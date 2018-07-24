Нетрадиционная медицина - за и против

Соседство нашего региона древними азиатскими культурами - Китай, Япония, Корея - не могло не оставить след и в развитии такого направления медицины, как восточная. В Приморье достаточно клиник, которые предлагают поправить здоровье с помощью нетрадиционных методов, да и поликлиники края широко предоставляют услуги рефлексотерапии, массажа и проч. даже бесплатно по полису ОМС и в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Подробнее об этом виде помощи приморцам мы попросили рассказать Антона Пономарева, врача-рефлексотерапевта 1-й категории, действительного члена Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, владельца клиники восточной медицины.

«На мой взгляд, нетрадиционная медицина - это шаманство, танцы с бубнами и колдовство с экстрасенсорикой. То, что не доказательно и не имеет под собой научной базы - не может быть подтверждено практически, - считает Антон Юрьевич. - Традиционная медицина же представляет собой совокупность основанных на многовековых традициях народного врачевания методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, разрешенных к медицинскому применению в установленном порядке и преподаваемых в системе дополнительного медицинского образования, а также взглядов, знаний, навыков и умений в области традиционных оздоровительных систем, передаваемых из поколения в поколение в устной или письменной форме, и не всегда на данный момент имеющих научное обоснование и логическое объяснение.

У данной медицины есть преимущества, главные из которых: относительная доступность, внимание к профилактике, целостный подход к лечению, использование исключительно натуральных препаратов.

Традиционная медицина является неотъемлемой составной частью системы здравоохранения Российской Федерации. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) основу традиционной медицины во всех странах составляют акупунктура (рефлексотерапия), физиотерапия и лечение другими средствами природного происхождения (натуротерапия), хиропрактика (мануальная терапия), причем многие процедуры можно получить бесплатно. Другие виды традиционной медицинской деятельности каждая страна определяет исходя из своих интересов и специфических особенностей».

- Какие виды нетрадиционной медицины существуют?

- Многолетний опыт использования в медицинской практике традиционных методов диагностики и лечения позволил выделить следующие составляющие отечественной традиционной медицины:

- Биорезонансная терапия

- Гомеопатия

- Мануальная терапия

- Медицинский массаж

- Натуротерапия (фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия и другие методы лечения средствами природного происхождения, разрешенными к применению Минздравом России)

- Рефлексотерапия

- Традиционная диагностика методами, разрешенными к применению Минздравом России

- Традиционные системы оздоровления.

- Восточная медицина пользуется спросом в Приморье?

- Несмотря на близость Китая с его восточными методами лечения и относительной дешевизной, традиционная медицина пользуется большим спросом у населения. Разница есть: врач с высшим медицинским образованием, имеющий подготовку на официальном уровне, имеющий диплом и сертификат, лицензию, разговаривающий на русском языке, может сделать для здоровья пациента намного больше, а также несет ответственность за свою работу, чего не скажешь о китайских специалистах, приезжающих за «длинным рублем» в Россию. Официально, не имея сертификата, такие «врачи» не имеют права проводить лечение. Люди идут к ним на свой страх и риск. Участилось количество случаев лечения иглорефлексотерапией, после которых нам приходилось неоднократно «долечивать» и исправлять ситуацию.

- Какие болезни можно вылечить с помощью нетрадиционной медицины?

- Проводимое хорошим специалистом иглоукалывание дает отличные результаты, оказывает общеукрепляющей эффект, активизирует работу иммунной системы и даже оказывает омолаживающее действие.

Чаще всего сеансы акупунктуры применяются в следующих целях:

- Омоложение кожи, повышение ее упругости, устранение мелких морщин.

- Нормализация обмена веществ, избавление от лишнего веса.

- Улучшение состояния костной ткани. В частности, иглорефлексотерапия дает хорошие результаты при остеохондрозе.

- В качестве сопутствующей терапии при лечении гинекологических заболеваний, болей в спине, ряда воспалительных заболеваний.

- Нормализация сна, избавление от бессонницы.

- Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы.

- Снятие хронического стресса.

- Помощь в преодолении никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости.

- Снятие болевых синдромов.

- Есть ли противопоказания к иглоукалыванию?

- Противопоказаний к проведению иглоукалывания довольно много. К абсолютным противопоказаниям относятся следующие состояния:

- Состояния, сопровождающиеся повышенной температурой. Процедура полностью теряет эффективность из-за измененного тонуса мышц и кровеносных сосудов, вызванного лихорадкой.

