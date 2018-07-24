Пляжи к отдыху готовы

Несмотря на то что пляжный сезон в Приморском крае достаточно короткий, отдых у моря, рек и озер является огромным ресурсом для развития рекреационного туризма в регионе, пишет «Журнал Здоровья». В этой связи, когда речь идет о жизни и здоровье жителей и гостей края, вопрос безопасности при подготовке пляжных территорий - первостепенный. На этом не раз акцентировали внимание представители департамента туризма. «Журнал Здоровья» расскажет о том, на каких пляжах проводить время летом не только приятно, но и безопасно.

Береговая линия в Приморском крае протянулась более чем на 900 километров, и это без учета больших и малых островов. В августе-сентябре на всем морском протяжении глаза рябит от разноцветья палаток и автомобилей - люди со всего Дальнего Востока устремляются в Приморье, чтобы насладиться солнцем, морем и природной красотой самого отдаленного края в России. Многие предпочитают отдых у пресных водоемов. Так или иначе, любой пляж, готовый принять отдыхающих, должен быть в первую очередь безопасным.

Официально купальный сезон во Владивостоке открылся 15 июня. А через десять дней, 25 июня, врио Приморья Андрей Тарасенко обсудил с главами муниципалитетов освидетельствование пляжей и мест массового отдыха в регионе.

В ходе встречи директор департамента туризма Константин Шестаков пояснил, что мониторинг мест отдыха у воды показывает рост мест безопасных для отдыха людей в Находке, Хасанском районе, Уссурийске, Артеме, Владивостоке, Шкотовском, Кавалеровском и Партизанском районах. «В прошлом году были освидетельствованы 73 пляжные территории. В этом году таких зон должно быть 78», - сообщил Константин Шестаков.

Обращаясь к руководителям муниципалитетов, директор департамента, отметил, что территории отдыха у воды должны быть либо взяты в аренду, и тогда ответственность за их состояние и безопасность людей несет арендатор, либо муниципалитет должен самостоятельно организовать место отдыха и обеспечить здесь безопасность.

Места, где официально разрешено купание этим летом, были определены на основании заключения Роспотребнадзора по итогам проведения проб качества воды в рамках заботы о безопасности приморцев и гостей края и с учетом Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Признанные безопасными территории соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах. Это означает, в первую очередь, наличие обозначенных безопасных границ заплыва и спасательных плотов.

В данных местах отдыха нет пунктов проката гидроциклов, маломерных судов и прочих плавательных средств, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью отдыхающих.

Представитель комиссии по контролю за содержанием пляжей во Владивостоке Сергей Шабаев подчеркнул: «Чтобы получить разрешение на работу в сезоне, арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами и работой спасателей, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований».

Он также отметил, что по результатам мониторинга качества морской воды в бухте Шамора было выявлено несоответствие микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует жителям и гостям города использовать данное место для купания. Нарушение рекомендаций может привести к возникновению паразитной и инфекционной заболеваемости кишечной этиологии среди отдыхающих.

Каждый год в преддверии пляжного сезона сотрудники МЧС и стражи порядка напоминают о правилах безопасного поведения на водных объектах. Они просят с осторожностью относиться к предложениям от подозрительных граждан прокатиться на «банане», покататься на катере или полетать на парашюте. Очень часто такие развлечения заканчиваются травмами и даже гибелью людей. Причин для этого огромное количество. Одна из главных - несоблюдение техники безопасности.

Старший помощник руководителя регионального Следственного управления Автора Римская отмечала в СМИ, что за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предусмотрена уголовная статья, согласно которой виновная сторона может лишиться свободы на срок от двух до шести лет.

На воде одной из самых частых причин гибели людей становится злоупотребление алкоголем перед купанием. Печальные цифры статистики показывают, что не менее 60% погибших во время плавания перед заходом в воду находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако та же статистика утверждает, что благодаря все более ужесточаемым мерам количество несчастных случаев на приморских пляжах за последние годы уменьшилось. Введен запрет на употребление алкогольных напитков в общественных местах, пляжи патрулируют представители правоохранительных органов, безопасность зон отдыха также контролируется. Кроме того, в Приморье проводится обучение грамотному поведению на воде. Люди все более активно посещают специальные курсы, а владельцы официальных пляжей размещают памятки и предупредительные таблички.

