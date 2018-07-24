У скорой помощи - дачная пора

Помните: если случилась неприятность на даче, скорой потребуется больше времени, чтобы добраться до пациента

Медицинская помощь на территории Приморья в рамках Программы «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» оказывается гражданам круглосуточно и бесплатно. Но если несчастный случай произошел за городом, например, на даче, когда бригаде скорой помощи потребуется время, чтобы доехать до пострадавшего, - что делать в такой ситуации? Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения Приморского края Александр Федейкин рассказал «Журналу Здоровья» о правилах, которые следует взять на заметку всем, кто планирует выезд за город на дачные участки.

Документы и аптечка - первая необходимость на даче

Александр Федейкин отметил, что на сегодняшний день, все муниципальные образования региона имеют отделения (станции) СМП (скорой медицинской помощи), которые оказывают жителям того или иного населенного пункта помощь в полном объеме. Рассказывает доктор:

«Ежесуточно на круглосуточное дежурство в Приморском крае выходят 137 бригады. Время доезда, определенное в нормативных документах, - 20 минут, и оно в 90 случаях из 100 выполняется.

Если возникла экстренная ситуация, то вызвать скорую можно, позвонив по «03», «103», «112» в ближайшую Станцию скорой медицинской помощи. При принятии вызова бригада скорой обязательно приедет независимо от того, где находится тот, кому требуется срочная помощь.

Однако, к сожалению, бывают печальные случаи, когда, оказавшись вдали от дома, человек не смог дождаться врача.

Это связано с целым рядом факторов - от труднодоступности месторасположения пострадавшего до скоротечности протекания возникшего заболевания.

Должен признать, что проблема вызова скорой на приусадебные участки существует. Бригады формируются из расчета одна карета скорой помощи на 10 тысяч человек населения. Летом же количество людей в пригороде увеличивается в разы. Например, в Надежденском районе проживает около 39 тысяч населения и работает 4 бригады скорой помощи. В весенне-летний период, так как часть данной территории выделена под дачи, цифра проживающих существенно возрастает. При этом увеличить количество бригад физически невозможно по объективным на то причинам, соответственно, время ожидания скорой медицинской помощи также увеличивается. Часто дачные участки расположены в труднодоступных местах, порой их просто трудно найти. С учетом того, что на дачи, как правило, выезжают лица пожилого возраста, обремененные хроническими заболеваниями, для сведения рисков возникновения печальных исходов, связанных с возникновением проблем по здоровью, необходимо руководствоваться простыми правилами.

Во-первых, выезжая на дачу, нельзя забывать о документах - полисе и паспорте. Аптечка с собой также должна быть в обязательном порядке. Нахождение на солнце и физические нагрузки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, гипертонических кризов, ухудшение течение сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. В таких ситуациях до приезда врача срочно необходимо принять предписанные в таких случаях медицинские препараты.

Учитывая, что люди находятся в природных условиях, не исключены самые разные несчастные случаи, такие как укус пчелы, осы или змеи.

Это может спровоцировать у человека аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. На этот случай в аптечке обязательно должны быть и препараты от аллергии.

На даче нередко случаются травмы, поэтому нельзя забывать про перевязочные средства. И, конечно, выезжая за город, о своей поездке необходимо известить ближайших родственников, которые в случае непредвиденных чрезвычайных обстоятельств по первому звонку смогут достаточно оперативно приехать на дачу, вызвать и встретить бригаду скорой помощи. Кстати, очень важно заранее приметить какой-то необычный ориентир, расположенный поблизости от дачного участка, по которому водитель скорой сможет быстро определить местонахождение пострадавшего. Это может быть отличающееся от других здание, остановка или даже какая-то природная достопримечательность. Важно не только оперативно дозвониться до медицинских работников, но и четко объяснить маршрут следования, чтобы скорая помощь смогла прибыть на место в максимально быстрые сроки».

