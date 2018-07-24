Край женьшеня и багульника

Фитотерапия приобретает все большую популярность среди жителей Приморья

Люди с древнейших времен лечились от болезней препаратами на основе растительного сырья, но с развитием химии лекарственные травы отошли на второй план. Однако сегодня фитотерапия, или фитолечение, постепенно выходит из разряда нетрадиционной медицины и набирает быстро растущую популярность.

Фитотерапию часто относят к народной медицине и на этом основании делают вывод, что это ненаучный метод лечения. Чтобы разрешить сомнения, уточним значение термина «народная медицина». Народную медицину следует рассматривать как совокупность знаний, навыков, традиций, привычек, приемов, которые используют жители определенной местности для оздоровления, лечения и профилактики болезней, считает С. Турищев, заведующий курсом фитотерапии при кафедре семейной медицины, ММА им. И.М. Сеченова, профессор.

Одно из главных достоинств фитотерапии - несравнимое по многообразию с химиотерапией фармакологическое воздействие, говорит профессор. Многолетняя практика лечения травами свидетельствует о том, что если правильно оценены имеющиеся в организме отклонения и адекватно подобраны компоненты фитокомпозиции, то происходит коррекция большей части нарушений, в трудных случаях возрастает вероятность достижения основного желаемого фармакологического эффекта.

Фитотерапия - сложнейшее, наукоемкое направление. Кто в полной мере использует природный фармакологический потенциал, кто найдет рациональный алгоритм использования фитосредств, тот найдет ключи если не к бессмертию, то к ощутимому повышению продолжительности и качества жизни.

Приморское разнообразие

Не секрет, что в последние несколько лет большую популярность приобрели фитопрепараты, произведенные на Алтае. Хорошо разрекламированные «приветы с Алтая» заполонили полки аптек и фитолавок. Мы не говорим о том, что они не хороши и не пытаемся вас отговорить от них. Все препараты достойные, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы специалистов. Но нам, жителям Приморья, не стоит забывать и о своих природных богатствах. Ведь наш регион ничем не уступает, а иногда и превосходит другие регионы России по разнообразию и уникальности местной флоры и фауны. В Приморье в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» профилактике и лечению заболеваний отведено особое место. Поэтому сегодня мы расскажем о том, какие лекарственные травы произрастают именно в Приморье и от чего они лечат жителей региона. И не забывайте - перед применением любой лечебной травы обязательно проконсультироваться у врача. В Приморье много грамотных специалистов, готовых дать вам все необходимые рекомендации с учетом именно вашего диагноза.

Особое место в дальневосточной флоре занимают растения, обладающие лекарственными свойствами. Из более чем 2 тысяч видов, произрастающих в Приморье и Приамурье, больше половины являются лекарственными, пишет kedr.primorye.ru. Среди них есть как получившие мировое признание, так и растения, применявшиеся только местным населением. Часть видов является общими с произрастающими на территории европейской части России - это чистотел, багульник болотный, аир. Другие растения - ландыш Кейзке, пустырник разнолистный, валерианы амурская и корейская присущи только нашему региону, однако, являясь близкородственными европейским видам, они имеют сходный химический состав и применение. Немало у нас и растений, не имеющих аналогов в растительности других регионов нашей страны. К ним можно отнести все семейство аралиевых, представители которого встречаются только на Дальнем Востоке, за исключением плюща, растущего и в западных районах страны. Наконец, часто можно встретить растения, не являющиеся коренными для растительности юга Дальнего Востока; появились они здесь исключительно благодаря человеку. Это и всем хорошо знакомые душица и облепиха.

Преимуществом лекарственных растений являются их малая токсичность и возможность длительного применения без выраженных побочных явлений. При функциональных расстройствах и при легких формах патологии для проведения поддерживающей терапии следует отдать предпочтение лекарственным растениям.

Большинство из приводимых растений произрастают на территории Приморья массово, имеют обеспеченную сырьевую базу и ежегодно возможен сбор нескольких десятков и даже сотен тонн сырья.

Например, лимонник китайский. Препараты лимонника применяют как стимулирующее и адаптогенное средство при астенических и депрессивных синдромах, физическом и умственном переутомлении, а также используют при некоторых кожных заболеваниях. Сообщалось о благоприятном действии на остроту зрения, скорость адаптации к темноте, способности повышать устойчивость организма к кислородному голоданию, родоускоряющем действии препаратов лимонника. Сок плодов повышает кислотность желудочного сока. Однако он противопоказан при повышенном артериальном давлении, нарушениях сердечного ритма, нервном возбуждении, его препараты не употребляют в вечернее время.

