед можно отличить по его густоте, которая должна соответствовать сортовой характеристике. При температуре 20°C качественный продукт при наматывании на ложку накручивается, словно лента, длинной полосой и в определенный момент прерывается. Во-вторых, при нежной структуре меда, он достаточно легко впитывается в кожу. Еще один простой способ определить качественный ли продукт перед вами - опустить в посуду тонкую палочку и аккуратно поднять ее. Если мед будет тянуться длинной нитью, а прервавшись, опустится целиком, образуя на поверхности продукта «башенку» - скорее всего, это мед настоящий. Подделка начнет стекать каплями, иногда даже создавая брызги».

Эксперты также напоминают, что если размешать ложку меда в прозрачном стакане или банке с водой, то, в случае если в продукте присутствует примесь, она осядет на дне посуды, а сам мед растворится без остатка.

Василий Белецкий уверен: приобретать мед желательно на частной пасеке у пчеловодов или в магазинах, куда они поставляют собственный продукт. Важно, чтобы качество меда было подтверждено знакомыми или известно по личному опыту.

«Всегда удивляет неосмотрительность покупателей, которые приобретают мед у продавцов вдоль трассы. Во-первых, любому пасечнику известно, что мед должен быть защищен от солнечных лучей, так как около 40% пользы меда, простоявшего на солнце, падает. Во-вторых, нужно обращать внимание, в какой таре продается мед. Металлическую посуду для хранения меда использовать категорически запрещено - только в деревянную, стеклянную или керамическую. И, в-третьих, как правило, у настоящих пчеловодов просто физически нет времени стоять целый на дороге в качестве продавца», - пояснил Белецкий.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.