Отметим, что в жаркие летние дни для профилактики заболеваний медики советуют оказывать помощь своему организму посредством уменьшения количества соли в пище до самого минимума. Соль является одним из главных врагов сердечно-сосудистой системы, которая принимает на себя основной удар во время перепадов погоды. Из-за нее вода задерживается в тканях организма, что может вызвать повышение давления. Кроме того, в жару также не стоит злоупотреблять жирным мясом, например, свининой или бараниной, которые содержат холестерин низкой плотности, способствующий появлению атеросклеротических бляшек, закупоривающих сосуды. Помимо этого, жирное мясо долго переваривается организмом, из-за этого вырабатывается много энергии, а значит, становится жарко. Врачи советуют отдать предпочтение рыбе - лососевым, тунцу, скумбрии. Она содержит омега-3 - жирные кислоты, способные снизить кровяное давление и замедлить свертывание крови. Перекусывать лучше изюмом и курагой, которые богаты калием - главным микроэлементом сердечно-сосудистой системы.

Без новых современных машин бригадам скорой помощи пришлось бы очень несладко. В этой связи особенно приятно осознавать, что на сегодняшний день все станции и отделения СМП в Приморском крае на 100% обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи, и автопарк обновляется ежегодно. Медицинские работники признаются: очень радует то, что все чаще спонсорами СМП становятся и социально ответственные бизнесмены.

Так, в Уссурийском и Спасском городских округах автопарк пополнился новыми автомашинами. Специализированный санитарный транспорт - подарок спонсоров, двух социально ответственных компаний региона - ООО «Ратимир» и сеть супермаркетов «Фреш 25».

Александр Федейкин: «В текущем году из краевого бюджета запланировано выделить порядка 87 млн рублей на приобретение новых машин для станций скорой помощи. Также нельзя не отметить, что к социальным проблемам в обществе стал поворачиваться лицом и бизнес. Рады сообщить, что 27 июня наша станция скорой медицинской помощи в городе Уссурийск получила полноприводный автомобиль Газель класса «В», который нам в подарок предоставила ООО «Фреш 25». В ближайшее время он будет запущен на линию».

По сообщению администрации Приморского края, каждый специализированный санитарный автомобиль, подаренный спонсорами, оборудован дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором и другим современным оборудованием. Также автомобили класса «В» оснащены системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, системой кондиционирования.

Александр Федейкин отметил, что комплектация данных автомашин позволяет проводить необходимые манипуляции и оказывать медицинскую помощь прямо во время транспортировки пациента.

«Машины подобного класса всегда востребованы в скорой. Очень рады, что одна из машин распределена нам», - говорит главврач.

Он подчеркнул, что новая машина будет работать на вызовах в селах Уссурийского городского округа.

«Наша станция помимо самого Уссурийска обслуживает еще более 30 населенных пунктов - сел, которые входят в состав городского округа. Машина - высокой проходимости, как раз для сельских дорог», - рассказал Александр Федейкин.

По словам главного врача Спасской городской больницы Светланы Забудской, впервые в ее практике в социальных проектах участвует бизнес.

«Машина Скорой медицинской помощи нам крайне необходима, и мы благодарны спонсорам за такой подарок. В ближайшее время автомобиль заступит на дежурство и будет спасать жизни людей», - говорит главный врач.

Светлана Забудская подчеркнула, что у скорой Спасска радиус обслуживания большой и машина будет задействована практически круглосуточно.

В частном порядке

Также стоит отметить, что в Приморье существует и частная практика по оказанию этого вида помощи. Служба платной скорой медицинской помощи одной из клиник во Владивостоке располагает двумя специализированными автомобилями. Бригады используют в работе современное медицинское оборудование и медикаменты. На базе частной больницы организована служба скорой и неотложной медицинской помощи во Владивостоке. В рамках работы службы оказываются следующие виды специализированной помощи: травматологическая, терапевтическая, педиатрическая, кардиологическая.

Служба так же принимает вызовы и оказывает помощь по всей хирургической патологии.

Немаловажно, что служба скорой помощи оказывает медико-транспортные услуги. Услуги медицинской транспортировки оказываются в черте города Владивостока, а также на территории всего Приморского края. Бригадами скорой помощи транспортируются пациенты из стационара в стационар и из стационара домой.

Возможна транспортировка пациента на обследование. Стоимость услуг зависит от сложности случая, удаленности района и профиля оказываемой помощи, отмечают в клинике.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.