Представители МЧС уточняют, что наибольшее количество людей погибает, именно купаясь в непредназначенных для этого местах. Более 30% смертей произошло в 2017 году на необорудованных водоемах, реках и диких пляжах.

Не имея понятия о том, что находится на дне - от коряги до затонувшего автомобиля, люди ныряют в воду и получают часто тяжелые травмы - сотрясение мозга, перелом конечностей. О наличии подводного течения тдыхающим тоже мало что известно. Нередки случаи, когда человека просто затягивает на дно.

По заявлению экспертов, самой частой травмой, полученной при плавании, становятся порезы, поэтому не стоит заходить в воду без резиновых тапочек или другой обуви. На бесхозных пляжах риск получить кусок стекла или ракушки в пятку гораздо выше, чем на пляже, оборудованном и одобренным специальной комиссией.

Также спасатели и медики подчеркивают: употребление продуктов и напитков неизвестного происхождения также чревато серьезными последствиями, вплоть до летальных исходов.

Напомним, администрация города контролирует лишь муниципальные пляжи, остальные места массового отдыха находятся в собственности федеральных органов. Необходимо также отметить, что специалисты Роспотребнадзора признали пригодными для купания и несколько бухт на Русском острове, но с оговоркой, что «там нет условий для безопасного отдыха».

Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха продолжает освидетельствовать места отдыха в Приморье. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, по данным на 12 июля, число пляжей, отдых на которых безопасен, достигло 50.

Список безопасных пляжей Приморья

Во Владивостоке:

- пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

- пляж «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (станция Санаторная);

- пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

- место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

- место массового отдыха ООО «Прибой» (маяк Токаревская кошка);

- пляж «Солнечный» (станция Садгород);

- место массового отдыха «Юбилейный» (спортивная гавань Амурского залива);

- место массового отдыха «Новый Аякс» (остров Русский, бухта Аякс);

- пляж детского центра «Океан» (бухта Емар Уссурийского залива);

- пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

- пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар Уссурийского залива);

В Артеме:

- пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

- пляж ООО «Торгово-строительная компания ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);

- пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

В Шкотовском районе:

- детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» (Шкотовский район).

В Спасском районе и Спасске-Дальнем:

- открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Горный» (Спасский район);

- открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Родник здоровья» (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

В Партизанске:

- открытый бассейн базы отдыха «Наши гости».

В Партизанском районе:

- пляж «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

- пляж базы отдыха «Лукоморье» (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова);

- пляж базы отдыха «Солнечный берег» (бухта Лашкевича).

В Уссурийском городском округе:

- два открытых водоема на базе отдыха «Берег детства» на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе:

- пляж на базе «Золотой берег» (Врангель, Бухта Шепалова);

- пляж ООО «Бухта Отрада» (Находка, бухта Отрада);

- пляж базы отдыха «Триозерье» компании «Восточный порт» в поселке Врангель;

- пляж «Парус» (поселок Средний, бухта Средняя);

- пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);

- пляж поселка Авангард;

- пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);

- пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосеновая);

- пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);

- пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

- пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая).

В Ханкайском районе:

- пляж «Старт» ООО «Ханкайский» (село Новокачалинск);

- место массового отдыха ООО «Ханкай» (село Новокачалинск);

- место массового отдыха на базе отдыха «Ханка» (село Астраханка);

- место массового отдыха на базе «Лотос» (село Астраханка).

В Хасанском районе:

- пляж ООО «Бухта Троицы» (село Андреевка, бухта Троицы)

- пляж ИП Крапивин (село Андреевка);

- пляж «Золотые пески» (бухта Бойцмана);

- пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);

- пляж ИП Штаницев (село Андреевка);

- пляж ИП Дзекан (село Андреевка).

В Кировском районе:

- пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).

В Большом Камне:

- пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);

- пляж загородного спортивно-оздоровительного лагеря на базе отдыха «Жемчужина» (бухта Ильмовая);

- пляж «Вальтон» (бухта Андреева).

Ирина БАРАННИК, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.