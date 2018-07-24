Строительство новых ФАПов сделает медицину в Приморье доступнее

19 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в различных населенных пунктах региона

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) - учреждение в селе необходимое. Из названия понятно, что главным ангелом хранителем селян в этой медицинской точке, как правило, является фельдшер. При возникновении любых проблем со здоровьем - от пореза на ноге до ОРЗ - люди обращаются за помощью именно в ФАП и получают ее незамедлительно, поэтому увеличение количества ФАПов в Приморье трудно переоценить. Так, 19 фельдшерско-акушерских пунктов в различных населенных пунктах региона появятся до конца 2018 года. Об этом - подробнее в материале «Журнала Здоровья».

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) является структурным подразделением лечебно-профилактического учреждения, которое осуществляет доврачебную первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.

19 фельдшерско-акушерских пунктов в различных населенных пунктах планируется установить в Приморском крае до конца 2018 года. Об этом на заседании комитета по социальной политике законодательного собрания сообщил директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

По словам главы ведомства, ФАПы будут установлены в селах Тереховка Надеждинского района, Данильченково Лазовского района, Старая Каменка Лазовского района, Речное Дальнереченского района, Ясное Чугуевского района, Ольховка Кировского района, Покровка Яковлевского района, Украинка Пограничного района и Пархоменко Ханкайского района.

Андрей Кузьмин также сообщил о том, что Комплексным планом социально-экономического развития Приморья (СЭР) предусмотрена установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов для сельских жителей, проживающих в районе железнодорожной станции Фридман (Партизанский район), сел Суходол в Большом Камне, Рождественка в Шкотовском районе, Луговой в Хорольском районе, Каймановка Уссурийского городского округа, а также трех сел Михайловского района - Дальнее, Дубки и Песчаное. Он добавил, что в текущем году за счет средств краевого бюджета будут приобретены и установлены два ФАПа в селах Красноармейского района - Богуславец и Крутой Яр.

Напомним, в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы на приобретение передвижного медицинского комплекса в этом году регион получит из федерального бюджета 7,2 миллиона рублей.

Андрей Кузьмин сообщил:

«Нами были проанализированы данные геоинформационной системы Министерства здравоохранения России и определено, что наибольшее расстояние до ближайшей медицинской организации имеют четыре населенных пункта Красноармейского района, в связи с этим и запланировано приобретение передвижного комплекса для нужд Красноармейской центральной районной больницы».

Отметим, что в начале июля финансирование здравоохранения Приморского края увеличено на 231,5 миллион рублей. Внесение поправок в краевой бюджет на 2018 год, предусматривающих увеличение социальных расходов, было одобрено в трех чтениях.

При этом 63 миллиона рублей предусмотрено на оснащение ФАПов мебелью и медицинским оборудованием.

Ранее администрация Приморского края информировала, что комплексных планом социально-экономического развития на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Приморском крае предусмотрено выделить около двух миллиардов рублей. Внесение изменений в краевую госпрограмму по развитию здравоохранения на 2013-2020 годы утвердили на заседании Координационного совета, которое провел врио губернатора Андрей Тарасенко в середине мая текущего года.

В целом Комплексный план социально-экономического развития Приморья на 2018-2020 годы включает мероприятия на общую сумму 5,1 миллиарда рублей.

Финансирование строительства медучреждений в разных районах Приморья будет произведено преимущественно за счет федерального бюджета. При выборе объектов оценивался социальный потенциал территорий.

Так, вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков пояснял, что согласно СЭР Приморского края в ближайшие три года будет произведено строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме, а также детской поликлиники в Большом Камне. В целом финансирование запланированных проектов будет произведена из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.

За счет средств федерального бюджета департаменту градостроительства увеличены бюджетные ассигнования на строительство детской поликлиники в Большом Камне: в 2018 году - на 50 миллионов рублей, в 2019 году - на 265,6 миллиона, в 2020 году - на 385 миллионов рублей соответственно.

По информации департамента градостроительства Приморского края, увеличение бюджетных ассигнований также коснется строительства многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме.

