Доктор, просвети!

Специалисты объяснили разницу между УЗИ, МРТ, рентгеном и КТ. И она существенна

Практически любому человеку хотя бы раз в жизни доводилось «просвечивать» тело при помощи флюорографии, рентгеновского снимка, УЗИ, МРТ или КТ. При предварительной постановке диагноза врач назначает обследование тем или иным аппаратом. Только опытный специалист хорошо понимает разницу между этими двумя методами в конкретной ситуации, поэтому перед прохождением исследований важно получить консультацию профессионального медика, пишет «Журнал Здоровья».

МРТ или УЗИ?

В арсенале современной медицины имеется большое количество различных диагностических методов, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.

Наиболее распространенные аппараты для обследования - УЗИ и МРТ. Оба этих метода могут применяться для исследования одних и тех же органов. Об особенностях этих способов диагностики заболеваний рассказывают специалисты.

Магнитно-резонансная томография, известная также как МРТ, основана на действии магнитного поля на человеческий организм. Данный диагностический метод позволяет выявлять даже самые крохотные очаги возникшей патологии. В ходе исследования врач получает объемное изображение и послойные снимки области поражения. Это позволяет максимально изучить структуру патологии, ее размеры и вовлечение окружающих тканей. МРТ позволяет оценить состояние головного мозга, органы грудной и брюшной полости, а также таза.

Чащ всего МРТ используется для исследования внутричерепных нервов, а также спинного и головного мозга. Чувствительность метода позволяет на ранних стадиях обнаружить опухолевое образование и уточнить либо исключить диагноз.

Несмотря на то что МРТ считается одним из наиболее безопасных диагностических методов, есть ряд исключений, при которых использовать данный метод не рекомендуется.

К таким противопоказаниям относятся: кардиостимулятор в сердце, протезы и различные штыки из металла, психические нарушения, например, боязнь замкнутого пространства, первый триместр беременности, тяжелое физическое состояние пациента, масса тела больного свыше 120 кг и окружность талии больше диаметра магнитно-резонансного аппарата (более 70 см), сердечная недостаточность, невозможность привести исследуемого в неподвижное состояние.

Исследование методом магнитно-резонансной томографии - удовольствие не из дешевых. Во Владивостоке в зависимости от различных факторов цена на МРТ в разных медицинских учреждениях варьируется от 3 до 11 тысяч рублей.

Что касается ультразвукового исследования (УЗИ), оно происходит при помощи ультразвуковых волн, которые отражаются от органов, проецируя изображение на мониторе. Основным достоинством метода является его доступность и безопасность для большинства пациентов. Противопоказаний к проведению УЗИ не существует. Однако при подготовке к УЗИ нужно помнить о некоторых особенностях.

В день исследования брюшной полости перед процедурой нельзя ничего есть, а за несколько дней продукты, способствующие газообразованию, из рациона нужно исключить.

За 2-3 дня до УЗИ врачи рекомендуют принимать эспумизан либо активированный уголь либо. Кроме того, за час до процедуры исследования органов мочеполовой системы пациент не должен опорожнять мочевой пузырь.

Наиболее часто УЗИ назначается для исследования почек, щитовидной железы и органов брюшной полости. Данный диагностический метод незаменим при беременности для оценки состояния плода и выявления патологий органов брюшной полости.

Ультразвуковое исследование назначается в том числе и для оценки состояния и функциональности сердца и его клапанов.

Сегодня УЗИ является не только наиболее востребованной, но часто и обязательной диагностической процедурой, как на уровне простой поликлиники, так и на уровне специализированного стационара. Этот простой и доступный метод в столице Приморья оценивается от 600 до 1,5 тыс рублей.

Рентгеновское излучение - на пользу людям

Компьютерная томография (КТ) применяется для изучения состояния органов и тканей в организме пациента. Ее делают в том случае, когда обычного рентгена либо УЗИ для подтверждения диагноза не достаточно.

КТ отличается высокой точностью отображения костных структур организма, когда врачу удается досконально изучить особенности костей скелета и выявить малейшие изменения в них с высокой точностью.

