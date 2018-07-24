Солнце, берег и вода безопасны не всегда

О мерах первой помощи при чрезвычайных ситуациях на диком отдыхе рассказал приморский эксперт

Теплые летние лучи солнца и живописные уголки около водоемов располагают к тому, чтобы расслабиться, забыть о заботах и отдохнуть вдали от цивилизации, пишет «Журнал Здоровья». Приятно, позабыв о работе и загазованном городе, отдаться во власть природы. Однако часто отдыхающие на диком берегу забывают, что на удаленном от доступа медиков пляже может произойти все что угодно. Безусловно, каждый гражданин, столкнувшийся с чрезвычайной ситуацией, понимает, что вызов скорой помощи - это первый и главный шаг на пути спасения жизни человека. Но о том, как поступить с пострадавшим человеком в ожидании медиков, к сожалению, знают не все.

Напомним, на территории Приморья медицинская помощь пострадавшим оказывается в рамках Программы «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» бесплатно и круглосуточно. Старший врач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Уссурийска» Юрий Чистяков дал несколько советов читателям «Журнала Здоровья», что именно предпринять, если чрезвычайная ситуация наступила, а помощь медицинских работников может прийти еще не скоро.

На грани экстрима

С удорожанием жизни все большую популярность в России и Приморье, в частности, приобретают туристические поездки дикарем - одно из самых малобюджетных и захватывающих развлечений. Первозданная природа, чистый воздух, прозрачный водоем - казалось бы, что может быть лучше? Однако такой отдых специалисты приравнивают к экстремальному, потому что он может принести не только пользу, но и существенный вред здоровью.

Рядом с вами могут оказаться опасные медузы, змеи, ядовитые насекомые и другие обитатели флоры и фауны. На таких пляжах можно пораниться, отравиться, сорваться в овраг или с какой-нибудь скалы, словом, попасть в опасную ситуацию, представляющую для человека смертельную угрозу. При этом своевременную медицинскую помощь возможно ожидать придется достаточно долго, ведь зачастую дикие пляжи находятся в труднодоступных для транспортного движения местах. При наступлении таких чрезвычайных ситуаций необходимо помнить, что от того, какие меры вы предпримите в самые первые минуты после происшествия, еще до приезда медицинских сотрудников, может зависеть жизнь пострадавшего человека.

Не всегда ласковое солнце

Принятие солнечных ванн - один из самых любимых и распространенных видов отдыха туристов. Однако длительное пребывание под прямыми солнечными лучами достаточно опасно для человека, особенно для ребенка. Нередко это приводит к солнечному удару, который является весьма тяжелым состоянием и нередко грозит печальными последствиями.

«Что такое солнечный удар? По сути, это расстройство функционирования головного мозга человека вследствие длительного воздействия солнечных лучей. Учитывая всю сложность ситуации, при наступлении солнечного удара необходимо оказать первую помощь пострадавшему максимально правильно. Понять его симптомы не составит труда, - рассказывает Юрий Чистяков. - При солнечном ударе могут наблюдаться повышение температуры, головная боль, учащение сердцебиения и затруднение дыхания, возможны одышка и тошнота.

В сложных ситуациях человек может потерять сознание, изредка наблюдаются даже судороги.

В первую очередь при распознавании у человека солнечного удара необходимо вызвать скорую помощь и только затем приступать к оказанию первой помощи самостоятельно.

Пострадавшего необходимо перенести в тень и, если он в сознании, обязательно напоить его водой, компотом, но только не спиртосодержащими напитками.

Солнечный удар сопровождается перегревом, поэтому человека необходимо аккуратно охладить. Но если пострадавшего опустить в холодную или ледяную воду, это приведет к резкому сужению сосудов и росту нагрузки на сердце, последствия которой спрогнозировать трудно. То есть такое охлаждение недопустимо.

Лучше всего для снижения температуры тела завернуть пострадавшего в не сильно холодную влажную простыню или полотенце.

У ребенка способы оказания первой помощи аналогичны взрослым - нужно перенести его в прохладное место, повернуть на бок, чтобы обеспечить беспрепятственный отход рвоты, охладить и напоить».

Гады приморские

На отдыхе в Приморье нередки случаи укуса змеи. Иногда у пострадавшего развивается интоксикация тяжелой степени, сопровождающаяся сильной слабостью и четко определяющейся бледностью кожных покровов. Конечности становятся холодными, отмечается спутанность сознания, могут развиться жар и одышка, потеря сознания и почечная недостаточность.