Как рассказал и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев, на эти цели из федерального бюджета направлено на 2018 год 49,5 миллионов рублей, на 2019 год - 525 миллионов, на 2020 год - 600,4 миллиона рублей.

Павел Серебряков отметил, что уже более 200 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории было построено в Приморском крае за последние пять лет.

«Задача обеспечения равного доступа жителей Приморского края, в первую очередь, проживающих в отдаленных селах, к качественной медицинской помощи остается одной из приоритетных задач администрации региона», - сказал вице-губернатор Серебряков, добавив, что, выбирая населенные пункты для первоочередного строительства новых учреждений здравоохранения, была использована модель оценки приоритетов инвестиционного развития государственных медорганизаций края.

Павел Серебряков пояснил, что речь идет об оценке доступности первичной медико-санитарной помощи, о скорой неотложной помощи, состоянии дорог, социально-экономическом и демографическом потенциале территории, где запланировано строительство.

Ранее полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказывал, что в ближайшие три года по поручению президента России на Дальнем Востоке будет построено 199 новых социальных объектов, в числе которых: 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь домов культуры, а также спортивные сооружения.

Врио Приморского края Андрей Тарасенко, подводя итоги работы краевой администрации по достижению показателей социально-экономического развития Приморья в 2017 году, рассказал Законодательному Собранию о достижениях в этой области, подтверждая свои слова цифрами. Так, в 15 лечебных учреждениях Приморья был проведен капитальный ремонт. За счет средств краевого бюджета для них были приобретены 19 автомобилей, современное специальное медицинское оборудование, а также семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

«Нам удалось добиться снижения младенческой и детской смертности, а также снизить смертность от болезней органов дыхания и туберкулеза, от злокачественных новообразований на 1,7%. Благодаря вертолетам санитарной авиации врачам удалось своевременно оказать помощь 240 пациентам», - пояснил Андрей Тарасенко.

Он отметил, что в минувшем году 11 тысяч жителей Приморского края получили высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, которые основаны на современных достижениях науки и техники.

Кроме того, одним из ключевых факторов развития здравоохранения в регионе стала информатизация медицинских учреждений. Как рассказал Андрей Тарасенко, в прошлом году все 355 ФАПов Приморья, а также бригады скорой медицинской помощи оснастил оборудованием Теле-ЭКГ, в регистратуры медицинских организаций поставлено 155 автоматизированных рабочих мест.

В своем выступлении Андрей Тарасенко напомнил о необходимости решения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«В прошлом году, после четырех лет «заморозки», мы возобновили строительство онкодиспансера в Приморье.

Кроме того, достигнута договоренность с инвесторами о создании центра ядерной и протонной медицины на острове Русском. До конца года медицинский центр ДВФУ будет оснащен скоростным ПЭТ/КТ-сканером и циклотроном с радиохимической лабораторией», - пояснил Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко отметил важность решения кадрового вопроса в медицинских и учебных учреждениях. Он прокомментировал:

«Во всех поездках по краю я обязательно бываю в местной школе и больнице. Проблема везде одинаковая - в больницах не хватает врачей, в школах - учителей. А те, что есть, работают с двойной нагрузкой. Какое бы современное медицинское оборудования мы ни приобрели, если на нем некому работать, оно превращается в бесполезный кусок металла. Сегодня наша задача - привлечь молодые кадры в города и районы Приморья».

Благодаря реализации программы «Земский доктор» в прошлом году города и районы Приморья пополнились 63 врачами. Сегодня эта программа продолжается, однако теперь эта единовременная выплата предоставляется и фельдшерам ФАПов.

Андрей Тарасенко обозначил, что на эти цели в краевом бюджете предусмотрено почти 30 миллионов рублей.

«Прорабатывается вопрос о возможности компенсации в размере 100% оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета», - подчеркнул глава Приморья.

Напомним, что развитие Дальнего Востока России и Приморья в частности является приоритетным направлением политики президента России.

Напомним, на ВЭФ-2017, в своем выступлении на заседании президиума Государственного совета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, Президент России Владимир Путин отметил важность решения задачи по повышению уровня жизни людей. Глава государства акцентировал внимание на том, что уровень жизни дальневосточников должен достичь среднероссийского значения, а со временем и превысить его.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.