КТ используется при диагностике патологий позвоночника, грудной клетки, зубов, таза, органов брюшной полости. С помощью данной процедуры устанавливают наличие пневмонии, туберкулеза либо рака легких. Однако стоит помнить, что такую процедуру можно выполнять не более одного раза в год, так как при ее применении возникает высокая доза рентгеновского излучения. Беременным женщинам и детям КТ противопоказано в силу вышеописанных причин. Стоимость КТ во Владивостоке в зависимости от сложности исследования - от 2 до 11 тыс. рублей.

Еще один эффективный метод исследования, основанный на особом свойстве рентгеновских лучей, - рентгенография.

Это способ диагностики заболеваний органов и тканей. Органы и ткани человеческого организма отличаются друг от друга плотностью и химическим составом. Они поглощают рентгеновское излучение по-разному. Благодаря контрастности получаемого изображения, рентгенографию легких, позвоночника, грудной клетки, почек и некоторых других органов можно проводить без специальной подготовки. Любая рентгенограмма нуждается в квалифицированной расшифровке. В связи с этим только профессиональный специалист- рентгенолог грамотно расшифрует снимок и поставит диагноз.

Рентген в столице Приморья можно сделать за сумму от 400 до 1.5 тыс рублей.

Платить или нет - вот в чем вопрос

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации.

Так, государственное учреждение здравоохранения «Приморский краевой диагностический центр» (ГУЗ «ПКДЦ») оказывает высококвалифицированную специализированную консультативную и лечебно-диагностическую помощь населению Приморского края бесплатно по полису ОМС и в рамках Программы Приморского края «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» и на платной основе - по полисам добровольного медицинского страхования страховых организаций (ДМС) и личных средств граждан.

По экстренным показаниям прием больных осуществляется при внезапных острых и обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу для жизни пациента. Прием врачей осуществляется без предварительной записи, вне очереди. Отсутствие страхового полиса ОМС и личных документов не является причиной отказа в экстренном приеме.

Плановые консультации врачей специалистов консультативного отделения, диагностические и параклинические исследования по полису ОМС осуществляются по записи в регистратуре, при наличии: документа, удостоверяющего личность, и полис.

Направления из амбулаторно-поликлинических учреждений могут отличаться, поэтому ультразвуковое исследование может не выполняться в день назначения, а несколько откладываться.

Напомним, что краевой диагностический центр был открыт 31 декабря 1991 года и стал одним их первых в стране и первым медицинским учреждением такого уровня во всем Дальневосточном регионе.

Многое из того, что сделано за годы становления ПКДЦ, было первым в Приморском крае: первый компьютерный томограф, первая ПЦР-лаборатория, первая радиоиммунологическая лаборатория, первое отделение амбулаторной хирургии со стационаром краткосрочного пребывания.

И сегодня ГУЗ «ПКДЦ» считается одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Приморского края, где наиболее экономично и эффективно используется современное медицинское оборудование, внедряются в практику работы новые медицинские технологии, широко применяются сложные и дорогостоящие инструментальные и диагностические исследования, оказывается консультативная помощь высококвалифицированными специалистами всем жителям Приморского края.

Диагностический центр принимает пациентов, направляемых из 130 лечебно-профилактических учреждений края, самостоятельно обратившихся, а также на договорной основе со страховыми компаниями (ДМС) и организациями.

В отделении ультразвуковых методов исследований диагностического центра предлагается полный объем ультразвукового обследования: комплексное УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и молочных желез, женских половых органов с применением трансвагинального датчика, мужских - трансректально, УЗИ глаз, суставов, лимфатических узлов, мягких тканей, слюнных желез, триплексное исследование сосудов брюшной полости, почек, сонных артерий, сосудов верхних и нижних конечностей, выполняются пункционные биопсии щитовидной и молочных желез, простаты под контролем УЗИ.

В целом, рассказывают эксперты, любому пациенту необходимо понимать, что разница в методиках проведения МРТ, УЗИ и КТ существенна. Результаты этих диагностических методов также отличаются. Важно помнить, что один и тот же орган может быть исследован различными способами, однако врач выбирает именно тот метод, который окажется максимально информативным для подтверждения либо опровержения предварительного диагноза.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.