Препараты ландыша Кейзке в медицинской практике применяются как сердечные средства. Настойка ландыша используется, кроме того, как успокаивающее центральную нервную систему, нередко в смеси с настойкой валерианы. Стоит помнить, что ландыш относят к ядовитым растениям, поэтому самостоятельное использование его в качестве лекарственного средства запрещено.

Боярышник даурский в народной медицине применялся при нервных заболеваниях, эпилепсии, гипертонии, бессоннице, кашле, одышке, неврозах сердца. В медицинской практике препараты боярышника применяются как кардиотоническое средство, назначае-мое при функциональных расстройствах сердечной деятельности, бессоннице сердечных больных, начальных формах гипертонии.

Ну и как же без изюминки нашего региона - женьшеня настоящего. Препараты женьшеня применяют в качестве тонизирующего, стимулирующего, общеукрепляющего, адаптогенного средства для повышения умственной и физической работоспособности, их назначают больным, перенесшим тяжелые длительные заболевания. Женьшень использовали при лечении ряда нервных заболеваний, при гипертонии и пониженном артериальном давлении. Листья применяли как ранозаживляющее. Выяснено, что уже после однократного его приема существенно повышается работоспособность человека, особенно при сильном утомлении.

Чрезвычайно важным результатом исследований, проведенных учеными, явилось установление того факта, что культивированный женьшень приморской популяции оказывает такое же действие на организм, что и дикорастущий.

Не навреди

Флора Приморья достаточно богата ядовитыми растениями. Как рассказывает Елена Зарембо, аспирантка лаборатории хемотаксономии растений Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, на территории края произрастает около 90 видов ядовитых растений, относящихся к 18 семействам. Из них около 38 видов являются безусловно ядовитыми и 52 вида - условно ядовиты. Самое многочисленное по количеству ядовитых видов семейство Ranunculaceae. Ядовитыми считаются 37 видов из 12 родов: борец - самый многочисленный род по количеству безусловно ядовитых растений (10 видов), а также лютик, горицвет, прострел, ветреница, калужница, воронец. Семейство лилейные насчитывает 8 видов ядовитых растений из 4 родов: ландыш, чемерица, купена, вороний глаз. Из сeмейства зонтичные ядовитыми являются 5 видов из 3 родов, среди которых встречаются крайне ядовитые растения, опасные свойства которых известны еще с древнейших времен - болиголов пятнистый, вех ядовитый, произрастающие почти повсеместно по берегам водоемов.

Токсичность растений связана с такими ядовитыми соединениями, как алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, фенольные соединения, сапонины, органические кислоты, липиды. терпеноиды, флавоноиды, дубильные вещества (танины), кумарины, антрахиноны. Но при определенных способах их употребления эти вещества являются эффективными лекарственными средствами. Так, например, многие алкалоиды, содержащиеся в растениях семейств лилейные, лютиковые, маковые, пасленовые представляют собой лекарственные вещества для которых до сих пор не существует синтетических заменителей. Сердечные гликозиды, которыми богаты приморские представители из родов ландыш, купена - сильнейшие яды, но при приеме их в минимальных количествах - мощные лекарственные средства, которые не имеют себе равных при лечении заболеваний сердца.

Из 90 видов ядовитых растений, произрастающих на территории Приморья, в восточной медицине применяются около 70 видов и около 14 видов используются в США для лечения рака и опухолей различной этиологии (аконит противоядный, аконит фишера, лютик ядовитый, лютик ползучий, копытень зибольда, белокрыльник болотный). В России в настоящее время в номенклатуру разрешенных лекарственных средств из ядовитых растений, произрастающих в Приморье, включены в Государственную фармакопею 11-го издания лишь 2 вида: аралия маньчжурская, ландыш Кейзке. Хотя некоторые из приморских видов не уступают, а иногда даже и превосходят по эффективности официальные лекарственные виды. Лекарственные растения - старейшая и ничем целиком не восполненная сокровищница лекарств и технического сырья. Ведь около половины всех лекарственных средств фармацевты получают из растений. Незабываемым и сегодня остается афоризм древних целителей: «У врача есть три орудия - слово, растение и нож».

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.