Юрий Чистяков настоятельно советует при оказании первой помощи уложить укушенного в горизонтальное положение и сразу в первую очередь попытаться успокоить.

«Змею необходимо найти и изолировать. Сразу же вызывайте скорую помощь. Пораженную конечность нужно освободить от одежды и украшений - браслетов, часов и так далее. Они могут давить на место укуса и провоцировать усиление отека.

Сразу постарайтесь удалить яд самостоятельно посредством выдавливания крови из раны. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд из раны, потому что во рту у спасателя могут быть микротравмы, микротрещины и в итоге появится еще один пострадавший человек.

Само место укуса обработайте любым дезинфицирующим средством - перекисью водорода, хлоргексидином, зеленкой, любым спиртосодержащим раствором, но не спиртом в чистом виде! На рану нужно наложить не тугую повязку из бинта или любого отрезка чистой ткани. К месту укуса рекомендуется приложить холод.

Далее пострадавший должен принять любые антигистаминные лекарственные препараты, например, тавегил или лоратадин. Также нельзя забывать и о большом количестве жидкости, которое необходимо дать укушенному. Это поможет снизить проявления интоксикации организма. В случае полной остановки дыхания и сердцебиения больному необходимо провести реанимационные процедуры - искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Если место отдыха расположено далеко от ближайшего населенного пункта, где есть врачи - более чем в часе езды, необходимо незамедлительно госпитализировать пострадавшего самостоятельно, не дожидаясь врачей. При транспортировке обязательно проведите обездвиживание укушенного, зафиксируйте пострадавшую конечность».

Медузы, внешним видом напоминающие безобидные и даже симпатичные цветы, обладают неприятным и опасным оружием - стрекательными клетками. Это микроскопические капсулы с запертой внутри ядовитой нитью, обильно покрывающей щупальца животного. При контакте с живой плотью стрекательная нить, распрямляясь, вводит под кожу токсин. После чего в теле ужаленного остаётся обломок нити, продолжающий впрыскивание яда.

Если человека ужалила медуза, симптомы могут быть самые различные - головокружение, слабость, тошнота, анемия конечностей, все, что угодно. В тяжёлых случаях возможно развитие анафилактического шока, коматозного состояния и даже гибель пострадавшего.

«Ужаленному сразу же необходимо дать противоаллергические и обезболивающие препараты и вызвать скорую помощь. К месту, куда прикоснулись стрекательные клетки медузы, желательно приложить холод или кашицу из соды. Также до приезда врачей человеку рекомендуется давать теплое обильное питье», - советует Юрий Чистяков.

Алкоголь - худший враг

Юрий Чистяков не устает повторять: при возникновении на природе осложнений со здоровьем пострадавшему человеку противопоказан любой алкоголь. Принятие даже самых слабых спиртных напитков может ухудшить состояние травмированного человека.

В случае получения на отдыхе травмы самое главное - это остановить кровотечение при наличии такового.

Наш собеседник рассказал, что если повреждение незначительное, достаточно наложить на место повреждения давящую повязку. При сильном артериальном или венозном кровотечении нужно прижать сосуды выше места повреждения тканей и также наложить давящую повязку, после чего обязательно вызвать бригаду врачей.

Отравления на природе случаются довольно часто. Люди могут отравиться чем угодно - неизвестной ягодой, грибами, даже просто консервами. Симптомы при отравлении - это слабость, головокружение, тошнота, иногда температура и другие.

Юрий Чистяков пояснил, какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему: «В первую очередь, необходимо промыть желудок чистой бутылированной водой из расчета разовой дозы 300-500 миллилитров. То есть человек должен выпить в общей сложности 7-10 литров воды, вызывая рвоту до чистых промывных вод. Затем пострадавшему необходимо принять активированный уголь - 2 таблетки на 10 кг веса. Вызов скорой помощи при отравлении обязателен».

Если вы все-таки предпочитаете дикий отдых цивилизованному, то необходимо быть предельно внимательным в выборе местности для расположения лагеря. Эксперты советуют поговорить с местными жителями, которые знают наверняка, где бывать опасно, а где находятся места, безопасные для замечательного времяпрепровождения. Перед поездкой обязательно уточните информацию о размещении ближайшего медицинского пункта, а также предупредите родственников о поездке, как можно точнее указав место предполагаемого отдыха на карте. Кроме того, если вы собрались уж в совсем экстремальное путешествие - тайга, горные реки, отдаленные труднодоступные районы, не лишним будет предупредить и Управление МЧС Приморского края о ваших планах. Возможно, у них будет информация, которая изменит ваши планы.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Анжелы ПАВЛОВОЙ.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.