- Наличие инфекционных заболеваний. Есть данные, что рефлексотерапия положительно сказывается на иммунитете здорового организма, но может вызвать неадекватную иммунную реакцию при наличии в организме действующего очага опасной инфекции (туберкулез, гепатит, ВИЧ, венерические заболевания и так далее).

- Сильный болевой синдром, причина которого не установлена. Сильная боль может являться симптомом тех заболеваний, которые требуют экстренной интенсивной терапии.

- Заболевания крови, склонность к образованию тромбов, гипертония высокой степени. Акупунктура активизирует кровообращение, что неблагоприятно сказывается на течении этих заболеваний, и даже может создавать угрозу жизни.

- Онкологические заболевания. Стимуляция кровообращения усиливает рост злокачественных опухолей и ускоряет процесс образования метастазов.

- Склонность к образованию келоидных рубцов. Иглоукалывание причиняет микроскопическую травму, но и ее может быть достаточно, чтобы вызвать образование некрасивого рубца у людей, имеющих генетическую предрасположенность.

- Психические расстройства, умственные расстройства, а также состояния алкогольной и наркотической интоксикации. Сеансы часто сопровождаются незначительным стрессом, а иногда и легкой болью. Это может вызывать приступ неадекватного возбуждения у людей, страдающих расстройствами психики.

- Можно ли выделить минусы в восточной медицине и чем она отличается от официальной?

- Минусов я не наблюдаю. В любом возрасте можно применять методы традиционной медицины. Начиная с младенчества до глубокой старости. У детей мы используем для лечения специальные игольчатые молоточки и валики, электропунктуру - воздействие электрическим током на биологически-активные точки.

Восточная медицина существенно отличается от западной. В философии Востока человек является частью Вселенной, организм обладает способностью самостоятельно восстанавливаться за счёт жизненной энергии. Нужно только её разбудить, простимулировать резервные силы организма. Целители лечат первопричину болезни, а не саму болезнь, как делается на Западе.

Европейские врачи лечат симптомы, которые наблюдаются на данный момент. Их не интересует внутренний мир, помыслы, образ жизни больного.

Диагностика на Западе происходит методом лабораторных исследований анализов с использованием специального оборудования. Восточные медики определяют заболевания способом осмотра, ощупывания, диагностируют болезни по языку, пульсу, выделениям, реакции организма при нажатии на акупунктурные точки.

Восточная медицина противопоставляет западным заводским препаратам фитотерапию.

В лечебных восточных книгах задокументированы рецепты, опробованные на больных, собранные на протяжении веков. Они усовершенствуются, дополняются, включают в себя по несколько компонентов, чтобы воздействовать на организм комплексно.

Траволечение на Западе находится в зачаточном состоянии. Отличается от восточного тем, что в большей степени используется надземная часть растений, а не корневая. На Востоке растительное сырьё используют целиком, считая, что организм сам знает, какие вещества ему нужны. Западная медицина выделяет из растений наиболее агрессивную часть - алкалоиды, которые могут давать побочные реакции.

Западная медицина незаменима при необходимости оказания неотложной помощи и при оперативных вмешательствах. Лечение заканчивается с прекращением болезненных признаков.

- Почему, на ваш взгляд, Минздрав ставит в приоритет официальную медицину?

- Оба метода вполне уживаются как законодательно, так и по применению, просто популяризация традиционной медицины не приветствуется врачами. Вероятно им видится, что безмедикаментозная, малозатратная и «экологически безвредная» традиционная медицина отбирает хлеб у врачей общей практики.

- Как вы относитесь к фанатикам нетрадиционной медицины? Что бы вы им посоветовали?

- Гиппократ говорил: «Всё хорошо, что в меру». Он, безусловно, был прав. Секреты восточной медицины заключаются в поддержании гармонии души и тела, адаптации к окружающей среде, сбалансированном питании, умеренности во всём. Помыслы должны быть чистыми, дела - только добрыми. В организме заложены резервы, способные поддерживать тело здоровым. Надо только их вовремя активизировать с помощью восточных медицинских практик. Лучше не допускать сбоев в работе внутренних органов, свести риск заражения инфекцией к минимальному, занимаясь оздоровительными практиками.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото Анжелы ПАВЛОВОЙ.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.